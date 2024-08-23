Erkeklere olan inancÄ±mÄ± yeniden canlandÄ±rdÄ±... Eski rol arkadaÅŸÄ± Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±: Bu dÃ¼nyada ondan daha beyefendisi olamaz

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2002 yÄ±lÄ±nda James Bond serisinin halkalarÄ±ndan biri olan Die Another Day'de Brosnan ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Halle Berry de Ã§oÄŸunlukla aynÄ± fikirde. YaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamayla da bunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi zaten.

Onun bu sÃ¶zlerinden sonra da sosyal medyada 71 yaÅŸÄ±ndaki Brosnan'a bir Ã¶vgÃ¼ seli baÅŸladÄ±. Kendisi bÃ¼tÃ¼n bunlardan ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla haberdar mÄ± bilinmez ama sadece birkaÃ§ tanesini bile duysa mutluluktan ayaklarÄ± yerde kesilirdi.

ERKEKLERE OLAN Ä°NANCIMI GERÄ° KAZANDIRDI

Ã–nce 58 yaÅŸÄ±ndaki Halle Berry'nin Pierce Brosnan ile ilgili sÃ¶zlerini bir hatÄ±rlayalÄ±m...

Åžu anda birliktelik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Van Hunt ile tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar Ã¶zel hayatÄ±nda hep mutsuzluk yaÅŸayan Halle Berry, sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucunda erkeklerden de aÅŸktan da soÄŸudu. Her ikisine de inancÄ± kalmadÄ±.

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Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Berry, Wired'a verdiÄŸi demeÃ§te iÅŸte bundan sÃ¶z etti. YÄ±llar Ã¶nce Die Another Day filminde beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Pierce Brosnan'Ä±n bu konudaki fikrini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.

"Ben bir Pierce Brosnan hayranÄ±yÄ±m" diye konuÅŸtu Berry. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bu dÃ¼nyada Pierce Brosnan'dan daha efendi bir insan olamaz."

Halle Berry, eski rol arkadaÅŸÄ± Brosnan sayesinde erkeklere olan inancÄ±nÄ± geri kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°lerleyen yÄ±llara raÄŸmen yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyan Brosnan hakkÄ±nda oa "O her zaman benim James Bond'um olacak" diye konuÅŸtu.

SOSYAL MEDYADA Ã–VGÃœ YAÄžMURUÂ

Onun bu sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan da sosyal medyada Pierce Brosnan ile ilgili yorumlar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti.

KullanÄ±cÄ±larÄ±n en Ã§ok Ã¼zerinde durduÄŸu konu ise Brosnan'Ä±n 20 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Keely Shaye Smith'e olan sadakati oldu.

Hollywood gibi insanÄ±n aklÄ±nÄ± Ã§elebilecek birÃ§ok ayrÄ±ntÄ±nÄ±n var olduÄŸu bir yerde yuvasÄ±na bu kadar sadÄ±k kalmasÄ± olumlu deÄŸerlendirmeler aldÄ±.

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Bir kullanÄ±cÄ± "Pierce Brosnan ile ilgili her zaman gÃ¼zel ÅŸeyler duyuyorum. HiÃ§ kÃ¶tÃ¼ bir sÃ¶z duymadÄ±m onunla ilgili. O gerÃ§ekten Ã§ok efendi bir adam ve ben onu seviyorum" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.





'HALLE BERRY Ä°LE AYNI FÄ°KÄ°RDEYÄ°M'

Bir baÅŸkasÄ± da "Halle Berry ile aynÄ± fikirdeyim. Ben de bir Pierce Brosnan ve James Bond hayranÄ±yÄ±m ve hep Ã¶yle kalacaÄŸÄ±m" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan biri de bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n Pierce Brosnan ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyimi anlattÄ±: "ArkadaÅŸÄ±m bir otelde kapÄ± gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Bir gÃ¼n Brosnan ile Ã§arpÄ±ÅŸÄ±p bir anda paniÄŸe kapÄ±lmÄ±ÅŸ. Brosnan ise ona 'Bu tamamen benim hatam' diyerek Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸ."

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Bu yorumun ardÄ±ndan baÅŸka birÃ§ok kullanÄ±cÄ± da Pierce Brosnan ile karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± ve yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmaya baÅŸladÄ±.

KARISINA DUYDUÄžU AÅžK EFSANE OLDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Halle Berry'nin Die Another Day filmindeki rol arkadaÅŸÄ±yla ilgili sÃ¶yledikleri abartÄ± deÄŸil.

Brosnan'Ä±n meslek ahlakÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iyi bir aile babasÄ± olmasÄ± ve karÄ±sÄ±na olan yÄ±llarÄ±n bozamadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± her zaman bÃ¼yÃ¼k takdir topluyor.

