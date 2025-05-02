Sadece mücevherler ve taçlar değil... Ona talihsiz babaannesinden beklenmedik bir miras kalmış!

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Önce üç çocuklarının en küçüğü Prens Louis çıktı sahneye. Geçen hafta 7 yaşına girdi afacan prens...

Sonra Kate ile William spot ışıklarının altında göründü. Çift, 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı. Hem de her zamankinden daha farklı şekilde, halkla iç içe.

Şimdi de sırada tek kızları Prenses Charlotte var... Yeni yaşına girme sırası ona geldi çünkü.

Üç kardeşi arasında "hükümdar" olmaya en eğilimlisi gibi görünen Charlotte 10 yaşına giriyor bugün. Bu arada bütün dünyanın merakla beklediği doğum günü pozu da geldi.

Kate Middleton ile Prens William'ın resmi sosyal medya sayfasında Charlotte'un doğum günü pozu paylaşıldı.. Kate, bu kez de geleneği bozmadı ve kızının fotoğrafını kendisi çekti.

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BÜYÜK NİNESİNDEN DE KENDİ BABAANNESİNDEN DE BAZI ÖZELLİKLER ALMIŞ

Bu arada küçük prensesin hayatı da kelimenin tam anlamıyla didik didik ediliyor. İşte bu sırada gündeme gelen bir ayrıntı var... O da bazı eğilimlerin gerçekten aileden genlerle geçtiğinin göstergesi.

Charlotte'un taşıdığı iki ismin sahiplerinden biri olan Kraliçe Elizabeth'in otoriterliğini devraldığı bir gerçek.

Prenses'in taşıdığı diğer ismin sahibi olan Diana'dan aldığı mirasa gelirsek...

O da dansa olan ilgisi. Prenses Charlotte, ailesinin de zaman zaman anlattığına göre dans etmeden duramıyor.

Sadece bu da değil..

ÜÇ YAŞINDAN BERİ BALE DERSLERİ ALIYOR

Charlotte zaman zaman fırsatını bulduğunda kimseyi umursamadan dans ediyor toplum içinde de. Babası William ve ağabeyi George ile birlikte gittiği Taylor Swift konserinde dans ettiği görüldü.

Bir yandan da şarkılarını Swift ile birlikte söyledi Charlotte.

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Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen konserlerden birinde de Charlotte yerinde duramadı.

Belli ki onun dansa olan bu ilgisini Kate ve William yıllar önce fark etti. Çünkü Charlotte, 3 yaşından beri özel bale dersleri alıyor.

Annesi Kate'in geçen yıl ev sahipliğini yaptığı Noel konserinde de onun için bir sürpriz vardı zaten... Kate, Kraliyet Balesi'nden dansçıları da geceye davet etmiş ve bunu da son ana kadar sürpriz olması için kızı Charlotte'tan saklamıştı.

Zaten Charlotte da onları gördüğünde mutluluktan havalara uçmuştu. Küçük prensese dansçıların gösterisini o gece ön sıradan nefesini tutarak izledi.





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Prenses Charlotte, 3 yaşından beri bale dersleri alıyor.





DIANA DA DANS TUTKUNUYDU

Aslıha bakılırsa Charlotte'un babaannesi Diana da dansa meraklıydı. Hatta o da küçük yaşlarında baleye başlamış ama boyu fazla uzun olduğu için bırakmak zorunda kalmıştı.

Ama Diana Charles ile evlendikten sonra da bu tutkusuyla vedalaşmadı. Anne Allan'dan 1981 ile 1989 yılları arasında yüzlerce özel ders aldı.

Allan Diana'nın dans tutkusunu da kaleme aldığı Dancing With Diana adlı kitapta satırlara döktü zaten.

SÜRPRİZ BİR GÖSTERİ SUNMUŞTU

Prens Charles ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine girdikten sonra İngiliz Ulusal Balesi'nin patronluğunu sürdürdü. Yani her ne kadar kendisi dans edemese de bu tutkusu biraz olsun hayatını doldurdu.

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Diana dans etmeyi gerçekten de çok severdi. Hatta 1985 yılında Londra'daki Kraliyet Opera Evi'nde profesyonel dansçı Wayne Sleep ile birlikte sürpriz bir gösteri bile sunmuştu.

Sleep yıllar sonra Diana ile arkadaşlığının sadece o dans gösterisiyle sınırlı kalmadığını da anlatmıştı bir röportajında. Hatta kraliyet hayatından bunalan Diana'nın zaman zaman soluklanmak için kendisinin evine geldiğini ve bulaşıklarını yıkadığını söyledi.

Diana ile Wayne Sleep, 1985 yılında Kraliyet Operası'nda gerçekleşen bir yardım galasında Billy Joel'in Uptown Girl adlı şarkısı eşliğinde bir dans gösterisi sergilemişti.

Söz konusu gala gecesi, o dönemde Diana'nın evli olduğu Prens Charles'ın 37'inci doğum günü nedeniyle düzenlenmişti. Bu gösterinin provaları sırasında Sleep ile Diana arasında yakın bir arkadaşlık doğmuştu.

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USTA DANSÇI ONU YETENEKLİ BULDU

Sleep'in anlattığına göre bu sürpriz dans performansının o geceye kadar gizli kalması için birkaç farklı sahnede prova yapıldı.

Bu olup bitenden haberi olan kişilerin ise ortaya çıkacak sonuçlar hakkında fikir yürütüp büyük bir korkuya kapıldığını sözlerine ekledi. "Hepsi işlerini kaybetmekten korkuyordu. Eğer sahnede olup bitenler komik bir olaya dönüşseydi bu korkunç olurdu."

O dönemde Kraliyet Balesi'nde baş dansçı olan Wayne Sleep, çocukluk yıllarında bale eğitimi aldığı için Diana'nın bu konuda yetenekli olduğunu hatırlattı.