Sadece geÃ§en yÄ±l 43 milyon dolar kazandÄ± ama Ã§ok dertli: Kendi evime yetemiyorum

Sadece geçen yÄ±l 43 milyon dolar kazandÄ± ama çok dertli: Kendi evime yetemiyorum!

OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 23, 2026 15:49

ÃœnlÃ¼ oyuncu Scarlett Johansson, her ne kadar zengin ve Ã¼nlÃ¼ de olsa birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸan anneyle aynÄ± sorunu paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

Forbes'un listesine gÃ¶re sadece 2025 yÄ±lÄ±nda 43 milyon dolar kazanan Johansson, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda evinde her ÅŸeye yetemediÄŸini, hayatÄ±nda hep bir eksiklik kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

2020 yÄ±lÄ±nda Saturday Night Live'Ä±n yazarlarÄ±ndan Colin Jost ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren 41 yaÅŸÄ±ndaki Scarlett Johansson, CBS kanalÄ±nÄ±n Sunday Morning programÄ±na konuÅŸtu.

Orada da hayatta iÅŸ ve yaÅŸam dengesi diye bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullendiÄŸini sÃ¶yledi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu "Bence aslÄ±nda iÅŸ ve yaÅŸam dengesi diye bir ÅŸeyin var olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullenmek aslÄ±nda ona ulaÅŸmanÄ±n bir adÄ±mÄ±" dedi.

Hayatta her zaman bir ÅŸeylerin eksik kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Johansson "Kendinize karÅŸÄ± daha ÅŸefkatli olmak zorundasÄ±nÄ±z. Ben de kendime daha nazik olmayÄ± Ã¶ÄŸrendim" diye konuÅŸtu.

Johansson da aslÄ±nda Ã¼nlÃ¼ ve zengin de olsa yardÄ±mcÄ±larÄ± da olsa Ã§alÄ±ÅŸan bir anne sonuÃ§ta.

Bir yandan Colin Jost ile evliliÄŸinden doÄŸan oÄŸlu Cosmo'ya, bir yandan eski kocasÄ± Romain Dauriac ile evliÄŸinden sahip olduÄŸu kÄ±zÄ± Rose Dorothy'ye annelik yapÄ±yor.

DiÄŸer yandan oyunculuk kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra geÃ§en yÄ±l bir de cilt bakÄ±m markasÄ± kurdu ve onun iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ã–zetle iÅŸi hiÃ§ kolay deÄŸil.

Johansson programda "Bir gÃ¼n biri bana eÄŸer bir ebeveyn olarak zamanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 75'ini baÅŸarÄ±yla kullanÄ±yorsan bu senin de doÄŸru bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir demiÅŸti. Buna artÄ±k ben de inanÄ±yorum" dedi.

Scarlett Johansson ilk evliliÄŸini 2088 ile 2011 arasÄ±nda Ryan Reynolds ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan FransÄ±z gazeteci Romain Dauriac ile evlendi. Bu evlilikten bir kÄ±zÄ± oldu. Johansson, 2020'den bu yana Colin Jost ile evli. Ã‡iftin bir oÄŸlu var.

