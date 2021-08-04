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Haber Giriş: 04.08.2021 - 08:06 | Son Güncelleme:

Şahan Gökbakar: Kimseden yardım istemeyeceğim

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Şahan Gökbakar: Kimseden yardım istemeyeceğim

Marmaris’te evi bulunan Şahan Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla sosyal medya hesabından yardım istedi. Ancak komedyeni mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.

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Gökbakar, gelen eleştirilere Instagram’ından yanıt verdi:

Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim.”

İçindeki bu yangını unutma Ünlü isimler yangın bölgelerine yardım çağrısında bulundu...
İçindeki bu yangını unutma! Ünlü isimler yangın bölgelerine yardım çağrısında bulundu...

 

 

 

 

 

 

 

 

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