Brosnan da gerektiÄŸi zaman bu konuda konuÅŸmaktan eÅŸine olan aÅŸkÄ±nÄ± ifade etmekten Ã§ekinmiyor.

GeÃ§en yÄ±l Fox Digital'e verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Brosnan eÅŸiyle iliÅŸkisini "Bizimki aÅŸk deÄŸil, aÅŸktan Ã¶te" diyerek tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

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Brosnan'Ä±n, kadÄ±n hayranlarÄ±nÄ± cezbeden bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi de eÅŸi Keely Shaye Smith, dÃ¼nyaya getirdiÄŸi iki Ã§ocuÄŸun ve geÃ§ip giden yÄ±llarÄ±n etkisiyle Ã§ok kilo almÄ±ÅŸ olsa da bundan hiÃ§ olumsuz etkilenmemesi. KarÄ±sÄ±na sadÄ±k kalmasÄ±.

Bir dÃ¶nem Brosnan'Ä±n karÄ±sÄ±nÄ± zayÄ±flatmak iÃ§in yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilere "Ben karÄ±mÄ±n her kÄ±vrÄ±mÄ±na ayrÄ± aÅŸÄ±ÄŸÄ±m. Onun sevgisine layÄ±k olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum" diyerek yanÄ±t vermesi de Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.





Ä°LK KARISINI KANSERDEN KAYBETTÄ°

Pierce Brosnan ilk evliliÄŸini Cassandra Harris ile yaptÄ±. EÅŸi Harris, kansere yakalandÄ± ve genÃ§ yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Brosnan onunla evlendiÄŸinde Cassandra Harris'in eski eÅŸi Dermot Harris'den dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±nÄ± ve oÄŸlunu evlat edinip nÃ¼fusuna geÃ§irdi.

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KÄ±zÄ± da tÄ±pkÄ± annesi gibi genÃ§ yaÅŸta kanserden Ã¶ldÃ¼. OÄŸlu ise kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n esiri oldu ve hayatÄ±nÄ± boÅŸa harcadÄ±.

Onunla uzun sÃ¼re uÄŸraÅŸan Brosnan artÄ±k bir yetiÅŸkin olan oÄŸlu iÃ§in en iyi dileklerini sunup "Onun iÃ§in dua ediyorum" diyerek kenara Ã§ekildi.

Pierce Brosnan'Ä±n, ÅŸu andaki eÅŸi Keely Shaye Smith ile evliliÄŸinden ise Paris ve Dylan adÄ±nda iki tane erkek Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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SON SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° BULANA KADAR YÃœZÃœ GÃœLMEDÄ°

Brosnan'Ä±n efendiliÄŸine bu kadar hayran olan Halle Berry ise aÅŸk ve evlilik hayatÄ±nda son derece ÅŸanssÄ±z biri. Ne evlendiÄŸi ne de niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± erkekler ona mutluluk getirdi.

Halle Berry, ilk evliliÄŸini genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda David Justice ile yaptÄ±. 1993 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan bu evlilik, sadece 4 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

O dÃ¶nemde Berry'nin Justice'den ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Fakat boÅŸanmalarÄ±ndan Ã§ok uzun zaman sonra 2015 yÄ±lÄ±nda bu iddialar hakkÄ±nda konuÅŸmuÅŸ ve "Halle'ye asla vurmadÄ±m, ÅŸiddet uygulamadÄ±m" demiÅŸti.

Ä°KÄ°NCÄ° EÅžÄ° DE ONDAN NAFAKA Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

Halle Berry, ikinci evliliÄŸini 2001 ile 2005 arasÄ±nda Eric Benet ile yaptÄ±. Ã–dÃ¼l kazandÄ±ÄŸÄ± Oscar tÃ¶reninde eÅŸiyle mutluluk tablosu sergileyen Berry'nin hayatÄ±ndaki gerÃ§eÄŸin ise Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼re sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Benet, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu evlilik de yÄ±kÄ±ldÄ±. Bu boÅŸanma, magazin basÄ±nÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekecek tÃ¼rden oldu.

Eric Benet ile evliliÄŸini bitirmek isteyen Halle Berry, geÃ§imsizlik nedeniyle boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. GÃ¼zel oyuncu, evlilik sÃ¼resince Ã§ok acÄ± Ã§ektiÄŸini ve kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden birÃ§ok kez intiharÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

AslÄ±nda Halle Berry'nin eÅŸ ve sevgililerinden ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ± bir deÄŸil birkaÃ§ farklÄ± ÅŸekilde basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Her ne kadar eski eÅŸi Eric Benet, "Halle'ye hiÃ§ vurmadÄ±m" dese de onunla boÅŸanma nedeni olarak ÅŸiddet gÃ¶rmesini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ Berry.

