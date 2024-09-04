Saklıyorlar ama durumu göründüğünden kötü… Saray cenaze hazırlıklarıyla meşgul: Operasyon Menai Köprüsü!

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Ocak ayında basit bir prostat ameliyatı geçirmek için hastaneye yata, iki sonra da güle oynaya çıkan Kral III. Charles’ın kanser olduğu bu basit operasyondan hemen sonra açıklanmış ve dünya bu haber karşısında büyük bir şok yaşamıştı.

Zaten küçük oğlu Harry aileden kopup giden ve 4 yıldır Amerika’da yaşayan Charles, bu kopuş ve sonrasında aile içinde yaşanan büyük fırtınalarla sarsılmıştı. İngiltere Kralı Charles'ın fotoğraftaki annesi 2 yıl önce öldü, erkek kardeşi Prens Adnrew'nun adı seks skandalına karıştı ve oğlu Harry'yle gelini Meghan aile hakkında korkunç şeyler söyleyerek İngiltere'yi terk edip gitti...

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AİLE YANGI YERİ GİBİYDİ… BİR DE ÜSTÜNE KANSERE YAKALANDI!

Buna bir de çok sevdiği ve düşkün olduğu bilinen gelini Kate Middleton’ın da kansere yakalanması eklenince Charles 2024’ü oldukça kötü şekilde geçirdi desek yanlış olmaz…

Tam bir işkolik olarak anlatılan ve üstlendiği kraliyet görevlerine çok önem verdiği bilinen Chalres, kansere ve tedavi altında olmasına rağmen doktorlarının “dinlenmeli” uyarılarına kulak tıkadı ve yoğun şekilde çalışmaya devam etti. Ocak ayında ameliyat olan Kral Charles kansere yakalandı ve o zamandan beri tedavi görüyor ancak kralın kanserinin türü ve vücudunun hangi bölgesinde olduğu hiç açıklanmadı

KENDİNİ İŞE VERMİŞTİ AMA…

Ancak saraydan gelen son haberlere göre görünürde sağlıklı olan kralın durumu düşünüldüğü gibi iyiye gitmiyor. Hatta Radaronline.com’da yer alan ve saray kaynaklarına dayandırılan habere göre Charles’ın cenaze hazırlıkları aceleyle devam ediyor.

Kaynaklar Kral Charles için “Cenazesini planlama işi çoktan başladı. Durumu göründüğü gibi değil hatta oldukça tatsız” diyorlar.

İngiltere'de kral ve kraliçelerin cenaze planlamaları daha onlar tahta çıkar çıkmaz başlıyor ve ölüm zamanına kadar güncelleniyor... Bu planların bir de kod adı var: 2 yıl önce hayatnı kaybeden Elizabeth için hazırlanan planın adı "Londra Köprüsü Yıkıldı" idi...

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İngiltere’nin kral ve kraliçeleri için, yaşları kaç olursa olsun cenaze hazırlıkları onlar daha tahta çıkar çıkmaz başlıyor.

Kraliçe Elizzabeth 2022’de hayatını kaybettikten sonra düzenlenen tüm törenler de yıllarca titizlikle hazırlanan planlamalar doğrultusunda yapılmıştı.

“DURUMU İYİ DEĞİL” DEDİLER: CENAZE HAZIRLIKLARI ALELACELE DEVAM EDİYOR

Ancak 75 yaşındaki Charles'ın kanserle mücadelesi nedeniyle Buckingham Sarayı için bu önemli görevin çok daha da acil hale geldiği söyleniyor.

Ocak ayında basit bir prostat operasyonu geçiren ve hastaneden gülerek ayrılan Kral Charles'ın birkaç gün sonra kansere yakalandığı açıklanmıştı... Kral tedavisine rağmen arı gibi çalışmaya devam etse de durumunun giderek ağırlaştığı ve cenaze planlarının hızlandırıldığı iddia edildi

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İçeriden haber sızdıran kaynaklar “Saray Charles'ın iyileşmekte olduğu izlenimini veriyor, ancak hala çok hasta” derken “Yine de o bir kral ve saray yetkilileri ölümünün kuvvetli bir olasılık olduğunu bilecek kadar pratikler.” diye ekliyor.

Charles’ın kraliyet görevleri için halkın karşısına çıkmaya devam ettiği bir gerçek. Ancak bunların sürelerinin giderek kısaldığı dikkatlerden kaçmıyor. Hatta söylenenlere göre Charles bu etkinliklere helikopterle getirilip götürülüyormuş. Ömür boyunca beklediği tahtına ve tacına kavuşalı daha 2 yıl olan Charles'ın cenazesinin kodu ise "Menai Köprüsü Operasyonu"

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DIŞARI ADIM ATMAK BİLE ARTIK ONU ÇOK YORUYOR

Çünkü kanser olan kral kendini bu görevler için çok yoruyor ve her seferinde daha çok dinlenmeye ihtiyaç duyuyor…

İngiltere tahtında oturan hükümdarların cenaze planlarının birer kod adı var. Londra Köprüsü Operasyonu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze planının kod adıydı. Plan, ölümünün duyurulmasını, resmi yas dönemini ve devlet cenazesinin ayrıntılarını içeriyordu. Plan, 1960'ların başlarında oluşturulmuş ve Eylül 2022'deki ölümünden önceki yıllarda birçok kez revize edilmişti. Charles'ın durumunun göründüğünden kötü olduğu ve sarayın bunu saklayarak cenaze hazrılıklarını hızlandırdığı iddia ediliyor

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KOD ADI: MENAI KÖPRÜSÜ OPERASYONU

Eğer durumu iddia edildiği kadar kötüyse Kral Charles için böyle bir ihtimal de pek söz konusu olmayacak. Chalres’ın şu an üzerinde harıl harıl çalışıldığı söylenen cenaze planına da “Menai Köprüsü Operasyonu” deniyor.

Menai Köprüsü, Galler’deki tarihi bir asma köprü. Yıllarca tahta çıkmayı bekleyen Charles’ın unvanının, ömrünün büyük bir kısmı boyunca Galler Prensi olduğunu da hatırlatmış olalım. Charles'ın yerine tahta oturacak olan Prens William'ın şimdiden karar süreçlerinde etkin yer almaya başladığı ve krallık görevlerine hazırlandığı söyleniyor

WILLIAM ÇOKTAN DEVREYE GİRDİ

Tahtın varisi Prens William’ın bu hazırlıklarda payı olmasa da aslında o da babası Charles da elbette olup bitenin farkındalar. Saray kaynakları kralın sağlık durumu kötüleştikçe William’ın daha büyük bir rol üstlenmeye başladığını ve Charles’ın da veliaht oğlunu artık karar alma süreçlerinin çoğuna dahil ettiğini söylüyor…