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Sahilin yıldızı

Melisa Döngel önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Oyuncu, The Beach of Momo’da arkadaşları ile beraber eğlendi.

Döngel’in seksi bikinisi ise tatilcilerin dikkatini çekti. Uzun süre sahilin bar kısmında arkadaşlarıyla sohbet eden Döngel daha sonra denize girdi.

Oyuncu, sudan çıktıktan sonra havlusuyla kurulandı. Döngel daha sonra havlusuyla sahilde danslar yaptı.

Oyuncu, yanına gelen hayranlarıyla da yakından ilgilendi. Melisa Döngel ardından locasına geçerek arkadaşları ile güneşlenmeye devam etti. (Deniz BOY)

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Tatil için Bodrum’u seçti

Orta Doğu’da Monica Bellucci’ye benzerliği ile tanınan oyuncu Lamitta Frangieh Yalıkavak’taki Yalıpark Beach Hotel’de görüntülendi.

Sabah güneşinin keyfini çıkaran oyuncu, daha sonra odasına döndü.

Frangieh, Bellucci’ye olan benzerliği ile ilgili “Paris’te bir restoranda karşılaşmıştık. İkimiz de gözlüklerimizi indirip birbirimize baktık” demişti. (Kamil SÜMER)