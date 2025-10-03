Sadece Galler değil bir de mavi gökler prensesi... O ayağındakilerle geri geri merdivenden indi... Hayran hayran izlediler!

Haberin Devamı

"Tamam da William'ın yaptığı en güzey şey nedir?" diye soracak olursanız bunun yanıtı da belli: Eş seçimi!

Bir başka deyişle her ne kadar başlarda halktan bir aileden geldiği için pek sıcak karşılanmasa da William, gerçekten de Kate Middleton ile evlenerek 'turnayı gözünden vurdu.'

Belki başka bir kraliyet ailesinden bir eş seçseydi bile bu kadar sempati toplayamazdı.

PRENSES GİRDİĞİ KABIN ŞEKLİNİ ALIYOR

Aileye katılmadan önce ana dilini kullanma, aksanını düzenleme konusunda bile ders aldığı söylenen Kate Middleton, 14 yıldan bu yana ailenin yüzünü hep güldürdü.

O ünlü deyimdeki gibi 'içine girdiği kabın şeklini alabilen Kate' bunun bir örneğini de dün sergiledi.

43 yaşındaki Galler Prensesi Kate Middleton dün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Lincolnshire'daki üssünü ziyaret etti.

Pek sevdiği modacı Alexander McQueen imzalı bir pantolon ceket takımı giydi Kate. İçine, takıma uygun renkte bir kazak ayaklarına da siyah yüksek topuklu ayakkabılar tercih etti.

Üste görevli savaşçı pilotlardan bilgi alan Kate Middleton, simülatörde de bir uçuş deneyimi yaşadı. Gezinin en çok dikkat çeken ayrıntısı ise Kate'in bir uçağın kokpitinden geri geri inmesi oldu..

O İNCECİK TOPUKLARLA MERDİVENLERİ GERİ GERİ İNDİ

Ayağındaki yüksek topuklu ayakkabılara rağmen Kate, uçağın yüksek merdivenlerinden geri geri indi ve tek bir an bile tökezlemedi.

O anlarda kendisine bilgiler veren askeri görevlinin bile Kate'e hayran hayran bakışları gözlerden kaçmadı.

Aslına bakılırsa Kate Middleton, bu yüksek ökçeli ayakkabılarla her ortamda ve her koşulda yürüme konusunda bir uzman.

Üstelik bu, zaten uzun boylu olan Kate'in iyi görünmesinin ve üzerindeki giysileri bir model kadar kusursuz taşımasının da sırrı.

Ki bu konu bundan bir süre önce ciddi bir şekilde mercek altına alınmıştı.

KUSURSUZ GÖRÜNTÜSÜNÜN SIRRI AYAKLARINDA GİZLİ

Uzmanlara göre Kate Middleton'ın, milyonlarca kadın tarafından bir stil ikonu olarak görülmesinde ayakkabı seçiminin de büyük etkisi var.

Özellikle de 10 santimlik topuklarının! Hatta deyim yerindeyse bu "bir tür sihirli değnek."

Middleton'ın uzun süredir birlikte çalıştığı ayakkabı tasarımcısı Rupert Sanderson'ın ileri sürdüğüne göre tıpkı Middleton gibi, kıyafetini 10 santim yüksekliğinde ince topuklu ayakkabılarla tamamlayan her kadının bir "güzellik abidesi" gibi görünmemesi düşünülemez bile!

Rupert Sanderson'ın, İngiliz Daily Mail gazetesi için kaleme aldığı makaleye bakılırsa, Middleton'ın giydiği bu 10 santimlik ayakkabılar "sihir" yaratıyor.

10 SANTİMLİK SİHİR

Bakın Sanderson bu konudaki fikirlerini nasıl ifade ediyor: " Bir kadın ne zaman 10 santim yüksekliğinde topuklu ayakkabılar giyse, sihirli bir şeyler olur.

Silueti aniden değişir. Kafası dikleşir, omuzları genişler ve baldırlarındaki kasları gerginleşir. O andan itibaren kesinlikle ve tam anlamıyla daha uzun boylu görünür. "

Rubert Sanderson, bir tasarımcı olarak bir kadının, spor ayakkabılarını çıkarıp yüksek ölçeli stilettolar giydiğinde meydana gelen değişimi izlemeyi sevdiğini de belirtti. "Bir kadın spor ayakkabılarıyla mağazama girip onları yüksek topuklularla değiştirdiği zaman sanki sihirli bir kapıdan geçmiş gibi görünür. Aniden farklı bir şekilde kendinden emin bir görüntü sergiler."

ZATEN UZUN BOYLU... BİR DE TOPUKLU GİYİNCE HÜKÜMDAR OLUYOR!

Sanderson, bu konuda çarpıcı bir örneğin de Kate Middleton olduğunu sözlerine ekledi.

Kate Middleton'ın sık sık kendi tasarımı olan ayakkabıları giydiğini belirten Rupert Sanderson'a göre ayakkabı seçimi Kate'in, toplum karşısında sergilediği rolün bilincinde olduğunun göstergesi.

Düşes'in zaten uzun boylu olduğunu belirten Sanderson "Ama yüksek topuklu ayakkabılar giydiğinde komuta eden, ortama hükmeden kişi oluyor.

Genellikle de yanında bulunan erkeklerden bile daha uzun boylu görünüyor" diye konuştu. Deneyimli tasarımcıya göre Kate'in, fotoğraflarda kusursuz görünmesinin sırrı da bu.