Son Güncelleme:
Safiye Soyman: Oğlum ile arama mesafe koydum!
Kanal D ekranında yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programı, bayram boyunca izleyicilerle buluşmaya devam etti.
Programın bugünkü bölümüne Safiye Soyman ile Faik Öztürk görüntülü bağlandı. Safiye Soyman, pandemi döneminde oğlu ile arasına mesafe koymak zorunda kaldığını söylerken duygulandı.
Ekran başındakilerin bayramını kutlayan ikili, yaptıkları esprilerle eğlenceli dakikalar da yaşattı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle