Şahan Dinç kimdir?
Müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. İstanbul Kurtuluş’ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi olan Dinç, bir maganda ateşinin sağ gözüne isabet etmesiyle kör oldu. Peki, Şahan Dinç kimdir?
Aslen Edirneli olan Şahan Dinç, 10 yıldır İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan’ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi’nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.
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