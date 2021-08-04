Şahan Gökbakar’ın yayınları sonrası merak konusu oldu: Delikyol mevki nerede?
Deliklikoy yangın haberleriyle gündeme geldi. Delikyol mevkindeki son durum, Şahan Gökbakar tarafından paylaşıldı. Haberler ardından Delikyol mevkinin konumu bir kez daha merak konusu. Peki, Şahan Gökbakar'ın canlı yayın yaptığı Delikyol mevki nerede?
Delikyol mevki, Muğla’nın tatil beldesi Marmaris’e bağlı. Marmaris, batısında Datça Yarımadası ve Kerme Körfezi, kuzeyinde Ula, doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri ile güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Körfezin önünde kıyıya ince bir dille bağlı olan Adaköy, onun önünde Sedir Adası, Keçi Adası ve Güvercin Adası bulunur. Kentin en eski kısmı denize doğru uzanmış bir tepe üzerine kurulu olan Kale Mahallesidir. Marmaris daha sonra eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişmiştir. Hava ulaşımının yapıldığı Dalaman Havaalanı sadece bir saat uzaklıktadır. Rodos ise sadece 45 dakika uzaklıktadır.