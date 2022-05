Safiye’siz balayı balayı değildir! Seda Sayan'ın Paris gezisinde gözler onu aradı

Haberin Devamı

◊ Onur Baştürk: Aradı valla, Safiye’siz balayı balayı değildir!

◊ Savaş Özbey: Nikâhtaki çikolata jelatini gibi kıyafetinden sonra, bir süre ortalıkta görünmek istememesi normal Soyman’ın. Hele ki modanın başkenti Paris’te... İyi etmiş, akıllıca etmiş, doğrudur, destekliyorum.



Benim gözlerim de aradı. Safiye Soyman ve Seda Sayan benim için artık ayrılmaz ikilidir. Öyle iyi dostlar ki bizler bile her anlarını beraber geçirsinler istiyoruz. Baksanıza Seda Hanım balayındayken bile “Safiye nerede?” soruları soruluyor.

◊ Ömür Gedik: Safiye Soyman işini gücünü iptal edip nikâha gitmedi mi? Her dakika yan yana olacaklar diye bir kural yok. Balayına kalabalık gitmeye de gerek yok ayrıca. Seda, Safiye iyi arkadaşlar, sonra ailece birlikte tatile giderler.



Kelebek yazarları haftaya damga vuran olayları masaya yatırdı.

Paradan hiç söz etmedi

Kelebek, bayram söyleşileriyle yine gündemi belirledi. Savaş Özbey’in Yağmur Ünal röportajıyla başlayalım. Ünal, aradığı erkek tipini tarif ederken “Zeki, anlayışlı, hayattan keyif almasını bilen, esprili, samimi, tutkulu, yakışıklı birini isterim” dedi. Daha ne kaldı sizce?





◊ Savaş Özbey: Para kaldı. Paranın “p”sini ağzına almadı Yağmur. “Başarılı erkek severim” falan gibi laflar asla etmedi. Birlikte olmak isteyeceği insanla baş başa, hane içi hallerini tarif etti. Dışarıya dönük değil, içeriye dönük bir beraberliğin şartlarını sıraladı. Herhalde ailesinde başarıya yeterince gözü doyduğundan. Bu çok önemli bir tokluk.

◊ Onur Baştürk: Bir de “Maddi durumu iyi olsun” deseymiş, büyük resim tamamlanmış olacakmış. Hayat arkadaşı ararken bu kadar çok detaylı profil çizmenin bir işe yaradığını düşünmüyorum. İnsan sonunda hayal kırıklığına uğruyor mükemmeli bulayım derken. Umarım hayal kırıklığı yaşamaz.

◊ Ömür Gedik: Şam’da kayısı var bundan iyi. Ben bunlara ek olarak merhametli ve hayvansever olmasını da isterim. Durun bir şey daha ekleyeceğim; dürüst ve sadık olmalı. Aynı köpekler gibi.

◊ Orkun Ün: Bayılıyorum Yağmur Ünal’a. Kendi markasını nasıl da iyi yönetiyor, nasıl canla başla çalışıyor. Aslında bakınca “Bu ne uzun liste, kime nasip olmuş ki ona olsun” diyebilirsiniz. Ben bir bütün olarak görüyorum bu açıklamaları. O kadar karmaşık ve zor bir şey istemiyor bence Yağmur.

Serdar’a aşk hormonu

yüklemesi yapmak lazım

Serdar Ortaç’ın Ömür Gedik’e yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu. Röportajında ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür’den bahsedip durdu ünlü popçu. Sizce halen unutamadı mı? Ömür Gedik; ne vardı Ortaç’ın gözlerinde?



◊ Ömür Gedik: Gözlerinde aşk görmek isterdim, biraz da zorladım ama “Artık kimse aklımı başımdan alamaz” deyip durdu. Serdar’a aşk hormonu yüklemesi yapmak lazım. Yeniden canlanması gerekiyor.

◊ Onur Baştürk: Ben üzüldüm röportajı okurken. Bu kadar mutuz olması ve bencil olduğunu itiraf etmesi filan... Seçil Gür değil bence asıl mesele. Kendini yeniden keşfetmesi gerekiyor. Bali’ye gidip bir şifacıyla seans filan mı yapsa acaba? Şu kısırdöngü hayatından çıkmak ona iyi gelebilir.

◊ Savaş Özbey: Unutsun; onu da unutsun, bunu da unutsun Serdar Ortaç. Her fırsatta, sürekli pişmanlıklarından bahseden bir adam... Demek ki bir yerlerde yanlış yapıyor. Unutsun, dursun, kendini dinlesin, dinlensin... Sonrasına bakar. Çünkü biz yorulduk artık.

◊ Orkun Ün: Kafasında Seçil Gür halen var, o çok net. Büyük pişmanlık yaşıyor o da net. Hatta “Tekrar olur mu” sorusunu da sık sık kendine soruyor, o da çok ama çok net. Ne diyeyim ki şimdi. Hayat bazen pişmanlıklarla güzel Serdar Bey...

Bırak Hasan’ım

dağınık kalsın

Hasan Can Kaya’nın Orkun Ün’e verdiği röportajda “Oxford’a davet ediliyorum, kitlesi eğitimsiz diyorlar” çıkışı dikkat çekti. Kaya neden bu eleştirilerin odağında sizce?





◊ Orkun Ün: Çünkü komedyenliğin bir bedeli var. Sadece ülkemizde değil, her yerde ödeniyor bu bedel. Komedyen zeki olur zekâsı kıskanılır, komedyen doğal olur doğallığı kıskanılır. “Bu adam bunları nasıl yapıyor yahu” sorularıyla iğneler insanlar komedyenleri. Hasan Can Kaya da bunun bedelini ödüyor. Bence bazen susarak iyi yapıyor biliyor musunuz Konsey. Öyle çok eleştiriliyor ki, hepsine cevap verse bir günü yetmez adamın.



