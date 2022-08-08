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Sahilin yıldızı Melisa Döngel

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#Melisa Döngel#Lamitta Frangieh#Monica Bellucci
Sahilin yıldızı Melisa Döngel
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 08:17

Güzel oyuncuyu plajda görenler dönüp bir daha baktı!

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Sahilin yıldızı 

Melisa Döngel önceki gün Çeşme’de görüntülendi.  Oyuncu, The Beach of Momo’da arkadaşları ile beraber eğlendi.

Döngel’in seksi bikinisi ise tatilcilerin dikkatini çekti. Uzun süre sahilin bar kısmında arkadaşlarıyla sohbet eden Döngel daha sonra denize girdi.

Sahilin yıldızı Melisa Döngel

Oyuncu, sudan çıktıktan sonra havlusuyla kurulandı. Döngel daha sonra havlusuyla sahilde danslar yaptı.

Oyuncu, yanına gelen hayranlarıyla da yakından ilgilendi. Melisa Döngel ardından locasına geçerek arkadaşları ile güneşlenmeye devam etti. (Deniz BOY)

Sahilin yıldızı Melisa Döngel

 

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Tatil için Bodrum’u seçti

Orta Doğu’da Monica Bellucci’ye benzerliği ile tanınan oyuncu Lamitta Frangieh Yalıkavak’taki Yalıpark Beach Hotel’de görüntülendi.

Sabah güneşinin keyfini çıkaran oyuncu, daha sonra odasına döndü.

Sahilin yıldızı Melisa Döngel

Frangieh, Bellucci’ye olan benzerliği ile ilgili “Paris’te bir restoranda karşılaşmıştık. İkimiz de gözlüklerimizi indirip birbirimize baktık” demişti. (Kamil SÜMER)

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