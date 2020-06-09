Sahte Şener Şen uyarısı
2 yıl önce adına sosyal medyada sahte hesap açan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan ünlü sanatçı Şener Şen'in başı yine dertte...
Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı adına açılan bir hesabı kısa sürede aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 80 bin kişi takip etmeye başladı.
ÜNLÜLER DE TAKİP EDİYOR
Bu durumu gören yakın dostu Cem Yılmaz, hemen bir uyarı mesajı paylaştı.
Yılmaz, sahte hesapları sosyal medyada ifşa edip " Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun,bir Şener Şen filmi izleyin" yazdı.
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