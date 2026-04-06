Öfkesinden korkulur... Sadece kardeşine ve karısına değil onların tarafını tutanlara da kin besliyor!

Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra tahta çıkan Kral Charles beklendiğinden de kısa bir süre sonra tahtını oğlu Galler Prensi William’a devretmeye hazırlanıyor.

Kraliyet ailesi içinde Harry ve Meghan’ın yarattığı kriz, Charles ve William’ın eşi Kate Middleton’ın peş peşe kansere yakalanması ve en sonunda da Charles’ın kardeşi Andrew’nun aileye yaşattığı büyük utanç büyük bir kaosa yol açtı.

Prens William büyük bir modernleşme hamlesine gideceği söylenen krallığına hazırlanırken büyük baskı altında. Ve prensin yıllardır kulaktan kulağa yayılan “meşhur” öfkesi de duyulduğu kadarıyla son sınırında…

Dışarıya karşı öyle görünmese de sert ve acımasız bir insan olan ve çok ciddiye aldığı kraliyet işlerini de böyle el aldığı bilinen William özellikle aileye ve kendisiyle karısı Kate’e ihanet ettiklerini düşündüğü Harry ve Meghan konusunda yıllardır hiç geri adım atmıyor.

Kardeşiyle ve karısıyla barışması imkansız olarak görülen Galler Prensinin ikisinden de nefret ettiği artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Ancak anlaşılan William’ın öfkesi ve nefreti burada bitmiyor.

Prens kendisine bu konuda karşı çıkanlara, özellikle de birileri Harry veya Meghan'ın tarafını tuttuğunda hemen onlara da kin beslemeye başlıyor.

Kraliyet uzmanı Roya Nikkah durumu "William kin besleyen biridir, taraf seçer. Eğer biri diğer tarafı seçerse, bunu hatırlar, hiç unutmaz" diye tarif ediyor.

Ancak konu hakkındaki bir başka uzman Richard Fitzwilliams'a göre, William'ın iddia edilen acımasızlığı kraliyet ailesi için mutlaka kötü bir şey olmak zorunda değil.

Fitzwilliams, Daily Mail'e verdiği demeçte, "William geleceğin kralı. Neyse ki acımasız bir yanı var, çünkü bu günümüz dünyasında, özellikle de monarşi en yakından izlenen kurumlar arasında yer aldığı için bu gerekli" diyor.

İddialara göre Galler Prensi'nin öfkesi çok ötelere uzanabiliyor ve gazeteci Tom Bradby gibi eski dostlarının yanı sıra Prens Harry ve Markle, amcası Andrew Mountbatten-Windsor ve onun eski eşi Sarah Ferguson ile kızları Prenses Beatrice ve Eugenie de dahil olmak üzere aile üyelerini de etkiliyor.

Fitzwilliams, "O ve Catherine, Kraliçe Elizabeth'in cenazesinden beri Harry ve Meghan'ı görmediler" derken sözlerine “O zamandan beri kardeşlerin konuşmadığı düşünülüyor. Aralarındaki anlaşmazlık, kıdemli kraliyet üyeliğinden ayrıldıktan sonra kişisel kazanç için monarşiyi karalamalarından kaynaklandı. Bu korkunçtu ve William haklı olarak hem zarar verici hem de rezil olan bu davranışı unutmadı veya affetmedi." diye devam ediyor.