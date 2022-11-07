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Sahnede zor anlar... Hoparlörün üstüne düştü

Güncelleme Tarihi:

#Harbiye Açıkhava Tiyatrosu#Kaan Tangöze#Mahsun Kırmızıgül
Sahnede zor anlar... Hoparlörün üstüne düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 09:06

Duman önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

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EŞİ AYAKTA KALDI

Vokal Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural, günler öncesinden biten biletler nedeniyle kendine yer bulamadı.

Sahnede zor anlar... Hoparlörün üstüne düştü

Kıvılcım Ural

Ural, konseri sahne önünde ayakta arkadaşlarıyla izledi. Tangöze de bir şarkıda dengesini kaybedip hoparlörün üzerine düştü. Hemen ayağa kalkan sanatçı, şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söylemeye devam etti. (Sayit DURMAZ)

Sahnede zor anlar... Hoparlörün üstüne düştü

Zeynep Yüksektepe - Mirgün Cabas

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1 KADIN 3 KIYAFET

Oyuncu Cansu Tosun geçtiğimiz günlerde katıldığı davette Sudi Etuz tasarımı transparan bir kıyafetle objektiflerin karşısına geçti.

Sahnede zor anlar... Hoparlörün üstüne düştü

Aynı tasarım daha önce Gülşen ve Hazar Ergüçlü’nün de tercihi olmuştu. Gülşen kıyafeti sahnede, Ergüçlü ise fotoğraf çekiminde giymişti.

LEO İLE PARK KEYFİ

Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” dizisinde rol alan Hande Ataizi önceki gün oğlu Leo ile Nişantaşı’ndaydı.

Sahnede zor anlar... Hoparlörün üstüne düştü

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Ataizi, oğlunu parka götürdü. Ataizi “Pastırma yazından son kalan güzel günleri kaçırmak istemedik. Leo ile eğleneceğiz” dedi. (Behlül AYDIN)

'KARİYERİME MÜZİK İLE DEVAM EDECEĞİM' 

Onur Büyüktopçu, önceki gece Etiler’de taksi beklerken görüntülendi.

Sahnede zor anlar... Hoparlörün üstüne düştü

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Büyüktopçu, “Şafak Sezer ile birlikte ‘Kutsal Damacana’ filmini çektik. Onu heyecanla bekliyorum” dedi. Oyuncu, hayranlarına bir sürprizi daha olduğunu söyledi: “Salı akşamından itibaren şarkıcılığa başlıyorum. Sahne alacağım ve çok heyecanlıyım. Kariyerime biraz müzik ile devam etmek istiyorum.” (Sayit DURMAZ)

FİLMİ ÇEKERKEN GÖZLERİM DOLUYOR

Mahsun Kırmızıgül önceki gün Nişantaşı’ndaydı. “Prestij Meselesi” filminin yönetmenliğini üstlenen Kırmızıgül, “Filmde Hilmi Topaloğlu’nu oynayan Engin Hepileri ile beni canlandıran oğlum Mahmut’u kamera önünde görünce hayat benim için duruyor. Gözlerim doluyor” dedi.

Sahnede zor anlar... Hoparlörün üstüne düştü

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Kırmızıgül, merhum yapımcı Hilmi Topaloğlu ve Prestij Müzik’in hikayesinin anlatıldığı filmin Unkapanı’ndaki sahneleri çekerken çok etkilendiğini söyledi. (Behlül AYDIN)

 

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#Harbiye Açıkhava Tiyatrosu#Kaan Tangöze#Mahsun Kırmızıgül

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