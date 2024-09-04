×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü!

Güncelleme Tarihi:

#Kral Charles#Cenaze#Menai Köprüsü
Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:12

Dile kolay… 1952 yılından başlayarak bir taht veliahtı olarak başına tacını takacağı günü bekledi. Ve o tacı 73 yaşında takabilerek İngiltere’nin en yaşlı hükümdarı oldu. Neredeyse tüm ömrünü bekleyerek geçirdiği krallık tacını taktıktan kısa bir süre sonra da ne yazık ki alabileceği en kötü haberlerden birini aldı…

Haberin Devamı

Ocak ayında basit bir prostat ameliyatı geçirmek için hastaneye yata, iki sonra da güle oynaya çıkan Kral III. Charles’ın kanser olduğu bu basit operasyondan hemen sonra açıklanmış ve dünya bu haber karşısında büyük bir şok yaşamıştı.

Zaten küçük oğlu Harry aileden kopup giden ve 4 yıldır Amerika’da yaşayan Charles, bu kopuş ve sonrasında aile içinde yaşanan büyük fırtınalarla sarsılmıştı.

Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü
İngiltere Kralı Charles'ın fotoğraftaki annesi 2 yıl önce öldü, erkek kardeşi Prens Adnrew'nun adı seks skandalına karıştı ve oğlu Harry'yle gelini Meghan aile hakkında korkunç şeyler söyleyerek İngiltere'yi terk edip gitti...

Haberin Devamı

AİLE YANGI YERİ GİBİYDİ… BİR DE ÜSTÜNE KANSERE YAKALANDI!

Buna bir de çok sevdiği ve düşkün olduğu bilinen gelini Kate Middleton’ın da kansere yakalanması eklenince Charles 2024’ü oldukça kötü şekilde geçirdi desek yanlış olmaz…

Tam bir işkolik olarak anlatılan ve üstlendiği kraliyet görevlerine çok önem verdiği bilinen Chalres, kansere ve tedavi altında olmasına rağmen doktorlarının “dinlenmeli” uyarılarına kulak tıkadı ve yoğun şekilde çalışmaya devam etti.

Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü
Ocak ayında ameliyat olan Kral Charles kansere yakalandı ve o zamandan beri tedavi görüyor ancak kralın kanserinin türü ve vücudunun hangi bölgesinde olduğu hiç açıklanmadı

KENDİNİ İŞE VERMİŞTİ AMA…

Ancak saraydan gelen son haberlere göre görünürde sağlıklı olan kralın durumu düşünüldüğü gibi iyiye gitmiyor. Hatta Radaronline.com’da yer alan ve saray kaynaklarına dayandırılan habere göre Charles’ın cenaze hazırlıkları aceleyle devam ediyor.

Kaynaklar Kral Charles için “Cenazesini planlama işi çoktan başladı. Durumu göründüğü gibi değil hatta oldukça tatsız” diyorlar.

Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü
İngiltere'de kral ve kraliçelerin cenaze planlamaları daha onlar tahta çıkar çıkmaz başlıyor ve ölüm zamanına kadar güncelleniyor... Bu planların bir de kod adı var: 2 yıl önce hayatnı kaybeden Elizabeth için hazırlanan planın adı "Londra Köprüsü Yıkıldı" idi...

Haberin Devamı

İngiltere’nin kral ve kraliçeleri için, yaşları kaç olursa olsun cenaze hazırlıkları onlar daha tahta çıkar çıkmaz başlıyor.

Kraliçe Elizzabeth 2022’de hayatını kaybettikten sonra düzenlenen tüm törenler de yıllarca titizlikle hazırlanan planlamalar doğrultusunda yapılmıştı.

Gözden KaçmasınBu küslük bitsin istiyor… Kral en sonunda ruhani liderlere gitti… ‘Ateşkes’ ufukta göründü…Bu küslük bitsin istiyor… Kral en sonunda ruhani liderlere gitti… ‘Ateşkes’ ufukta göründü…Haberi görüntüle

“DURUMU İYİ DEĞİL” DEDİLER: CENAZE HAZIRLIKLARI ALELACELE DEVAM EDİYOR

Ancak 75 yaşındaki Charles'ın kanserle mücadelesi nedeniyle Buckingham Sarayı için bu önemli görevin çok daha da acil hale geldiği söyleniyor.

Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü
Ocak ayında basit bir prostat operasyonu geçiren ve hastaneden gülerek ayrılan Kral Charles'ın birkaç gün sonra kansere yakalandığı açıklanmıştı... Kral tedavisine rağmen arı gibi çalışmaya devam etse de durumunun giderek ağırlaştığı ve cenaze planlarının hızlandırıldığı iddia edildi

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPrensin orta yaş krizi… Ailesinden uzakta ‘kaybolup’ gitti…Prensin orta yaş krizi… Ailesinden uzakta ‘kaybolup’ gitti…Haberi görüntüle

İçeriden haber sızdıran kaynaklar “Saray Charles'ın iyileşmekte olduğu izlenimini veriyor, ancak hala çok hasta” derken “Yine de o bir kral ve saray yetkilileri ölümünün kuvvetli bir olasılık olduğunu bilecek kadar pratikler.” diye ekliyor.

Charles’ın kraliyet görevleri için halkın karşısına çıkmaya devam ettiği bir gerçek. Ancak bunların sürelerinin giderek kısaldığı dikkatlerden kaçmıyor. Hatta söylenenlere göre Charles bu etkinliklere helikopterle getirilip götürülüyormuş.

Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü
Ömür boyunca beklediği tahtına ve tacına kavuşalı daha 2 yıl olan Charles'ın cenazesinin kodu ise "Menai Köprüsü Operasyonu" 

Haberin Devamı

DIŞARI ADIM ATMAK BİLE ARTIK ONU ÇOK YORUYOR

Çünkü kanser olan kral kendini bu görevler için çok yoruyor ve her seferinde daha çok dinlenmeye ihtiyaç duyuyor…

İngiltere tahtında oturan hükümdarların cenaze planlarının birer kod adı var. Londra Köprüsü Operasyonu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze planının kod adıydı. Plan, ölümünün duyurulmasını, resmi yas dönemini ve devlet cenazesinin ayrıntılarını içeriyordu. Plan, 1960'ların başlarında oluşturulmuş ve Eylül 2022'deki ölümünden önceki yıllarda birçok kez revize edilmişti.

Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü
Charles'ın durumunun göründüğünden kötü olduğu ve sarayın bunu saklayarak cenaze hazrılıklarını hızlandırdığı iddia ediliyor

Haberin Devamı

KOD ADI: MENAI KÖPRÜSÜ OPERASYONU

Eğer durumu iddia edildiği kadar kötüyse Kral Charles için böyle bir ihtimal de pek söz konusu olmayacak. Chalres’ın şu an üzerinde harıl harıl çalışıldığı söylenen cenaze planına da “Menai Köprüsü Operasyonu” deniyor.

Menai Köprüsü, Galler’deki tarihi bir asma köprü. Yıllarca tahta çıkmayı bekleyen Charles’ın unvanının, ömrünün büyük bir kısmı boyunca Galler Prensi olduğunu da hatırlatmış olalım.

Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü
Charles'ın yerine tahta oturacak olan Prens William'ın şimdiden karar süreçlerinde etkin yer almaya başladığı ve krallık görevlerine hazırlandığı söyleniyor

WILLIAM ÇOKTAN DEVREYE GİRDİ

Tahtın varisi Prens William’ın bu hazırlıklarda payı olmasa da aslında o da babası Charles da elbette olup bitenin farkındalar. Saray kaynakları kralın sağlık durumu kötüleştikçe William’ın daha büyük bir rol üstlenmeye başladığını ve Charles’ın da veliaht oğlunu artık karar alma süreçlerinin çoğuna dahil ettiğini söylüyor…

Gözden KaçmasınKral Charles’ın batıl inancı… Hükümdarlığı sarsılmasın diye sık sık orayı ziyaret ediyormuş…Kral Charles’ın batıl inancı… Hükümdarlığı sarsılmasın diye sık sık orayı ziyaret ediyormuş…Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kral Charles#Cenaze#Menai Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!