Fakat Ã¶te yandan Los Angelesâ€™taki mahkemeye dilekÃ§e veren Benet, da evlenmeden Ã¶nce yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmanÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini isteyerek, Berryâ€™den yÃ¼klÃ¼ miktarda nafaka istedi. Mahkeme Benet'in istediÄŸi nafakayÄ± vermedi. BÃ¶ylece Ã§ift boÅŸandÄ±.

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KANADALI MODELLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° OLAYLI BÄ°TTÄ°

Halle Berry en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkilerinden biri de KanadalÄ± model Gabriel Aubry ile yaÅŸadÄ±. Åžu anda 14 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Nahla Ariela Aubry, bu iliÅŸkiden dÃ¼nyaya geldi.

Ã–nceleri mutlu bir ÅŸekilde iliÅŸkilerini yÃ¼rÃ¼ten Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise olaylÄ± oldu. Bu olaylarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne Berry'nin, 2013 ile 2016 arasÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z oyuncu Olivier Martinez de dahil oldu.

2012 yÄ±lÄ±nda; Gabriel Aubry ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Halle Berry, kÄ±zlarÄ± Nahla'nÄ±n velayeti nedeniyle yasal bir savaÅŸ iÃ§indeydi. Hatta Aubry'ye hem kÄ±zÄ±na hem de eski sevgilisi Berry'ye yaklaÅŸmama cezasÄ± verilmiÅŸti.

Fakat bir ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼'nde Gabriel Aubry, Martinez ile Berry'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gitti. Ä°ÅŸte o sÄ±rada da iki adam arasÄ±nda korkunÃ§ bir kavga Ã§Ä±ktÄ±. KavganÄ±n sonunda Gabriel Aubry'nin yÃ¼zÃ¼ gÃ¶zÃ¼ darmadaÄŸÄ±n oldu. Martinez ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p nezarete atÄ±ldÄ±.





'AÄ°LE ÃœYELERÄ°NDEN BÄ°RÄ°YLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° VARDI'

Halle Berry, KanadalÄ± model Gabriel Aubry,'den ayrÄ±lmalarÄ±yla ilgili olarak Ã§arpÄ±cÄ± iddialar ortaya koydu.

Berry ile kÄ±zlarÄ± Nahla'nÄ±n velayeti iÃ§in giriÅŸtikleri yasal mÃ¼cadelenin dava dosyalarÄ±nda yer alan bu iddialara gÃ¶re Gabriel Aubry, Halle Berry ile birlikteyken ile aile Ã¼yelerinden biriyle de bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu.

Bu durum da Ã§iftin iliÅŸkisini bozdu. Mahkeme belgelerinde ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re sekiz kardeÅŸi daha olan Gabriel Aubry, aile Ã¼yesiyle girdiÄŸi bu iliÅŸkiye yetiÅŸme Ã§aÄŸÄ±nda baÅŸladÄ±.

KimliÄŸi belirtilmeyen aile Ã¼yesi sonlandÄ±rana kadar da bu iliÅŸki devam etti. O belgelerde Gabriel Aubry'nin, Halle Berry'ye karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸu iddiasÄ± da yer alÄ±yor.

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ÃœÃ‡ÃœNCÃœ EVLÄ°LÄ°K DE KOLAY BÄ°TMEDÄ°

Halle Berry, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini ise FransÄ±z oyuncu Olivier Martinez ile yaptÄ±. Bu evlilik 2013 ile 2016 arasÄ±nda yaÅŸandÄ±. Eski Ã§iftin, ÅŸu anda 9 yaÅŸÄ±nda olan Maceo adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

Berry'nin bu boÅŸanmasÄ± da pek sakin geÃ§medi. Martinez'den olan oÄŸlunun velayetini almak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶sterdi Berry.

Hatta o dÃ¶nemde Martinez'in, Maceo'yu memleketi Fransa'ya gÃ¶tÃ¼rmesini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Martinez, ÅŸimdi oÄŸluyla Los Angeles sokaklarÄ±nda gezinti yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

Berry, 2002 yÄ±lÄ±nda Monster's Ball adlÄ± filmdeki performansÄ±yla en iyi kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazanÄ±p tarihe geÃ§ti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Berry, o zamana kadar bu Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼len ilk Afro AmerikalÄ± kadÄ±n yÄ±ldÄ±zdÄ±.





Halle Berry, bir sÃ¼redir mÃ¼zisyen Van Hunt ile birlikte. GeÃ§miÅŸteki iliÅŸkileri sorunlu olsa da bu kez mutluluÄŸu bulmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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