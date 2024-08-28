Sadece üç yıl evli kalmışlardı… Ünlü çiftin velayet savaşı bitmiyor: Oğlumun hali kalbimi acıtıyor

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Oscar’lı yıldız Halle Berry'nin eski eşi Olivier Martinez ile uzun süredir devam eden velayet savaşı, her iki tarafın da yasal belgelerde yeni iddialarda bulunmasıyla yeniden alevlendi.

Yakışıklılığıyla nam salan Fransız aktörle 2013’te evlenen ve bir yıl sonra oğlu Maceo’yu doğuran Berry bu evliliği 2016’da bitirmişti.

Bir zamanların ateşli aşıkları şimdi kanlı bıçaklı düşman oldular...

Eski çiftin nafaka ve velayet savaşı da o günden beri sürüyor.

“EVLADIM YÜZÜNDEN KALBİM ACIYOR”

Halle Berry, eski kocası Martinez'in yaklaşan velayet duruşmasını ertelemek için verdiği son dilekçeyle oğullarına 'zarar verdiğini' iddia ediyor.

Halle Berry ve Oliver Martinez'in evliliği sadece 3 yıl sürmüştü... Eski karı kocanın nafaka ve velyet davaları ise 2016'dan beri devam ediyor

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Ve yıldız oyuncu 10 yaşındaki oğlunun bu bitmeyen kavgalar ve davalar yüzünden adeta perişan olduğunu ve bu yüzden de büyük bir kalp ağrısı çektiğini söyledi.

Oliver Martinez ise geçen hafta yaptığı mahkemeye yaptığı başvuruda Halle Berry'nin kendisine hazırlanmak için zaman tanımayarak kendisinden faydalandığını ve kendisine hiçbir şey vermemek için acil bir duruşmaya ayarlamaya çalıştığını iddia etti. Halle Berry anne ve babasının velayet savaşının arasında kalan oğlu Maceo'nun DEHB ve disleksisi olduğunu ve okulunda yaşıtlarından geri kaldığını söyleyerek yaşadığı büyük üzüntüyü paylaştı

“OĞLUMUN DURUMU İYİ DEĞİL”

Halle Berry’nin adı geçen hafta 10 yaşındaki oğulları Maceo'nun velayetini kendi başına üstlenmek istediği haberiyle manşetlere taşınmıştı.

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Yıldız oyuncu oğullarının okulda zorlandığını ve “sınıf seviyelerinin gerisinde” olduğunu söyledi. Ve ne yazık ki küçük Maceo’nun DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) ve disleksi (öğrenme güçlüğü) teşhisi aldığını itiraf etti.

Oliver Martinez evli oldukları dönemde Halle Berry'nin önceki ilişlisinden doğan kızı Nahla'ya da babalık yapıyordu... Nahla şimdi 16 yaşında bir genç kız oldu...

Halle Berry, Maceo bu kadar büyük dertlerle uğraşırken eski kocası Oliver Martinez’in bu sıkıntılardan ya habersiz olduğunu ya da bunları umursamazca göz ardı ettiğini söylüyor.

“BENDEN DAHA FAZLA PARA KOPARTMAK İSTİYOR”

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Ve bunun da zaten velayeti almaması için yeterli sebep olduğunu öne sürüyor.

Üstelik Halle Berry eski kocası Martinez’in velayet duruşmasını kendisinden daha fazla para kopartmak için geciktirdiğini de söylüyor.

Fransız oyuncu Martinez ise Berry'nin her filminden birkaç milyon dolar kazanmasına rağmen yasal ücretlerini ödemek için yardım talebini reddettiğini iddia ediyor.

YILLAR BOYU SÜREN NAFAKA DAVASINI ERKEK TARAFI KAZANMIŞTI

Bu arada iki ünlü oyuncunun velayet savaşı devam ederken boşanma ve nafaka davası da sekiz yıla yakın sürerek geçen yıl sonuçlanmıştı.

Bu dava pek de alışılmadık şekilde bitmiş; Halle Berry, eski kocası Olivier Martinez'e oğullarının bakımı için aylık 8 bin dolar nafaka ödemeye razı gelmişti.

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Davadan epey kârlı şekilde ayrılan Oliver Martine bu nafakaya ek olarak bir de Halle Berry’nin kazandığı her 2 milyon dolarlık gelirden yüzde alma hakkını da kazandı…

Martinez’in tüm bu kazançlarına rağmen 10 yaşındaki oğullarının tüm eğitim masrafları Berry tarafından ödenmeye devam ediyor…