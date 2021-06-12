Şafak Sezer: Aman ayağı yere değmesin

Usta oyuncu Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer önceki gün yakın arkadaşlarının Etiler’deki mekanı Dönerci Serkan Usta’da buluştu. Bir dijital platforma dizi çekmeye başladıklarını ifade eden Şafak Sezer, “Dizimizin adı ‘Çile Bülbülüm’. Ekip arkadaşlarımızla yemek yemeye geldik. 10 kilo döner devirmişizdir burada” dedi.



Oyuncu, pandemi sürecinde izleyicisinin sinemayı özlediğini ifade etti: “Biz bu süre zarfında durmadık, baya bir şey biriktirdik. 6 sene bu projelere çalışıyoruz her işimizin devamı gelecek.”





Daha sonra Şafak Sezer ve arkadaşlarının, Aydemir Akbaş’ı kucaklayıp “Aman ayağı yere değmesin” diyerek mekandan götürmeye çalışması herkesi kahkahaya boğdu.







Röportaj esnasında Şafak Sezer’in yaslandığı mermer masa kırıldı. Neye uğrağını şaşıran oyuncu, “Bendeki şansı görüyorsunuz değil mi” dedi.





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