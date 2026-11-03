Sahil Güvenlik dizisiyle tanınmıştı… ‘Eski hayranlarımı özledim’ deyip özel sayfa açtı, bir yılda bir milyon kazandı

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Orijinal adı “Baywatch” olan Sahil Güvenlik dizisi Pamela Anderson, David Hasselhoff ve Nicole Eggert gibi birçok ismin Hollywood’da tanınmasını sağladı. Ünlü dizi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olsa da hâlâ unutulmuş değil.

Hatta bu ünlü yapım genç nesil oyuncularla yeniden çekildi ve seyirciyle tekrar buluştu; yıllar önce diziyle şöhret edinen yıldızlar da bu yeni versiyonda konuk oyuncu olarak yer aldı.

İşte bu diziyle ve dizi boyunca üzerinden çıkarmadığı kırmızı mayosuyla tanınmış olan oyunculardan biri de sarışın yıldız Erika Eleniak olmuştu.

Ünlü oyuncu dizi bittikten uzun yıllar sonra Hollywood yıldızları arasında giderek popülerleşen özel abonelik sayfalarına katıldı ve kariyerinin başındaki gibi büyük paralar kazanmaya tekrar başladı.

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90'ların popüler dizisinde Güney Kaliforniya sahillerinde devriye gezen ünlü oyuncu, bu abonelik sisteminden üç ayda yaklaşık 300.000 dolar kazandı; bu da onun abonelik platformundaki ilk yılında kazandığı toplam parayı 1 milyon dolara çıkardı.

Eleniak, 1989'dan 1992'ye kadar "Baywatch"ta cankurtaran Shauni McClain'i canlandırdı ve dizinin orijinal yıldızlarından biri oldu.

Erika Eleniak Fox News’e yaptığı açıklamada “Bu platforma katılmayı ilk düşündüğümde bundan nefret edeceğime gerçekten inandım." dedi.

Ancak ünlü oyuncunun önyargıları hemen devre dışı kaldı: "Ama şunu söylemeliyim ki bunu kesinlikle seviyorum. Bu bana, 'E.T.'den 'Baywatch'a, Playboy günlerimden 'The Beverly Hillbillies'e ve aradaki her şeye kadar kariyerimi 1980'lerden bu yana takip eden pek çok harika insanla yeniden bağlantı kurmam için inanılmaz bir fırsat verdi."

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"Platforma katılmanın üzerimde bu kadar duygusal bir etki yaratacağını hiç düşünmemiştim" diye itirafta bulunan ünlü oyuncu "Hayatımda ilk kez, daha önce hiç hissetmediğim bir şekilde gerçekten sevildiğimi, takdir edildiğimi ve güçlendiğimi hissediyorum. Bu olağanüstü bir duygu ve bunun hayatıma ne kadar mutluluk getirdiğine gerçekten inanamıyorum." diyor.

Erika Eleniak, çok özlediğini söylediği eski hayranlarına kavuştuktan sonra yaşadığı hislerle ilgili olarak "Bu yeni bölümü kollarımı açarak kucaklıyorum ve geleceğe dair, yıllardır olmadığım kadar kendime daha çok güveniyorum, daha bağlı ve daha heyecanlı hissediyorum" ifadesini kullandı.

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Popüler magazin sitesi TMZ'ye göre Eleniak, şimdilerde, ağustos ayında profilini açtıktan kısa bir süre sonra kazandığı bildirilen haftada 10.000 dolardan "çok daha fazlasını" kazanıyor. Ünlü oyuncunun özel içerikler paylaştığı platformda 1.100'den fazla abonesi olduğu açıklandı.

"Beni en çok etkileyen şey, tüm bu yıllar boyunca kaç kişinin benimle birlikte kaldığını fark etmekti. Bazıları en başından beri oradaydı ve şimdi o kadar kişisel ve anlamlı bir şekilde yeniden bağlanıyoruz ki. Her birine ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Sahip olduğum kariyere sahip olmamın nedeni onlar ve hayatım boyunca bana çok fazla sevgi ve destek verdiler."

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Oyunculardan müzisyenlere ve eski spor yıldızlarına kadar ünlüler dünyasından birçok ismin yeni gelir kapısı olan platformda bu ünlüler sayfalarına abone olanlar için özel içerikler paylaşıyorlar ve abonelerden doğrudan ücret alıyorlar.

Erika Eleniak, başlangıçta platforma katıldığını çünkü bunun hayranlarla bağlantı kurmanın eğlenceli bir yolu olacağını düşündüğünü söyledi ve çok az kötü tepki aldığını "Hoş bir şekilde karşılandım" diye açıkladı.

Ünlü oyuncu ne yaparsa yapsın her zaman kötü bir şey söylemek isteyen birilerinin, internet trollerinin de olduğunu söyledi ancak bunları görmezden geldiğinin altını çizdi.

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Eleniak, paylaştığı içerik üzerinde kontrolü korurken seksi yanını da benimsemekte rahat olduğunu söyledi: "Bana göre seksi, sadece nasıl göründüğünüzden ziyade, kendinize ve bedeninize güvenmekle ilgili. Dizide oynarken ben çok gençtim ve sen bazı şeyleri henüz 20'li yaşlarında çözüyorsun. Ama şimdi 50'li yaşlarımdayım ve bunu çözdüğümü hissediyorum. Kendimi güçlü hissediyorum, eğleniyorum ve kararları ben veriyorum."

Erika Eleniak bir yandan da efsane kırmızı mayosunu üzerinden çıkarıp bir kenara koymasından onlarca yıl sonra, Sahil Güvenlik ile yeniden ses getirmeyi umuyor. Ünlü oyuncu 6 Ocak 2027'de prömiyer yapması planlanan, yeni nesil Sahil Güvenlik uyarlamasında konuk oyuncu olarak rolünü yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.