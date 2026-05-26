Sağlıklı yaşam takıntısı açığa çıktı… Günde 35 hap yutuyormuş! ‘Dikkat et böbreklerin iflas edecek’

Kim Kardashian, sağlıklı yaşam rejiminin bir parçası olarak "günde 35 adet takviye hap” aldığını açıklamasıyla yeni sağlık endişelerine yol açtı.

Son yıllarda giderek popülerleşen ve bağışıklık sistemini koruduğu iddia edilen çeşitli vitamin ve mineral takviyeleri konusunda tıp uzmanları uyarıda bulunuyor.

Kim Kardashian ise gereksizce ve aşırı tüketildiğinde karaciğer ve böbrekler üzerinde tehlikeli bir yük oluşturabileceği söylenen bu takviyelerden günde 35 tane yuttuğunu söylüyor.

45 yaşındaki yıldız isim ünlü oyuncu Amy Poehler'ın sunduğu podcast yayında sağlığını ve görünümünü korumaya çalışırken "hap yorgunluğu" çektiğini itiraf etti.

Kardashian, bu takviyeleri güne yaydığını ve kan testleri onu tekrar almaya ikna etmeden önce kısa bir süre balık yağı almayı bıraktığını açıkladı.

Bu açıklama, doktorlar arasında hızla büyüyen takviye edici gıda endüstrisiyle ilgili artan endişelerin ortasında geldi; yapılan çalışmalar ve tıbbi raporlar, vitaminlerin, bitkisel ürünlerin ve sağlık haplarının aşırı kullanımını karaciğer toksisitesi ve böbrek komplikasyonlarıyla giderek daha fazla ilişkilendiriyor.

Uzmanlar, "doğal" veya faydalı olarak pazarlanan takviyelerin bile iç organlar tarafından işlenmesi gerektiğini ve zamanla kümülatif hasara yol açabileceğini uyardı.

Kardashian podcast'te, "Günde muhtemelen 35 takviye edici gıda alıyorum... Bunları günde üç defaya yayıyorum," dedi. "Düşündüm ki, tamam, artık bu balık yağına dayanamam. Hap yorgunluğum var. Bu balık yağı takviyelerini bırakmalıyım. Sonra kan tahlili yaptırdım ve bunun çok açık bir şekilde ortaya çıktığını gördüm, bıraktım ve yeniden başlamak zorunda kaldım."

Ünlülerin sağlıklı yaşam programlarına aşina olan sağlık uzmanları "İnsanlar takviyelerin reçetesiz satıldığı için zararsız olduğunu varsayıyor, ancak böbrekler ve karaciğer her bir hapı işlemek zorunda kalıyor. Sağlıklı olarak tanıtılan ürünler bile, yıllarca büyük miktarlarda alındığında iç organlar için felaket olabilir." uyarısını yapıyor.

Kim Kardashian’ın sağlığı ve vücudunun fitliği konusunda çok disiplinli olduğu ancak doktor uyarılarını göz ardı ettiği söyleniyor.

Yayında Kardashian ayrıca bu kadar çok kapsül yutmaya devam etmektense, besinleri damar yoluyla almayı tercih edeceğini itiraf etti ve "Haplar çok büyük! Keşke her gün takabileceğim bir serum olsa da işe giderken takabilsem." dedi.

Kim Kardashian ünlü Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinin sağlıklarını izlemek için düzenli olarak vücut taramalarından geçtiklerini söylüyor.

Kardashian, kendisinin, kız kardeşlerinin ve hepsinin menajeri olan anneleri Kris Jenner'ın kemik yoğunluğu seviyelerini test etmek için bir tarama sistemi kullandıklarını ve bunun evlerine gelerek yapıldığını anlattı.

Kim Kardashian, geçen sene yaptırdığı bir sağlık kontrolünde doktorların fark etmediği bir beyin anevrizması tespit ettiğini açıklamıştı.

Hayranlarını korkutan ünlü yıldız sağlığıyla ilgili tavrını "Her şeyi kontrol ettiğinizden emin olmak iyi bir önlem. Sağlık zenginliktir. Yaptığınız her şeyde dikkatli olmalısınız." sözleriyle özetliyor.