Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu mekanda öldürülmüştü... Ece Erken o anları gözyaşları içinde dinledi!

Güncelleme Tarihi:

#ECE ERKEN#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Pırıl Erkanlı Üçgül
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:26

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili davada silahı ateşleyen Kadir Yasak ifade verirken baygınlık geçirdi. Adliyeden çıkarılan Erken’in avukatı, “Düşerken kafasını sertçe sandalyeye vurdu. Onun için doktora götürüldü” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ocak ayında Yeşilköy’de ortağı olduğu restoranda öldürüldü.

Cinayetle ilgili Drej Ali lakaplı Ali Yasak’ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da arasında olduğu 20 kişiye dava açıldı. Bakırköy 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 gün sürecek duruşmanın ilk celsesine, dün 10’u tutuklu 20 sanık getirildi.

Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Ece Erken ve abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak savunmasında olay günü yaşananları şöyle anlattı:

“Olay gününden önce bir arkadaşım arayıp Suphi Malgaz ile görüşmek istediğini söyledi. Ertesi gün mangal başına gittik. Mahmutyazıcıoğlu mekâna gelir gelmez küfür etti. Ben olayı daire satışı olarak biliyordum. Kendi aralarında anlaştılar. Şafak’ın arkamdan küfür ettiğini de bana esnaf söyledi. Olay günü Yeşilköy’deki çarşıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu gördüm. Ben, Serkan ve Seccad’laydım. Şafak’ın mekânına gittim. Alkollüydü. Ona ‘O gün küfür ettin, arkamdan da ediyormuşsun doğru mu’ diye sordum. Şafak da ‘Söylemediysem de şimdi söylüyorum’ dedi. Seccad ile abim geldi. Şafak, elini beline attı. Ben de kendimi savunma amaçlı silahımı çıkarttım. Geriye doğru çekilirken yere doğru ateş ettim. Şafak elimdeki silahı almaya çalıştı. Bir el daha ateş ettim. Şafak’ı öldürmek istesem direkt kafasına ateş edebilirdim. Savunma amaçlı yere ateş ettim. Vurulduğunu bile anlamadım. Öldürmek için birçok fırsatım vardı, tasarlamak isteseydim, gider ateş ederdim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Olay günü neler yaşandı
#İSTANBUL#ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU
Olay günü neler yaşandı?Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

ANLATILANLARA DAYANAMADI!

Ece Erken duruşmaya matem havasında geldi ve siyah kıyafetler giymeyi tercih etti. Güneş gözlüklerini ise mahkemeye girerken çıkardı. Ece Erken, duruşma salonunda dik durmaya çalıştı. Ancak ünlü sunucu sanıklar ifade vermeye başlayınca kendisini tutamadı. Duruşmayı gözyaşları içinde izleyen Ece Erken, Kadir Yasak’ın eşine ateş ettiğini göstermesi sırasında fenalaşarak sandalyeden düştü. Yere yığılan Ece Erken’e ilk müdahaleyi avukatları ve duruşmada bulunan polisler yaptı. Mahkeme salonundan çıkartılan ünlü sunucu, bir daha da geri dönmedi.

Haberin Devamı

BAŞINI SANDALYEYE VURDU

Ece Erken’in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, basın açıklaması yaptı: “Müvekkilim duruşmaya çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Sanıkların olayı anlattıkları sırada Ece Erken yere düştü. O sırada başını sertçe sandalyenin uç kısmına vurdu. Hastaneye gitti.”

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu mekanda öldürülmüştü... Ece Erken o anları gözyaşları içinde dinledi

Foto: Arşiv... Ece Erken, eşinin cenazesi nedeniyle taziye kabulü sırasında da gözyaşlarına boğulmuştu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ECE ERKEN#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Pırıl Erkanlı Üçgül

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü