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Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:15 | Son Güncelleme:

Sahte PCR davası bitene kadar Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs’ta kalacak

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Sahte PCR davası bitene kadar Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs’ta kalacak

KKTC’ye bir otelde konser vermek için gelen ve PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası, konserin ardından önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, kişi başı 10 bin lira kefalet ve haftada iki gün KKTC polisine imza şartıyla orkestrayı serbest bıraktı.

Bülent Ersoy ve koruması, hafta içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. 21 kişilik orkestrası ise, önceki gün Lefkoşa Ercan Havaalanı’na indi. KKTC’ye gelişlerde çift aşılılar da dahil tüm yolculardan son 72 saatte alınmış negatif PCR testi istendi. Yetkililerin Ercan Havaalanı’nda yaptıkları kontrolde orkestranın PCR testleri sahte çıktı. Orkestranın havaalanında yapılan ikinci testleri temiz çıkınca, Ulaştırma Bakanlığı’nın izniyle konsere çıkmalarına müsaade edildi.

Bülent Ersoy’un ekibine sahte PCR şoku
Bülent Ersoy’un ekibine sahte PCR şoku

10'AR BİN LİRA KEFALET

Konserin ardından orkestra gözaltına alındı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Mahkeme, sahte PCR ile gelen ekibi kişi başı 10’ar bin lira nakit teminat ve haftada 2 gün KKTC polisine imza şartıyla serbest bıraktı. Orkestra, polise beyan şartı nedeniyle dava sonuçlanana kadar KKTC’de kalacak.

Bu arada, sahte PCR testlerini otelin temin ettiği ve olayla ilgili biri polis memuru 4 kişinin de tutuklandığı ileri sürüldü.

BİZE SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER

Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, “İlk defa Kıbrıs’ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. ‘İki tane aşı yetiyor. Gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz’ dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz” dedi.

Sahte PCR davası bitene kadar Bülent Ersoyun orkestrası Kıbrıs’ta kalacak

Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katıldıkları öğrenildi.

 

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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