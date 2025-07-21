Kate ve William zor gerÃ§ekle yÃ¼zleÅŸiyor... YaÅŸ aldÄ±kÃ§a ailesinin elinden gidiyor... Anne kuzusu gÃ¼nlere veda

Haberin DevamÄ±

Sonunda o bebek dÃ¼nyaya geldi. DoÄŸumu gayet gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde dÃ¼nyaya ilan edildi... BirkaÃ§ gÃ¼n sonra da anne ve babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda kalabalÄ±k bir basÄ±n ordusunun karÅŸÄ±sÄ±nda dÃ¼nya kamuoyuyla tanÄ±ÅŸtÄ±.

Bu bebeÄŸin bu kadar Ã§ok ilgi Ã§ekmesinin nedeni hem iÃ§ine doÄŸduÄŸu aile hem de gelecekte Ã¼stleneceÄŸi roldÃ¼...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o bebek, Ä°ngiltere'nin gelecekteki kralÄ± Prens William ile karÄ±sÄ± Kate Middleton'Ä±n ilk Ã§ocuÄŸuydu... Bir baÅŸka deyiÅŸle babasÄ±ndan sonraki kral, monarÅŸinin geleceÄŸi.

Â

DELÄ°KANLILIK YOLUNDA KATI KURALLARLA DAHA FAZLA YÃœZLEÅžECEK

Ä°ÅŸte o kÃ¼Ã§Ã¼k bebek yani Prens George 22 Temmuz'da 12 yaÅŸÄ±na giriyor.

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yen George'un Ã§ocukluktan Ã§Ä±kmasÄ±na az bir zaman kaldÄ±. ArtÄ±k genÃ§liÄŸine doÄŸru adÄ±m adÄ±m ilerleyen Prens'in geleceÄŸiyle ilgili kurallar da daha fazla netlik kazanmaya baÅŸladÄ±.

Daha aÃ§Ä±k sÃ¶ylersek artÄ±k kaygÄ±sÄ±z Ã§ocukluk gÃ¼nlerine veda ediyor George... Ailesinin katÄ± kurallarÄ±yla daha fazla yÃ¼zleÅŸmek zorunda kalacak bundan bÃ¶yle.

Ä°ngiltere'nin gelecekteki kralÄ± Prens George, 22 Temmuz'da 12 yaÅŸÄ±na giriyor... Bu, onun hayatÄ±nda bazÄ± ÅŸeylerin deÄŸiÅŸeceÄŸi anlamÄ±na geliyor.





AÄ°LEDEN Ä°LK KOPUÅž

Prens George ile ilgili olarak alÄ±nan en Ã¶nemli karar, geleceÄŸin kralÄ±nÄ±n tÄ±pkÄ± babasÄ± William gibi Eton Collage'da okumasÄ±.

Bu durum onun iÃ§in "aileden ilk kopuÅŸ" anlamÄ±na geliyor... Her ne kadar Eton Collage, Galler Prensi William, Galler Prensesi Kate Middleton ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yere yakÄ±n olsa da George'un elbette ailesini ziyaret etme hakkÄ± bulunsa da yine de orada yatÄ±lÄ± bir Ã¶ÄŸrenci olacak.

George, bÃ¶ylece bir aile geleneÄŸini de devam ettirecek aynÄ± zamanda. Genellikle toplumun Ã¼st dÃ¼zeyinden, aristokrat ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± kabul eden okulun eski Ã¶ÄŸrencilerinden biri de William'Ä±n kardeÅŸi Harry olmuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

KURALLARA EN Ã‡OK ONUN UYMASI GEREKÄ°YOR

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Kate Middleton, baÅŸlarda oÄŸlunun yatÄ±lÄ± okumasÄ±nÄ± istememiÅŸ onun kardeÅŸleri Charlotte ve Louis'den ayrÄ±lmasÄ±na gÃ¶nlÃ¼ razÄ± gelmemiÅŸti.

Ama sonuÃ§ olarak ailenin uyulmasÄ± gereken kurallarÄ± var ve George da ailenin geleceÄŸi olarak bunlardan muaf deÄŸil. Hatta tam tersine kurallara en Ã§ok boyun eÄŸmesi gereken kiÅŸi.

Ã–zetle... BulunduÄŸu konum George'u usul usul Ã§ekirdek ailesinden koparÄ±yor..

Ama bu durum sadece yatÄ±lÄ± okulla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. 22 Temmuz'dan itibaren yani 12 yaÅŸÄ±na girdikten sonra George'un uymasÄ± gereken baÅŸka bir kural daha var.

Haberin DevamÄ±

ARTIK BABASIYLA AYNI UÃ‡AÄžA BÄ°NMESÄ° ZOR

Aile iÃ§inde geÃ§erli olan kurala gÃ¶re tahtÄ±n gelecekteki iki sahibi aynÄ± uÃ§akla seyahat edemiyor.. Bu durumda George ile William'Ä±n ailece bir yere gittiklerinde ayrÄ± ayrÄ± uÃ§aklara binmeleri gerekecek.

Bu katÄ± kuralÄ±n amacÄ± ise yine monarÅŸiyi korumak... Veliahtlardan birinin baÅŸÄ±na bir ÅŸey gelirse diÄŸerini hayatta tutmak.

DiÄŸer yandan sÃ¶ylentilere gÃ¶re William, bu konuda oldukÃ§a duygusal. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendisi 12 yaÅŸÄ±nda itibaren babasÄ±ndan ayrÄ± seyahat etmenin neler hissettirdiÄŸini gayet iyi hatÄ±rlÄ±yor.

New Idea adlÄ± internet sitesine konuÅŸan bir kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Prens William, artÄ±k bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu iÃ§in geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her geÃ§en gÃ¼n onun uymasÄ± gereken kurallarÄ±n daha da artacaÄŸÄ±nÄ± biliyor.

Haberin DevamÄ±

AynÄ± kaynak "William, babasÄ±ndan ayrÄ± uÃ§ak yolculuÄŸu yaptÄ±ÄŸÄ± o ilk seferi hiÃ§ unutmuyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu, onun hayatÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olmuÅŸtu" diye konuÅŸtu.

12 yaÅŸÄ±na girdikten sonra George ile William'Ä±n aynÄ± uÃ§akla yolculuk etmesinin bir tek koÅŸulu var: Kral Charles'dan yazÄ±lÄ± izin almak.





ANNE VE BABASI FARKLI Ã‡Ã–ZÃœMLER DÃœÅžÃœNÃœYOR:Â DiÄŸer yandan bu konuda farklÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da sÃ¶ylentiler arasÄ±nda. OÄŸullarÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na yolculuk etmesini istemeyen Kate ile William daha pratik bir yÃ¶ntem denemek istiyor. Buna gÃ¶re George, annesi Kate, kardeÅŸleri Charlotte ve Louis ile uÃ§arken William ailesinden ayrÄ± yalnÄ±z baÅŸÄ±na seyahat edebilecek.

Haberin DevamÄ±

Yine 12 yaÅŸÄ±na girmesiyle birlikte George'un gÃ¶rgÃ¼ kurallarÄ±yla ilgili eÄŸitimi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda daha da artacak. GÃ¼nlÃ¼k brifinglerin bazÄ±larÄ±nda da yer almaya baÅŸlayacak.

Prens George elbette anne ve babasÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± resmi gÃ¶revlerin dÄ±ÅŸÄ±nda henÃ¼z tek baÅŸÄ±na bir kraliyet gÃ¶revi almayacak. Ama bunun zamanÄ± gelinceye kadar da bu konudaki eÄŸitimi artarak devam edecek.

Prens George, geÃ§en yÄ±lki doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in annesi Kate Middleton'Ä±n objektifine poz vermiÅŸti. Bu yÄ±l ise Galler Ã§iftinin, ilk Ã§ocuklarÄ± George'un 12'nci yaÅŸÄ± iÃ§in nasÄ±l bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ± merak ediliyor.

GELECEÄžÄ°N KRALI... ÃœÃ‡ KARDEÅžÄ°N EN UTANGACI

Bu yÃ¼zden de daha ÅŸimdiden gelecekteki rolÃ¼ne uygun yetiÅŸtiriliyor. ÃœÃ§ Ã§ocuÄŸun en baskÄ±n karakterlisi gibi gÃ¶rÃ¼nen Charlotte ve kurallara uymayan en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Louis'nin aksine George daha sakin hatta utangaÃ§ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyor.

Hatta sÄ±rf bu yÃ¼zden Prens, ilginÃ§ iddialara da konu oluyordu. BazÄ± yorumlara gÃ¶re Ã§ekingen tavÄ±rlarÄ± onun aslÄ±nda kalabalÄ±klar iÃ§inde Ã§ok da rahat olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Hatta ilk doÄŸan Ã§ocuk olmasÄ±na raÄŸmen gelecekte tahtÄ±nÄ±, daha baskÄ±n karakterli gÃ¶rÃ¼nen kÄ±z kardeÅŸi Charlotte'a bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren kraliyet yorumcularÄ± bile oldu.

Fakat sonrasÄ±nda George, annesi Kate ve babasÄ± William tarafÄ±ndan usul usul kalabalÄ±klara alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, bÃ¶ylece gelecekteki gÃ¶revine hazÄ±r hale getirildi.

Åžimdi herkes onun aslÄ±nda utangaÃ§ deÄŸil gayet kibar olduÄŸu iÃ§in Ã¶yle sessiz sakin durduÄŸunu konuÅŸuyor.

Kate ile Wililam'Ä±n ilk Ã§ocuÄŸu George, doÄŸduktan birkaÃ§ gÃ¼n sonra basÄ±nÄ±n ve kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.





George kÃ¼Ã§Ã¼kken pek neÅŸeli bir bebekti. Ama bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e ciddi bir Ã§ocuÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.





Prens, geÃ§en yÄ±lki doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozunda annesi Kate Middleton'Ä±n objektifine poz vermiÅŸti.