Sakın yüzüne dokunmayın!

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· Fulya Zenginer’in çocukluk hayali dansöz olmakmış. 5 yaşındayken bu kararı alan Zenginer, müziğin sesini her duyduğunda göbek atmaya başlarmış.

· Oyunculuğa başlamasındaki motivasyonlardan biri, annesine ev alma isteğiymiş.

· Rol aldığı “Benim İçin Üzülme” dizisinden dolayı çoğu kişi onun Karslı olduğunu sanıyormuş. Aslında İstanbulluymuş.



· Oyuncunun yüzüyle ilgili bir takıntısı varmış. Küçüklüğünde çok sevildiği ve “yüzü çok mıncıklandığı” için yüzüne dokunulmasından nefret ediyormuş. Eşi Kuntay Tarık Evren bile yüzüne dokunmak istediğinde, “Dokunma!” deyip kaçıyormuş.· Boş kaldığı zamanlarda meditasyon ve resim yapıyormuş.

Bitmeyecek kırgınlık

TUĞBA YURT



· “Benim O” şarkısıyla bu yılın en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Tuğba Yurt, müzik kariyerine başlamadan önce eğitimine önem vermiş. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda klasik batı müziği eğitimi alan şarkıcı, bir süre Bursa Senfoni Orkestrası’nda viyola çalmış.

· Hayatının dönüm noktası; senfoni orkestrasından ayrılarak 2013 yılında 5 şarkılık albüm çıkarması olmuş. Sonrasında profesyonel olarak solistliğe geçiş yapmış.

· Sahneye çıkmadan önce motive olmak için kuliste sessiz bir ortama ihtiyaç duyarmış.

· Hayvanları çok seven Tuğba Yurt’un en yakın dostu, köpeği Lucky’miş. Onun kendisine uğur getirdiğine inanıyormuş.

· Geleceğe yönelik planları arasında bir Ege kasabasında yaşlanmak varmış.



· Babasını küçük yaşlarda kaybetmiş. Şarkıcı, bu yüzden “Hayata karşı bitmeyecek bir kırgınlığım var” diyor.

Piyanoyla ruhunu dinlendiriyor

ESMA YEŞİM GÜL

· “Yargı” dizisinin Zümrüt’ü Esma Yeşim Gül, herhangi bir konuda kendini motive etmeyi çok severmiş.

Kağıtlara yazdığı motivasyon notlarını odasının her köşesine asar ve onları sürekli okurmuş.



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· Her tiyatro oyunundan önce de tuvalete koşup kendisine motive edici cümleler kurarmış.· Uğuruna inandığı yerlere gidip oralarda vakit geçirmeyi severmiş. Bunu bir nevi meditasyon olarak yapan Gül, ruhen rahatladığını düşünürmüş.· Gül, fırsat buldukça at binmeye gidiyormuş. Hobi olarak başladığı biniciliği profesyonel eğitim almadan tek başına öğrenmiş.· Okul yıllarında aldığı eğitimle piyona çalmaya başlamış. Piyona başına geçince ruhunu dinlendirdiğine inanıyormuş.

Eskiden şarkıcıydı

ESER YENENLER

· Eser Yenenler, oyunculukla 11 yaşındayken tiyatro sahnesinde tanışmış. Okul yıllarında birçok tiyatro oyununda oynamış.



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· Televizyonla tanışması ise “Aliye” dizisindeki ‘Özgür’ karakteriyle olmuş.· Küçük yaşlardan bu yana fazla kilolarıyla mücadele eden Yenenler, sevdiği kızın “Ben zayıfım, sen şişmansın. Seni istemiyorum” sözleri üzerine diyetisyene giderek 25 kilo vermiş.· “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programının ardından Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la ‘3 Adam’ı kuran Eser Yenenler, Oğuzhan Koç’la 12 yıl boyunca aynı evi paylaşmış. Yenenler o yıllarda yıkanmayı çok sevmediği ve dağınık olduğu için arkadaşı ona “Pis” dermiş.· Eser Yenenler, 2002 yılında Oğuzhan Koç’la birlikte Bursa’da sahne almış. Çakırkeyf isimli müzik grupları olan Yenenler, ekibe vokalistlik yapmış.

6 yaşındayken kamyon çarptı

ŞAFAK BAŞKAYA

· Oyuncu Şafak Başkaya, hayatındaki bütün önemli kararları gece aniden aldığını söylüyor.

· Başkaya, 11 sene oynadığı basketbolu bir akşam antrenman sonrası eve dönüşte “Basketboldan sıkıldım” deyip bütün malzemelerini çöpe atarak bırakmış.



· Uluslararası Ticaret okuyan oyuncu, bir gece de okulu bırakmaya karar vermiş. Oyunculuğa merak saran Başkaya, Maltepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim almış.· En büyük korkusu nazarmış. Arabasında, evinin girişinde, hatta giysilerinin üzerinde hep nazar boncuğu bulunurmuş.· Eşyaların da uğurlu veya uğursuz olduğuna inanıyormuş. Yeni aldığı bir giysi veya eşyayı ilk kullandığında başına güzel bir şey gelirse onu kullanmaya devam edermiş. Tam tersi olursa asla bir daha kullanmazmış. Bu yüzden kullanmadığı birkaç giysi ve saati varmış.· 6 yaşında ailesiyle birlikte gittiği Tekirdağ’da denizden dönerken aniden yola fırlamış. Son sürat gelen bir kamyon ona çarpmış. Sağ kolu ve bacağı kırılan Başkaya, ölümden dönmüş.