Ünlü şarkıcının kasları olay oldu: Gladyatörlere benzemişsin!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 13:41

Sahnelerin en hanım hanımcık yıldızlarından biri olarak tanıdı milyonlarca kişi onu... Gerçekten de öyleydi. Adını duyurduğu müzik grubunun gerçekten de en sessiz ve sakin üyesiydi.

 Zaten hep de öyle kaldı. Belki diğer grup arkadaşları kadar ön plana çıkmadı ama yine her zaman olduğu gibi sakin bir şekilde kariyerini sürdürüyor hala.

Ama şimdi onun bunca gündeme gelmesinin bambaşka bir nedeni var: Gladyatörlerle yarışacak kadar geliştirdiği kasları!

'SPORTİF BAHARAT'IN SON HALİ OLAY OLDU
Bu anlattığımız kişi Spice Girls (Baharat Kızlar) grubunun üyelerinden Melanie Chislom. Ya da grupta tanındığı adıyla Melanie C.

Spice Girls'ün en parlak yıllarında da "sportif baharat kız" olarak bilinen Melanie C. 52 yaşına gelmesine rağmen bu özelliğini hiç kaybetmedi.

Şarkıcı, önümüzdeki mayıs ayının ilk gününde solo albümü Sweat'i piyasaya çıkaracak.

Bu kapsamda Instagram sayfasından da bir paylaşım yaptı Melanie C. İşte oradaki görüntüleriyle de bir anda bütün dikkatleri üzerine çekti.

KASLARI FARKLI TEPKİLER ALDI
Zaten yıllardır spora olan düşkünlüğüyle bilinen Melanie C. albümünün tanıtımında neredeyse bir gladyatörü kıskandıracak kadar geliştirdiği kaslarıyla şaşırttı.

Çizgili bir mayo ve ayağındaki kırmızı botlarıyla kamera karşısına geçen Melanie C. bir anda sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden birine dönüştü.

Şarkıcının bu görüntüsü farklı tepkiler aldı. Bunların hepsi o kadar da olumlu değildi üstelik.

BAZILARI HİÇ HOŞLANMADI
Bir kullanıcı "Üzgünüm ama Mel tatlım, bu iyi bir görüntü değil" diyerek Mel C'nin neredeyse erkeklerle yarışacak hale gelmiş kaslarını eleştirdi.

Bir başka kullanıcı "Bu abartılı bir görüntü. Ama yine de yaşına göre gayet formda olduğunu söylemem gerek" diye yazarak görüşünü belirtti.

"Mel C, benim Spice Girls üyeleri arasında ciddiye aldığım tek kişiydi. Ama bu görüntü saçmalık" diyen bir kullanıcı da çıktı.

Birçok başka kullanıcı da Mel C'nin bunca kas yapmasının ortaya kadınsı bir görüntü çıkarmadığını savundu.

BEĞENENLER DE OLDU: Şarkıcının kaslarını övenler de oldu bu arada. Bu gruptakiler de "Gayet formda ve daha da önemlisi güçlü görünüyor" diyerek Mel C'nin görüntüsüne övgüler yağdırdı.

Mel C (en solda) Emma Bunton, Victoria Adams Beckham, Mel B. ve Geri Halliwell ile birlikte yer aldığı Spice Girls (Baharat Kızlar) grubuyla ün kazanmıştı. Grup dağılıp herkes kendi yoluna gittikten sonra da müzik yaşamını solo olarak sürdürmeye başladı.

