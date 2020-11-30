MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞahan Dinç hayata müzikle tutunuyor
GeriMagazin Şahan Dinç hayata müzikle tutunuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 30.11.2020 - 08:02 | Son Güncelleme:

Şahan Dinç hayata müzikle tutunuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şahan Dinç hayata müzikle tutunuyor
Abone Olgoogle-news

Müzisyen Şahan Dinç geçtiğimiz hafta İstanbul, Şişli’deki evinin penceresinden dışarıya bakarken, bir maganda kurşunuyla sağ gözünü kaybetti.

Genç müzisyen, yaşadığı trajik olayın şokunu gitarıyla şarkı söyleyip müzikle atlatmaya çalışıyor. Müzisyen, önümüzdeki ay ameliyatla protez göz sahibi olacağını açıkladı: “Gözümde kalan bir saçma çıkartıldı ve dikişlerim alındı. Hayata müzikle tutunmaya çalışıyorum.”

Şahan Dinç hayata müzikle tutunuyor


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle