Ünlü oyuncu Ağrı Dağı'na da tırmanmıştı: Kim demiş 54 yaşında bikini giyilmez diye!

BİKİNİLİ PAYLAŞIM ÇOK KONUŞULDU

1990'larda ekranlarda fırtına gibi esen ve ülkemizde de Sahil Güvenlik adıyla gösterilen Baywatch dizisi, birçok genç oyuncunun kariyeri için iyi bir "sıçrama tahtası" oldu. Bazıları artık bu piyasadan elini eteğini çekse de diğerleri hala bu dizinin getirdiği şöhretin keyfini sürüyor. İşte bunlardan biri olan Donna D’Errico, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir bikinili paylaşımı nedeniyle sosyal medyada "olay" oldu.

ELEŞTİRİ BOMBARDIMANI

Her şey, şu anda 54 yaşında olan Donna D’Errico'nun, ABD'nin Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz'da Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla başladı. ABD bayrağını temsil eden bir bikini giyen oyuncu bu video aracılığıyla 4 Temmuz'u kutladı. Bunun ardından da belki kendisinin bile tahmin etmediği eleştiriler geldi. Birçok kişi 54 yaşında birinin artık bikini giymemesi gerektiğini, Donna D’Errico'nun umutsuzluk içinde dikkat çekmeye çalıştığını, aslında bikini giymese daha saygın bir insan olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından kelimenin tam anlamıyla eleştiri bombardımanına tutuldu.

İSTEDİĞİMİ GİYEBİLİRİM, İSTEDİĞİMİ YAPABİLİRİM

Donna D’Errico bir süre bütün bunlara ses çıkarmasa da sonunda dayanamadı ve Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. Bunu yaparken de bikinili bir pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Donna D’Errico bu fotoğrafıyla birlikte kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt niteliğindeki bir mesajı da paylaştı. D’Errico mesajına birçok kadının 4 Temmuz kutlaması için paylaştığı videodan şikayetçi olduğunu hatırlatarak başladı paylaşımına. Birçok kişinin "bikini giymek için çok yaşlı olduğu" görüşüne sahip olduğu düşüncesini taşıdığını da ekledi. Bazılarının da kendisini "çaresiz" olarak nitelendirdiğini hatta birçok kişinin kendisi hakkında "seni daha zarif zannederdim" diye yorum yaptığını hatırlattı. D’Errico ardından da "Aslında ben ne istersem giyebiliyorum, ne istersem yapabiliyorum" diyerek mesajını tamamladı.

TAKİPÇİLERİNDEN ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi, kendisini eleştiren kadınların aslında onu kıskandığını savundu. Bir başkası "Senden nefret edenlerin aslında senden öğreneceği çok şey var" diyerek görüşünü belirtti. D’Errico'nun bir başka takipçisi de "Eğer senin gibi görünseydim her gün bikini giyerdim" diye yorum yaptı. Birçok takipçisi ise Donna D’Errico'nun aradan geçen zaman içinde neredeyse hiç değişmediğini savundu.

MODEL OLARAK BAŞLADI

1968 yılında ABD, Alabama'da dünyaya gelen Donna D’Errico, kariyerine genç yaşta Playboy'a poz vererek başladı. Ardından 1996 ile 98 arasında adını geniş kitlelere duyuran Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde oynadı. O dizideki kadar parlak olmasa da karilerini sinema ve dizi oyuncusu olarak sürdürdü. Aralarında Candyman: Day of the Dead, Intervention, Inconceivable, and The Making of Plus One'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçti.

ÜNLÜ MÜZİSYENLE EVLİYDİ

Donna D'Errico, bir dönem de Mötley Crue grubunun kurucularından Nikki Sixx ile yaptığı evlilikle gündemdeydi. 1996'da evlenen çiftin iki tane çocuğu dünyaya geldi. D'Errico ile gerçek adı Frank Carlton Serafino Feranna Jr'ın evliliği 2007 yılında sona erdi.

Donna D'Errico'nun adı 2012 yılında Türkiye'de yaşadığı bir olayla da gündeme gelmişti. Oyuncu, Nuh'un Gemisi'ni bulmak için Türkiye'ye geldi ve Ağrı Dağı'na tırmandı. Fakat orada geçirdiği bir kazanın ardından ciddi şekilde yaralandı. Nuh'un Gemisi'ni bulmak uğruna ölümden dönen D'Errico bu konuyu ilk kez küçük bir çocukken duyduğunu ve kelimenin tam anlamıyla büyülendiğini söylemişti.

