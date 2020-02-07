'Şahane Hayaller'in galası yapıldı

Gösterim öncesi Başdoğan, Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Biraz buruğuz. Bizim için güzel bir gündü ama hüzünlü başladı” dedi. Şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu edinen film, bugün vizyona girecek.