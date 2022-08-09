Sahneye fırlatılan telefonla yaralanmıştı... Ece Seçkin'i ağlatan sürpriz

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Ece Seçkin’i dinlemeye gelenler bu kez sahneye güller attı. Alanı dolduran kalabalık, ünlü popçu için ayrıca “Bir Şarkısın Sen”i söyledi.

Duygusal anlar yaşayan Ece Seçkin gözyaşlarına engel olamadı





MÜZİK SUSMADI

Müzik dünyasının ünlü isimleri Türkiye'nin dört bir yanında konser verdi.

YARIM SAAT UZADI

Bengü geçtiğimiz akşam Yozgat’ta konser verdi. Pembe bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi.

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10 bin kişinin izlediği konserde kendisi için yapılan tezahüratlar şarkıcıya duygusal anlar yaşattı. Konserini yarım saat uzatan Bengü, ertesi gün de Karaman’da sevenleriyle buluştu.

YENİ YAŞINI SAHNEDE KUTLADI

Simge önceki akşam İstanbul Festivali’nde sahneye çıktı.

Bekir Gökmen imzalı siyah transparan bir kıyafet giyen ünlü şarkıcı yeni yaşını da sahnede kutladı. Simge, “İyi ki doğdun” diye seslenen 60 bin kişilik koro eşliğinde doğum günü pastasının mumlarını üfledi. 41’inci yaşını sahnede kutlayan Simge’ye bir hayranı “41 kere maşallah” diye bağırdı.

SEZON AÇILIŞI

Melek Mosso, Karaman Futbol Kulübü’nün yeni sezon için düzenlediği gecede sahneye çıktı.

Ünlü şarkıcı konserden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.

PLAJ KONSERİ

Derya Uluğ, geçtiğimiz gün Alaçatı’nın popüler mekanı The Beach Alaçatı’da ‘happy hour’ konseri verdi.

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Kalabalık hayran kitlesine seslenen Derya Uluğ, şarkılarıyla olduğu kadar cesur sahne kostümüyle de izleyicilerinden tam not aldı

ÖNÜNÜZDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM

Ayta Sözeri Bodrum’un gözde mekanlarından Üzüm Kızı’nda sahne aldı.

Sahne açılışını geleneğini bozmayarak Zeki Müren’in “Rüyalarda Buluşuruz” şarkısıyla yapan Sözeri misafirlerini “Bu bunaltıcı sıcakta iki saat kadar bizleri dinleyeceksiniz, bir de üstüne para vereceksiniz. Sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum” diyerek selamladı.

HEM SOHBET HEM MÜZİK

Soner Olgun önceki akşam Bodrum Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı’nda sahneye çıktı.

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Günler öncesinden rezervasyonları dolduran Olgun, keyifli sohbetiyle güldürürken şarkılarıyla da kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir eğlence yaşattı.

'GARDAŞLIK' ŞARKILARI

Mustafa Ceceli, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Gardaşlık Festivali kapsamında konser verdi.

Kongre Müzesi bahçesinde hayranlarıyla buluşan sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere Sivas halkı yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 40 bin kişinin izlediği konser dron ile havadan da görüntülendi

REYNMEN KUYRUĞU

Reynmen önceki gün Çeşme İmi Stage’te sahne aldı.

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Konser öncesi mekanın önünde uzun bir kuyruk oluştu. Şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Reynmen sahne sonunda “Sahnemiz bitti ama şimdi gidersem çok kızarsınız. Zaten benim de bu güzelliği bırakmaya hiç niyetim yok” dedi ve 4 şarkı daha seslendirdi.

SAHNEMİZE ÇİÇEK ATIN

Linet önceki gün Yenikapı İstanbul Festivali’nde konser verdi.

Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde sanatçı, son günlerde sahneye atılan yabancı cisimlerle ilgili konuştu. Linet izleyicilerine “Sahnemize yabancı cisim değil, çiçek atın lütfen. Bizler çiçekleri şarkılarla süsleyip sizlere sunalım” dedi.

ALAÇATI STİLİ

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Gülben Ergen önceki akşam Çeşme Alaçatı Şerefe adlı mekanda sahneye çıktı.

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı, tarzıyla seyircilerden tam not aldı.

ÇALDIĞINIZ TÜM KAPILAR AÇILSIN

Mabel Matiz, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen Matiz, geçmişten günümüze şarkılarından oluşturduğu repertuvarıyla Harbiye’yi ayağa kaldırdı. Son şarkısı ‘Karakol’u seslendiren Mabel Matiz’e eşlik eden hayranları sanatçıyı ayakta alkışladı. Sanatçı, “Umarım çaldığımız tüm kapılar açılsın” diyerek hayranlarının tezahüratı üzerine ‘Karakol’u yeniden söyledi. (Sayit DURMAZ)

ORKESTRA EĞLENCESİ

İskender Paydaş ve Orkestrası, önceki akşam Bodrum Turgutreis’teki Rios sahnesinde performans sergiledi.

Birçok ünlü şarkıcıya aranjörlük yapan Paydaş orkestrasıyla birlikte yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

ÇOK ÖZLEMİŞİM

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Rüya Ersavcı, Jale ve Ufuk Yıldırım’dan oluşan “Şimdi 90’lar” grubu, geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldı.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği bu konser için Amerika’dan gelen Ufuk Yıldırım; “Arkadaşlarımı ve sizlerle hep bir ağızdan şarkılar söylemeyi çok özlemişim” sözlerinin ardından “Yaradana Yalvartma” isimli şarkısını söyledi.