Dilerseniz biraz da aralarında Pamela Anderson, David Hasselhoff gibi isimlere şöhretin kapılarını açan Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinin diğer yıldızlarını bir hatırlayalım. Bazılarının adını aradan geçen zaman içinde hâlâ duyuyor olsak da bazıları kendilerine hayatta farklı yollar çizdi. Birkaç istisna hariç, bu dizide rol alanların hayatı hiç de öyle sanıldığı gibi kusursuz olmadı. Hepsi yaşamlarının çeşitli dönemlerinde adlarının karıştığı seks kasetleri, tutuklanmalar, uyuşturucu tedavileri gibi olaylarla manşetlere çıktı. Son olarak da o dizide kamera karşısına geçenlerden biri bir uçakta olay çıkardığı için gündeme geldi ve soluğu karakolda aldı.

POLİSİYE OLAYLAR, SEKS KASETLERİ, TUTUKLANMALAR

Sözünü ettiğimiz bu ünlü dizi ülkemizde Sahil Güvenlik adıyla gösterilen Baywatch. 1989 ile 2001 arasında çeşitli dönemlerde ekrana gelen bu dizi en parlak dönemini de 1990'larda yaşadı. Başta Pamela Anderson olmak üzere kadrosunda yer alan David Hasselhoff, Yasmine Bleeth, Jeremy Jackson, Brooke Burns, Nicole Eggert bu diziyle kariyerlerinde önemli bir dönemece girdi. Fakat sonradan hepsi özel hayatlarında büyük zorluklar yaşadı. Bazıları skandala varan olaylarla manşetlere çıktı.

UÇAKTA OLAY ÇIKARINCA ADI YENİDEN GÜNDEME GELDİ: Dizinin ilk sezonunda kamera karşısına geçen Patricia Cornwall, bir uçak seyahati sırasında 80 yaşında bir yolcuya maske takmadığı için saldırdı. Cornwall'ın görüntüleri ilk olarak sosyal medyada yayıldı. Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uzakta maskesi olmayan 80 yaşındaki bir yolcuyla tartışmaya girdi Cornwall. Olayın ardından FBI tarafından saldırı suçlamasıyla tutuklandı.

Nicole Eggert, Baywatch dizisinde, 1992 ile 1994 arasında Summer Quinn karakterini canlandırdı. Bu sayede kariyerinde iyi bir çıkış yakalasa da bunun devamını getiremedi bir türlü. Özellikle de finansal konularda ardı ardına olumsuzluklar yaşadı.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN EVİNİ SATTI

2013 yılında iflas başvurusunda bulundu. Borçlarını ödeyebilmek için Los Angeles'taki evini sattı. Eggert; Baywatch'tan ayrıldıktan sonra aralarında Splash, Tattoo Nightmares ve Celebrity Fight Club gibi yapımlarda görev aldı. Ama o eski ününü bir türlü geri getiremedi.

O ZAMANLAR ÇOCUK OYUNCUYDU

Baywatch dizisinin çocuk yıldızı olarak tanındı Jeremy Jackson. 1991 ile 1999 arasında Mitch Buchannon karakterinin oğlu Hobie'yi canlandırdı. O dönemde sadece 10 yaşındaydı. Bu diziyle adını duyurduktan sonra Sinema ve TV dünyasındaki birçok küçük oyuncunun başına geleni yaşadı o da. Genç yaşta alkol ve uyuşturucu bağımlısı oldu.

ÖNCE BİR ADAMI, SONRA BİR KADINI BIÇAKLADI

O dönemi bir röportajında şöyle anlatmıştı Jackson: "Baywatch'ta oynarken muhtemelen 2 ya da 3 milyon dolar para kazanmıştım. Kendi hayatımı mahvetmek için bir sürü imkanım vardı. Çok paraya sahiptim, çevremde gerçekten dostum olmayan ama benim öyle sandığım çok insan vardı. Bunun sonucu olarak beni tamamen aşağıya doğru çeken bir sarmalın içine girdim." Bu kötü alışkanlığın yanı sıra önce bir adamı sonra da bir kadını bıçaklamak suçundan tutuklandı Jackson. Bu ikinci olayın ardından 270 gün hapis ve beş yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

ESKİ EŞİ ARTIK BİR EVSİZ

Jeremy Jackson, 2012 ile 2014 arasında model Loni Willison ile evlendi. Fakat bu evlilik her ikisine de mutluluk getirmedi. Willison, son yıllarda "evsiz model" olarak tanınıyor. Kariyerini bırakan Willison, Los Angeles'ta eski günlerinin çok uzağında bir durumda görüntüleniyor sık sık.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Baywatch dizisinde Caroline Holden karakterini oynayan Yasmine Bleeth'e gelirsek... 1993 ile 1997 arasında dizinin kadrosunda yer alan Bleeth, Matthew Perry, Don Johnson gibi yıldızlarla yaşadığı romantik ilişkilerle gündeme geldi bir süre. Fakat kötü alışkanlıklar onun da peşini bırakmadı. 2000 yılında tedavi olduğu klinikte tanıştığı bir striptiz kulübü sahibiyle evlendi.