◊ Ömür Gedik: “Kitlesi eğitimsiz” diyenleri bir görelim, kimmiş onlar? Bence asıl bunu diyenler eğitimsiz, vizyonsuz, kıskanç, haset. Daha ne diyeyim, sinir oluyorum bu üstten bakmalara.



◊ Savaş Özbey: “Oxford vardı da biz mi davet edilmedik” halleri... Demek en rahat görünen insanların içinde bile takıntılı oldukları, yenişemedikleri haller var. Bırak Hasan’ım, dağınık kalsın, böyle de güzel.



◊ Onur Baştürk: Hasan’a tavsiye: En kısa sürede bu dramatik, ezik edebiyattan vazgeçsin. Onun zekâsına hiç yakışmıyor. Herkesin dediğine de takılıp kalmasın, o kadar umurunda olmasın.

Hem babaya hem çocuğa zulüm

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan, şarkıcıya haber vermeden oğulları Kuzey’i Antalya’ya götürmüş. Üstelik 3-5 günlük götürme değil, taşınmışlar oraya. Bu hamleyi nasıl yorumluyorsunuz?



Of, ben bu Özcan-Feyza ikilisinin arızalı hallerinden sıkıldım. Çocuğu alıp taşınmak nedir? Özcan Deniz de bir türlü yönetemedi bu kriz durumunu.

◊ Savaş Özbey: Annesidir, çocuğuyla beraber istediği yere yerleşir. Üstelik gittiği yer Fizan değil, Antalya’daki ailesinin yanı. Özcan Deniz de biniversin bir uçağa 1 saatlik yolu gidiversin çocuğunu her görmek istediğinde. Ölüm-kalım değil. Elalem evladı için nelere katlanıyor.

◊ Ömür Gedik: Feyza Aktan’ın ailesinin Antalya’da yaşadığını biliyorum, İstanbul’dan Antalya’ya taşınması aile yanına dönüş herhalde. Ama bir çocuğun yeri aynı zamanda babanın da yanıdır. Bir babanın oğluyla aynı şehirde olma, ona yakın olma hakkını elinden almak olmaz. Bu zulüm hem babaya hem de çocuğa üstelik. Feyza, Kuzey için İstanbul’da kalmalıydı.

◊ Orkun Ün: Ben kendime şunu soruyorum; ilk başta kandırıldım mı? Ya da neyin büyüsüne kapıldım? Bunu şu yüzden soruyorum; çok eleştirdik Özcan Deniz’i. Muhakkak haklı yanları da var eleştirilerimizin, fakat bu son olay ‘ayıp’. Ortak velayet varken çocuğu başka yere taşımak, hadi ortak velayeti geçtim onu arkadaşlarından, okulundan ayırmak pek insaflı bir hareket değil.

Yurtdışında

daha çok dinleniyor

Aleyna Tilki, Spotify’ın “Equal Global” listesine kapak oldu. Son İngilizce şarkısı Türkiye’den çok yurtdışında mı sevildi acaba?



◊ Savaş Özbey: Eğri oturalım, doğru konuşalım: Kadın dünyaya açılacağım derken haklı çıktı. Evet, şarkısı da, personası da Türkiye’den daha çok teveccüh görüyor yurtdışında. Ama bu Türkiye’nin hatası mı, Aleyna’nın hatası mı, yurtdışının hatası mı... Onu zaman gösterecek.

◊ Ömür Gedik: Spotify Equal Global’de olmak ayrıcalıklı bir durum. Warner Music, Aleyna’nın şarkı seçimlerinde eleştirilse de Spotify Equal Global’a girmesini sağlayarak iyi bir iş çıkarmış. Ben Aleyna’nın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Kararlı ve ısrarlı. Böyle olmaya devam ederse yurtdışında kendinden çok daha fazla söz ettirecektir.

◊ Orkun Ün: Kesinlikle yurtdışında daha çok dinleniyor Aleyna’nın şarkısı. Bizler sevemedik gibi geliyor bana. Ki zaten Aleyna’ya da sorsanız “Benim hedefim tam olarak buydu” diyecektir. Önemli iş Equal Global’in kapağında yer almak. Bence listesindeki ilk hedefe ‘tik’ atabilir Aleyna.

◊ Onur Baştürk: Equal Global listesi abartılacak bir şey değil. Herkes kapak oluyor. Bunun bir haber değeri olduğunu düşünmüyorum artık. Sıradan bir durum.

Başkan şampiyonluğa

gölge düşürdü

Gelelim haftanın son günlerine damga vuran konuya. Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı, Düzcespor’un şampiyonluk kutlamalarında Ece Seçkin’i sahneye çıkaracak olmasını eleştirdi. Nedir yorumlarınız?





◊ Ömür Gedik: Bu zihniyeti protesto etmek gerektiğini düşünüyorum. Erkek meslektaşlarımız da destek olmalı.

◊ Orkun Ün: Büyük yanlış, büyük hata... Kadınların şarkı söylemediği bir dünya düşünemiyorum. Ömür haklı, erkek sanatçıların da bu işe karşı çıkmaları gerekiyor.

◊ Onur Baştürk: Ece Seçkin gereken yanıtı vermiş, bravo Ece’ye. Kadın meslektaşlarının kıyafeti hakkında yorum yapan Işın Karaca’nın bu konuda da bir şey demesini bekledik tabii...

◊ Savaş Özbey: Düzce’nin şampiyonluk mutluluğuna gölge düşürdü başkan. Daha önce de kadın voleybol takımının başarısına da gölge düşürmüştü...