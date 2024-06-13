Sadece sevgili değil başını sokacak çatı da bulamayacak... Ev sahibi ateş püskürdü: Kanepeler bile idrar kokuyor... Her yeri çöplüğe çevirmişler

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Ardından kocasıyla arası açıldı ve kendini çocuklarıyla birlikte yol kenarlarındaki ucuz motellerden birinde buldu.

Bu nedenle çok konuşulan yıldız bir adım sonra bu kez motelden çıkıp karavan parkına taşındı. En sonunda da kocasından boşanma kararı aldı ve bir kiralık eve taşındı çocuklarıyla birlikte. Bu süreçte iki kiralık ev değiştirdi.

Ama konuşulanlara bakılırsa yaşadığı son konutta da tutunamadı. Sadece dört ay yaşadığı evinden tasını tarağını toplayıp gitmeye karar verdi. Komşularının ileri sürdüğüne bakılırsa da o evi kelimenin tam anlamıyla bir çöplüğe çevirdi.

EV SAHİBİ DERT YANDI: ÇÖPÜ TEMİZLEMEYE KOYTEYNER YETMEDİ

Konuyu takip edenler Tori Spelling'den söz ettiğimizi anladı.

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Hollywood'un en zengin yapımcılarından biri olan Aaron Spelling'in mirasçısı olmasına rağmen bu servetten çok az bir pay alan 51 yaşındaki Spelling'in hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyor son dönemde.

Önce kocası Dean McDermott'tan boşanma kararı aldı. Ardından da bu evlilikten dünyaya gelen beş çocuğuyla birlikte yaşam savaşı vermeye başladı.

Son dönemde bu kadar çok sayıda çocuğu olduğu için kimsenin kendisini sevgili olarak istemeyeceğini söyleyen Spelling, böyle giderse başını sokacak bir ev bile bulamayacak.

Bunun nedenine gelirsek... Spelling, bundan dört ay önce çocuklarıyla birlikte San Fernando Vadisi'nde aylığı 15 bin dolar olan bir kiralık eve taşındı.

Fakat anlaşmayı imzalamasının üzerinden bu kadar kısa zaman geçmesine rağmen oradan taşınmaya karar verdi.

Dean McDermott ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları, Liam (17) Stella (15), Hattie (12), Finn (11), ve Beau (7) ile birlikte üstelik apar topar yeni bir kiralık ev bulup oradan taşındı.

Ama ev sahibinin söylediğine bakılırsa Spelling ve çocukları geride inanılmaz bir çöp yığını bıraktı.

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EVİ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRMİŞLER: İDRAR KOKUSUNDAN DURULMUYOR

Spelling'in eski ev sahibi basına yaptığı açıklamada "Evimi tamamen çöplüğe çevirmişler. Temizlik ekibi, evi bu çöplerden kurtarmak için büyük bir konteyneri defalarca doldurup boşaltmak zorunda kaldı" dedi.

Hemen ardından da "Tori'nin ödediği depoziti geri alabileceği konusunda şüphelerim var" diye ekledi.

Tori Spelling'in eski ev sahibinin anlattığına göre evin her yerinde kesif bir idrar kokusu hakimdi. Hatta bu koku salondaki kanepede bile alınabiliyordu. Evin duvarlarında ise ne olduğu belirsiz izler vardı.

Tori Spelling, Hollywood'un hayvan sevgisiyle de bilinen ünlülerinden. Köpekler, tavuklar hatta domuzlar bile evinin bahçesinde hayatlarını sürdürüyordu.

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Spelling'in taşınırken evin dışına bıraktığı evcil hayvan taşıma aparatları, mobilyalar ve başka ev eşyaları da cabası. Yine komşularının söylediğine göre bunların taşınması, evin ve çevresinin arındırılması birkaç gün sürdü.

EVİN HER TÜR KONFORU VARDI

Aslında Tori Spelling'in beş çocuğuyla yaşadığı bu ev öyle sıradan bir ev de değildi. Bahçesinde havuzu ve özel bir spa alanı bile vardı. Yıldızın buradan neden taşındığı ise bilinmiyor.

Spelling, McDermott ile evliyken yaşadığı evi rutubet yüzünden terk etmişti. Bir süre ucuz bir motelde yaşayan yıldız önce karavan parkına sonra da aylık kirası 16 bin dolar olan eşyalı bir eve taşındı.

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Fakat o evde yaşadıkları dönemde komşularından birinin başına gelen bir polisiye olay yüzünden taşınmak zorunda kaldılar. Spelling ve beş çocuğu daha sonra çöplügü çevirdi diye suçlandıkları bu eve taşındı. Görünüşe göre, aile şimdi başka bir yere "evimiz" diyor.