UZUN ZAMANDIR KAMERALARIN UZAĞINDA

Bir dönem sık sık göz altına alınan Yasmine Bleeth, uzun zamandır kameraların uzağında. Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gördükten sonra, bu tür maddelerden uzak kalmanın hayatının en önemli amacı haline geldiğini söyleyen Bleeth "Bundan sonra da her zaman böyle olacak" diye konuşmuştu yıllar önce verdiği bir röportajda.

HAVUZA GİRERKEN BOYNUNU KIRDI

Dizide 2001 yılına kadar Jessie Owens karakterini oynayan Brooke Burns'e gelirsek... Onun başı genellikle sağlık sorunlarıyla derde girdi. 2005 yılında evinin havuzuna girerken boynunu kırdı ve uzun süre tedavi gördü. Geçirdiği operasyonların ardından sağlığına kavuştu.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Burns o dönem hakkında "Boynumu kırmak, muhtemelen hayatım boyunca karşılaştığım en yıkıcı olaydı. Bu sadece benim hayatımı değil, hareket yeteneğimi ve çocuklarıma annelik yapabilmemi de tehdit eden bir durumdu" diye konuşmuştu. Brooke Burns, uzun bir sürenin ardından sağlığına kavuştu.

EVLİLİKLERİ, ÇOCUKLUK YILLARINDA UYGULADIĞI TACİZLER, HIZLI HAYATI

Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinin en parlak yıldızı David Hasselhoff ile birlikte Pamela Anderson'dı. Magazin basınında en çok öne çıkan kişi de Anderson oldu her zaman. Yaptığı beş evliliğin yanı sıra ortaya çıkan seks kasetleri, sürdürdüğü hızlı hayat tarzıyla hep gündemin ilk sıralarında yer aldı Pamela Anderson.

HİÇ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Ardından zor geçen çocukluğuyla ilgili açıklamaları konuşuldu. Her ne kadar sevgi dolu bir ebeveyni olsa da altı yaşından 10 yaşına kadar kendisinden sorumlu bir bebek bakıcısı kadının tacizine uğradığını anlattı Anderson. Sonra da 12 yaşındayken, 25 yaşında biri tarafından taciz edildiğini anlattı. Anderson son olarak beşinci evliliğiyle gündeme geldi. Los Angeles'taki pırıltılı hayatı geride bırakıp memleketi Kanada'nın sakin bir bölgesine taşınan Anderson'ın evlendiği kişinin eski sevgilisi onu yuvasını yıkmakla suçladı. Pamela Anderson'ın bu evliliği de uzun ömürlü olmadı ve çift yollarını ayırdı.

İÇLERİNDEN EN ŞANSLISI

Baywatch dizisinin başrol oyuncularından biri de David Hasselhoff'tu. O dönemde gençliğinin ve kariyerinin en parlak dönemindeydi oyuncu. Daha önce ülkemizde Kara Şimşek adıyla yayınlanan Knightrider dizisinde "konuşan arabası" ile birlikte maceradan maceraya koşuyordu. 1982 ile 86 arasında ekrana gelen bu diziden sonra rol aldığı Baywatch onun kariyeri için iyi bir gelişme oldu. Fakat o da belki de şimdi hatırlamak istemeyeceği olaylarla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN VİDEOSU OLAY OLDU

Özellikle de alkol bağımlılığıyla uğraştı Hasselhoff. Hem de çok uzun süre. 2000'li yıllarda sosyal medyaya düşen bir video ise büyük gürültü kopardı. 3 Mayıs 2007'de, Hasselhoff'un evinde ciddi bir şekilde sarhoş göründüğü bir video yayınlandı. Videoyu çeken kızı Taylor Ann'in, onu sorguladığı ve alkolü kullanmayı bırakmasını istediği duyulabiliyordu. Ayrıca babasını, o sırada rol aldığı The Producers'ın Las Vegas yapımındaki yerini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyordu.

ŞİMDİ BİRAZ DAHA SAKİN

Sızan klibin ardından Hasselhoff, Taylor Ann tarafından kaydedildiğini ve sarhoşken nasıl davrandığını görebildiğini ve görüntülerin yayılmasına kendisinin izin verdiğini açıkladı. Hasselhoff, şimdi daha sakin bir yaşam sürdürüyor.