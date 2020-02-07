Haber Giriş: 07.02.2020 - 07:59,
'Şahane Hayaller'in galası yapıldı
Nalet Bebe lakaplı sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği “Şahane Hayaller” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.
Gösterim öncesi Başdoğan, Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Biraz buruğuz. Bizim için güzel bir gündü ama hüzünlü başladı” dedi. Şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu edinen film, bugün vizyona girecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle