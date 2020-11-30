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Şahan Dinç hayata müzikle tutunuyor
Müzisyen Şahan Dinç geçtiğimiz hafta İstanbul, Şişli’deki evinin penceresinden dışarıya bakarken, bir maganda kurşunuyla sağ gözünü kaybetti.
Genç müzisyen, yaşadığı trajik olayın şokunu gitarıyla şarkı söyleyip müzikle atlatmaya çalışıyor. Müzisyen, önümüzdeki ay ameliyatla protez göz sahibi olacağını açıkladı: “Gözümde kalan bir saçma çıkartıldı ve dikişlerim alındı. Hayata müzikle tutunmaya çalışıyorum.”
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