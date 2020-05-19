MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞafak Sezer: Bir daha Ersin Korkut ve Büşra Pekin’le çalışmam
GeriMagazin Şafak Sezer: Bir daha Ersin Korkut ve Büşra Pekin’le çalışmam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.05.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

Şafak Sezer: Bir daha Ersin Korkut ve Büşra Pekin’le çalışmam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şafak Sezer: Bir daha Ersin Korkut ve Büşra Pekin’le çalışmam
Abone Olgoogle-news

Serdar Ortaç'ın sosyal medya üzerinden düzenlediği canlı yayına katılan Şafak Sezer'den ‘Kutsal Damacana’ filmindeki rol arkadaşlarına ağır sözler...

Şafak Sezer, Ersin Korkut ve Büşra Pekin'in bir kez bile  ‘Kutsal Damacana’ filminde oynadıklarını söylemedikleri belirterek " Bir daha onlarla çalışmam" dedi.

İşte ünlü komedyenin sitem dolu sözleri:

 -İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile ‘Kutsal Damacana’da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut’la hayatları boyunca bir daha çalışmam. 
-Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. ‘Kutsal Damacana’da oynadım’ diye insan CV’sine ekler. ‘Acaba bir haksızlık mı yaptım?’ diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle