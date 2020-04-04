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Haber Giriş: 04.04.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Sadri Alışık 95 yaşında...

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Sadri Alışık 95 yaşında...
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18 Mart 1995 yılında kaybettiğimiz beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık, bu yıl, doğum günü olan 5 Nisan'da, corona virüs nedeniyle, mezarı başında anılamayacak...

Bu yıl ilk kez Sadri Alışık’ın sevenleri ve dostlarıyla mezarı başında anmanın yapılamamasından duyduğu üzüntüyü belirten Kerem Alışık, “Gelip devriliyor işte Nisan’ın 5’i, insanın içine en müstesna hasret kokularıyla ...Sadri Alışık 95 yaşında da, biz kalakaldık hala küçük bir çocuğun sessiz çığlığında ..Nereye dönsek kemik gibi batıyor özlemi kalbimize… İyiki doğdun, iyiki varsın Sadri̇ Alışık” diyerek özleminin büyüklüğünü anlattı…

 

 

 

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