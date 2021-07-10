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Magazin
Haber Giriş: 10.07.2021 - 07:28 | Son Güncelleme:

‘Sahte Simge Sağın'a 2 yıl 6 ay hapis

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‘Sahte Simge Sağın'a 2 yıl 6 ay hapis

SİMGE Sağın’ın, adını ve kişisel bilgilerini kullanarak işinsanlarıyla cinsel içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle Asil Nadir A.’ya açtığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sağın’ın avukatı Ayşegül Mermer, bu davanın örnek teşkil edeceğini söyledi:

“Bu karar, her istediğini yapabileceğini, söyleyebileceğini zannedenlere güzel bir yanıt oldu. Artık insanlar kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayarken ve özel hayatın gizliliğini ihlal ederken bir kez daha düşünecek.”

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