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‘Sahte Simge Sağın'a 2 yıl 6 ay hapis
SİMGE Sağın’ın, adını ve kişisel bilgilerini kullanarak işinsanlarıyla cinsel içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle Asil Nadir A.’ya açtığı dava karara bağlandı.
Mahkeme, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sağın’ın avukatı Ayşegül Mermer, bu davanın örnek teşkil edeceğini söyledi:
“Bu karar, her istediğini yapabileceğini, söyleyebileceğini zannedenlere güzel bir yanıt oldu. Artık insanlar kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayarken ve özel hayatın gizliliğini ihlal ederken bir kez daha düşünecek.”