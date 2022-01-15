'Sahneye külotla çıkmasınlar' demişti... Gonca Vuslateri'den İzzet Yıldızhan'a montlu gönderme

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'Gonca tam bir komedyen'

Başrollerini Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı komedi filmi “Her Şey Dahil”in Datça’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. İlk kez aynı projede yer alan Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri, filmin afiş çekimleri için önceki gün Maslak’ta bulunan bir stüdyo bir araya geldi. Çekim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, film hakkında konuştu. Filmin çekim sürecinden bahseden Gürgen Öz, çok eğlenceli bir set geçirdiklerini ifade ederek şöyle dedi: “Filmi Datça’da çok eğlenerek çektik. Gonca benim çok beğendiğim bir aktris. Keza beni sette de çok güldürdü. Karavanda mezdekelerle, Gonca’nın dansları, esprileriyle geçti. Biz çok eğlendik, seyircinin de eğleneceğini biliyoruz. Türkiye’de kadın komedyen, aktrisler bir yana, fakat komedyen anlamında Gonca tam bir komedyen.”

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Gonca Vuslateri, partneri Gürgen Öz’ün sözlerine atıfta bulunarak “Mezdeke performansım Gürgen için, hatta eşi Emily için yapılmış bir danstı” dedi ve ekledi: “Gerçekten çok eğlenceli bir set oldu. Senaryoyu o kadar sevdik ki kendimizden bir şeyler ekledik.”

MONTLU GÖNDERME

Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan’ın kadın sanatçılar Hanye Yener ve Hadise’nin sahne kıyafetleri hakkında yaptığı yorumları eleştirmişti. Sosyal medya hesabından “Çok korkuyorum sahnede ne giyeceğimize İzzet Yıldızhan karar verecek diye” yazan Gonca Vuslateri, röportaj sırasında ünlü türkücüye montlu göndermede bulundu.

Bir muhabir, elindeki montu Gonca Vuslateri’nin sırtına atarak “İzzet Bey’in yanından geliyoruz. Giyerseniz” diye espri yaptı. Montu tersten giyerek kafasına geçiren Vuslateri de, “Böğrüm gözüktü biraz. Çok güzel bir projeydi. Çok usturuplu giyindik” diye konuştu.