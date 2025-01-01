Sahnelerin en ünlü assolistiydi... Hastalık geçirdi, konuşmayı bile unuttu... Geride şarkıları kaldı yadigar

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Kuşaklar boyunca bu şarkıyı dinleyip etkilenmeyen kimse yoktur büyük olasılıkla... Bazıları belki büyük bir aşka düştüğünde hülyalara dalarak dinledi bu şarkıyı. Bazıları da aşk acısı çekerken... Öyle ya da böyle her bir notası dinleyenin yüreğine dokundu bu şarkının.

Özellikle de onu söyleyen o güzeller güzeli ses sayesinde.

İşte başta Güller ve Dudaklar olmak üzere Aşkın Kanunu, Bağdat Yolu, Kıskanırım, Bir Ateşim Yanarım gibi sayısız şarkıyla dinleyenlerin gönül telini titreten o ses artık sadece hatıralarda kaldı.

Bir döneme damgasını vuran ses sanatçısı Gönül Akkor hayata veda etti.

Yeri gelmişken hatırlatalım.. 84 yaşında hayata veda eden Gönül Akkor, tıpkı kendisi gibi sahnelerin usta seslerinden biri olan Kamuran Akkor'un da kız kardeşiydi.

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BABALARI UD ÇALAR, ANNELERİ ŞARKI SÖYLERDİ

Gönül ve Kamuran Akkor kardeşler, müzik dünyasının içinde bir ailede dünyaya geldi.

Babaları Tahsin Bey şarkı Söyler, anneleri Muzaffer Hanım da ona uduyla eşlik ederdi. Zaten böyle bir ailede yetişen kardeşlerin müzikten uzak kalması da düşünülemezdi.

1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gönül Akkor, Bursa Kız Öğretmen Okulu'nda eğitim gördü. Ancak 1957 yılında okulun son sınıfından ayrıldı. Çünkü kalbinde ve ruhunda müzik sevgisi vardı.

Okulu bıraktıktan iki yıl sonra da TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda stajyer olarak müzik hayatına başladı.

Çok vakit geçmeden de sahnelerin assolisti olmuştu artık.

ASSOLİST OLDU... ALBÜMLERİ SATIŞ REKORLARI KIRDI

Gönül Akkor, ardı ardına çıkardığı plaklar sayesinde büyük bir başarı elde etti. Sonra da sahne hayatı başladı. Sonra da döneminin en ünlü assolistlerinden biri haline geldi.

Gönül Akkor sadece Türk sanat müziği değil aynı zamanda popüler müzik eserlerini de seslendiriyordu.

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Dönemine damgasını vuran Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal gibi ünlü isimlerde birlikte çalıştı.

Popüler müzik tarzında çıkardığı Sana Ben Kulum- Böyle Gelmiş Böyle adlı 45'lik satış rekorları kırdı. Bu başarının ardından 1960 sonları ile ile 1970 başlarında pop müzik albümleri çıkardı.

1971 yılına gelindiğinde Bora Ayanoğlu'nun o ünlü Güller ve Dudaklar adlı şarkısını plak yaptı. Başarılar arka arkaya geldi.

SİNEMA FİLMLERİNDE DE OYNADI

Bu arada sadece sahne ya da albümle yetinmedi Gönül Akkor. 1960'lı ve 70'li yıllarda Biraz Kül Biraz Duman, Yuvamı Yıkamazsın, Çileli Bülbüller, Tanrım Beni Baştan Yarat adlı filmlerde kamera karşısına geçti.

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1990'lara gelindiğinde Sezen Aksu ile birlikte çalıştı ve Beni Tanıma adlı bir albüm hazırladı.

Fakat Gönül Akkor'un bu başarıları 2002 yılında geçirdiği bir beyin kanamasıyla sekteye uğradı. Şarkı söylemek bir yana hafızasıyla ilgili sorunlar yaşamaya ve konuşma güçlüğü çekmeye başladı.

Gönül Akkor'un 84 yıllık hayatı 2025 yılının ilk gününde sona erdi. Geride o eşsiz sesiyle yorumladığı şarkılar ve dinleyenlerin o sesle ölümsüzleşen anıları kaldı.