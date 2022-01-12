'Sahneye külotla çıkmasınlar’ diyen İzzet Yıldızhan kendini savundu: Ben hesapsız, içimden geldiği gibi konuştum

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Türkücü İzzet Yıldızhan’ın sanatçı arkadaşları için kullandığı ‘Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet’ sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Açıklamalarıyla büyük tepki çeken İzzet Yıldızhan bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. ‘Her şeyi cevaplayacağım’ diyen Yıldızhan çok konuşulacak açıklamalarına devam etti.

İşte İzzet Yıldızhan’ın açıklamalarından satır başları…

‘Reklam için yapıyor’ diyenlere gülüyorum. Buna ihtiyacım mı var? Herkese sesleniyorum benimle ilgili konuşanlara söylüyorum; siz yanınızda kaç insan çalıştırıyorsunuz, üç tane mi beş tane mi? Ben 700 insan ile ekmeğimi paylaşıyorum. 700 ‘ü dörtle çarpın ben üç bin kişiye istihdam sağlıyorum. Siz para saymayı biliyor musunuz?

Bu ülkeye hizmet etmekten, vergimi vermekten mutluyum. İkinci bir sanatçı var mı bunu yapan?

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Hep belden aşağı vurmanın ne anlamı var. Ben paramı biriktirip bankaya atıp oturmadım, ülkeme hizmet ettim.

Bu konuşmayı herhangi bir sanatçı arkadaşım için yapmadım. Gazetecilerin sorularına yanıt verdim, sahne adabından bahsettim. Fikrimi ifade ettim herkes istediğini giyebilir, neden ülkeyi ikiye bölmeye çalışıyorsunuz? İnsanları ötekileştirmeyin! Nedir bana karşı bu kin, ‘neden’ diye soruyorum?

Bana iftira attılar 2011 yılında yargılandım ama hiçbir suçtan ceza almadım, bu yargıyı istediğim gibi yönlendirebilir miyim? Beraat ettim. Hiçbir suç işlemedim.

Ben Hande Yener’i çok eskiden beri tanırım. Hande’yi, Hadise’yi Gülşen’i kastetmedim. Hande’nin yaptığı açıklamaya cevap vermem orada benim ismimi zikretmiyor ben de kimsenin adını vermedim.

"Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri"

Eğer ki Hande Yener benim için söylemişse yüreği varsa isim yazsın oraya! Tehdit olarak algılamasın… Bana afaki bir soru soruldu ben de cevapladım.

Gazete okumuyorum, kimlerden bahsedildiğini bilmiyordum. Sadece sorulan soruya cevap verdim, görüşümü bildirdim.

Suçladıkları konu çok kötü, ‘tecavüzcü, kadın döven’ ben kimseyi darbetmedim. Çıksın birisi kanıtlasın.

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35-40 senedir sahnedeyim. Birçok büyük isimle çalıştım, sahne adabından bahsettim. Beni ilgilendirmiyor kimin nasıl giydiği, kendi tercihleri… Bunu ‘tasrif etmiyorum’ dedim. Onları seven insanlara doğru gelebilir buna karışmıyorum. Bugüne kadar söylediğim her şeyin arkasındayım. Bunu hesapsız, içimden geldiği gibi konuştum. Geçmişimle de gurur duyuyorum.

Gülşen ne giymiş Hande ne giymiş bilmiyorum, konuştuktan sonra gördüm. Bu hanımefendiler için konuşmadım genel hitap ettim.