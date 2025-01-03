Aldatan koca hiç böyle mi yapar... Kalbimin sahibi, sıcak yuvamın direği

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Üstelik bu kez olup biten, aileden ayrıldıktan sonra eleştiri yağmurunu bitirmeyen Prens Harry ile karısı Meghan Markle değildi. Çok daha ciddi sorunlar yaşandı geçen yıl.

Kral Charles, tahta çıkmasının keyfini bile süremeden kansere yakalandı. Ardından gelini Kate Middleton önce karın bölgesinden büyük bir ameliyat geçirdi sonra da önleyici kemoterapi gördü.

SADECE KENDİ YUVASININ DEĞİL TÜM AİLENİN DİREĞİ HALİNE GELDİ

Şimdilik sorunların zorlu kısmı aşılmış görünse de 2024, İngiliz kraliyet ailesi için acılarla dolu geçti.

İşte bu süreçte ailenin önde gelen üyelerinden biri her zamankinden daha fazla ön plana çıktı.

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Büyük olasılıkla kendisi bunu istemezdi ama babası Charles ve karısı Kate'in hastalığı sırasında Galler Prensi William'ın omuzlarına ağır sorumluluklar yükledi.

Bir yandan babası diğer yandan karısının ciddi hastalıkları onu derinden üzdü. Zaten Kate Middleton'ın tedavisinin en zorlu döneminde William da zayıflayıp iğne ipliğe döndü.

Bazen derdini tasasını bir yana bırakıp katılması gereken toplantılara gitti, bazı resmi görevlerde yer aldı.

Diğer yandan da karısı Kate'e destek olup üç çocukları George, Charlotte ve Louis'nin hayatlarını, sorunlardan fazla etkilenmeden normal bir şekilde sürdürmesi için elinden geleni yaptı.

BABAANNESİNİN YENİDEN HAYAT BULMUŞ HALİ

İşte bütün bu zorlu süreç, William'ı ailenin zor zamanlarda sırtını dayadığı bir "kaya" haline getirdi. Çok yaygın bir ifadeyle söylersek William sadece kendi evinin değil tüm ailenin direği haline geldi.

Bu durum aileyi yıllardır takip eden kraliyet yazarlarının da dikkatinden kaçmadı elbette.

Dr. Tessa Dunlop, The Independent gazetesi için kaleme aldığı yazıda bu duruma da değindi...

Geçen yılın son günlerinde yayınlanan makalesinde Dunlop, Prens William'ı "hayata veda eden büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in yeniden hayata dönmüş hali" olarak nitelendirdi.

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Onun yorumuna göre bütün bu zorlu süreç boyunca sergilediği duruş nedeniyle "gönüllerin prensesi" Diana'nın ilk çocuğu, bir ulusun sevgisini yeniden kazandı.

Üstelik William'ın cesaretinden şüphe eden muhalifleri de onun bunca yorucu ve duygusal açıdan yıpratıcı bir yılı nasıl omuzladığını görüp bu konuda yeniden düşünmek zorunda kaldılar.

ACIMASIZ GEÇEN YIL ONUN YILDIZINI PARLATTI

Aslına bakılırsa Prens William, 2024'ün kendisi için ne kadar zorlu geçtiğini de saklamadı.

Güney Afrika'da düzenlenen Earthshot ödül töreninde yaptığı konuşmada 2024'ü "Acımasız" olarak tanımladı. "Korkunçtu. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı" diye tanımladı.

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Ama görünüşe göre William, bütün bu zorlu sürecin altında büyük bir başarıyla kalktı. Yıpranıp yorulsa da sonunda yüzü gülen taraf oldu.

Babası Charles'ın kansere karşı savaşı başarıyla sürüyor. Karısı Kate ise kemoterapi tedavisini tamamladı.

Eski haline dönmesi biraz daha zaman alacak ama Galler çifti geleceğe yeniden umutla bakıyor.

Dunlop'un yorumuna göre bu zorlukların aslında kraliyet ailesi açısından da olumlu bir kazanımı oldu. Ailenin en gözde iki üyesi Kate ile William'ın güçlü duruşu sayesinde Galler unvanı da yeniden doğdu sanki.

Veliahtların taşıdığı bu unvanın sahibi olan Kate ile William, onun görüşüne göre muhalifleri çoğalan İngiliz kraliyet ailesini bambaşka bir noktaya taşıyacaklarını kanıtladı.

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Prens William, karısı Kate'in hastalığı sırasında ona gösterdiği destek nedeniyle de tam not aldı. Kate'e destek olmak için resmi görevlerini bir süreliğine bir kenara kaldırdı, çocuklarının ve karısının başında oldu. Kate'in kemoterapi tedavisinin bittiğini duyurduğu aile videosunda da çiftin birlikte geçen bunca yıla rağmen zorlukların üstesinden birlikte gelmesi çift arasındaki aşkı ve tutkuyu da alevlendirdi.





KARISINI ALDATTIĞI İDDİALARI BİR KEZ DAHA ALEVLENDİ

Bu arada Kate'in ameliyat sonrası ortada görünmediği uzun süre boyunca Galler çifti hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı.

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Bunlardan biri Kate'in kocası William'dan şiddet gördüğüyle ilgiliydi. 2023 yılının aralık ayının son günlerinde çift kavga etmişti bu iddiaya göre. Büyük bir tartışma sırasında da William, karısına şiddet uygulamıştı.. Sonuç olarak bundan zarar gören Kate hemen hastaneye kaldırılmıştı.

Bu süreçte William'ın karısını aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddiası bir kez daha alevlendi. Bu söylentilere bakılırsa Kate bu yüzden William ile tartışmış ve evi terk etmişti.

Fakat sonuç olarak bütün bu söylentiler hiçbir zaman doğru çıkmadı. Gerçek bambaşkaydı. Kate, kanser tedavisi göreceği için ortadan kaybolmuştu.