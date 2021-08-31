Sahte PCR davası bitene kadar Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs’ta kalacak

Bülent Ersoy ve koruması, hafta içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. 21 kişilik orkestrası ise, önceki gün Lefkoşa Ercan Havaalanı’na indi. KKTC’ye gelişlerde çift aşılılar da dahil tüm yolculardan son 72 saatte alınmış negatif PCR testi istendi. Yetkililerin Ercan Havaalanı’nda yaptıkları kontrolde orkestranın PCR testleri sahte çıktı. Orkestranın havaalanında yapılan ikinci testleri temiz çıkınca, Ulaştırma Bakanlığı’nın izniyle konsere çıkmalarına müsaade edildi.

10'AR BİN LİRA KEFALET

Konserin ardından orkestra gözaltına alındı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Mahkeme, sahte PCR ile gelen ekibi kişi başı 10’ar bin lira nakit teminat ve haftada 2 gün KKTC polisine imza şartıyla serbest bıraktı. Orkestra, polise beyan şartı nedeniyle dava sonuçlanana kadar KKTC’de kalacak.

Bu arada, sahte PCR testlerini otelin temin ettiği ve olayla ilgili biri polis memuru 4 kişinin de tutuklandığı ileri sürüldü.

BİZE SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER

Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, “İlk defa Kıbrıs’ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. ‘İki tane aşı yetiyor. Gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz’ dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz” dedi.

Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katıldıkları öğrenildi.

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