Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Gündemdeki haberler ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Ünlü sunucu Ece Erken, hakkında çıkan aşk haberlerinden sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etti. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.
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