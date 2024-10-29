Sosyetik güzelin ayağı yere değmiyor... Bir de 'uçan malikanesi' var... Yatağını bile eksik etmemiş

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Bir süredir eski hareketli hayatından uzaklaşıp kocası Carter Reum, oğlu Phoneix ve kızı London ile daha sakin bir hayat sürdüren Paris Hilton, yine kendinden söz ettirecek bir adım attı.

Gençlik yıllarından bu yana pembe rengin ağırlıklı olduğu bir malikanede yaşayan Paris Hilton'ın sahip olduğu lüks bununla sınırlı değil.

Hatta sadece kendisi değil çok sevdiği köpeklerinin bile kendilerine ait lüks bir malikaneleri var. Ama bu kadar da değil.

PEMBELERE BEZELİ BİR ÖZEL JETİ DE VAR

Sosyetik güzelin bir de "uçan sarayı" yani içini özene bezene dekore ettirdiği ve yine pembelere bürüdüğü bir özel uçağı var.

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43 yaşındaki sosyetik güzel Paris Hilton, geçtiğimiz günlerde de özel jetinin içini nasıl döşediğini sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'tan New York'a uçan Paris Hilton bu arada da elindeki cep telefonuyla durmadan özel jetini ayrıntısıyla gözler önüne seren videolar çekti.

Sosyetik güzel sonra da çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Orada dikkati çektiğine göre Hilton'un uçağının içinde de tıpkı evi gibi pembe ve beyaz renkler hakim.

YOLCULUKTA BİLE UYKUSUNU İHMAL ETMİYOR

Hilton'un uçan sarayıyla ilgili olarak gözden kaçmayan bir başka ayrıntı da ana kabinde yer alan yataklar oldu.

Bu yatakların üzerinde pembe battaniyeler ile çok sayıda yastık da yer alıyor. Pembe uyku maskeleri ise bu lüksü tamamlayan bir başka detay.

Aynı bölümde karşı karşıya yerleştirilmiş bu iki yatağın yanı sıra deri koltuklar da bulunuyor.

Paris Hilton'un "üç odalı" özel jetinde mermer tezgahların yanı sıra mikrodalga fırının bile yer aldığı bir mutfak da var. Bu mutfak lüks bir evin aynı bölümünde ne tür gereçler varsa çoğuna sahip.

Özel jetin banyo kısmına giden yol ise ortama renk katılması amacıyla bir büyük buket kırmızı gülün bulunduğu bir vazoyla süslenmiş.

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Paris Hilton, New York'a ulaşıp Manhattan'daki evine gittikten sonra da yaşadığı çevreyi göstermekten vazgeçmedi. Lüks evinde çektiği bir dizi videoyu da yine sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

Sosyetik güzel Paris Hilton'un özel uçağının dıştan görünüşü gayet sade. Ama içi tam da onun zevkini yansıtır düzeyde.





Hilton'un uçağının banyosu da mutfağı da gayet lüks bir şekilde döşenmiş.





SON DÖNEMDE HEP ÇOCUKLARINI PAYLAŞIYOR

Paris Hilton'un bu yeni paylaşımları takipçilerini de biraz şaşırttı işin aslına bakılırsa...

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Çünkü sosyetik güzel evlenip iki çocuk annesi olduktan sonra genel olarak oğlu Phoenix ve kızı London ile çekilen görüntülerine yer veriyor sayfasında. Bir başka deyişle sanki anne olmadan önceki hayatına çoktan veda etmiş gibi görünüyor.

Bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz ay sergiledi Paris Hilton.

Hilton oteller zincirinin varislerinden biri olarak dünyaya gelse de Hilton kendi parasını kendi kazanmak için de çabalıyor bir yandan da. İşte son olarak çocuklarının verdiği ilhamla bu alanda bir işe el attı.

Paris Hilton, bir organik bebek giyimi koleksiyonu hazırladı. Bunu da hem bir mağazalar zincirinde hem de internet üzerinden satışa sundu.

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Hilton oğlu Phoenix ile kızı London'a da kendi koleksiyonundan ürünler giydirerek bir anlamda onları ürünlerine model yaptı.

Paris Hilton'un sosyal medya hesabından paylaştığı o görüntüler de takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ESKİ ÇILGIN HAYATINDAN ESER KALMADI

2021 yılında Carter Reum ile evlendikten sonra hayatı da kelimenin tam anlamıyla bambaşka bir çehreye büründü Hilton'un. Bir zamanların gece kulüplerinde sabahlayan o asi kızı gitti yerine durulmuş oturmuş, kendini çocuklarına adamış bir anne geldi.

Ama yine de söz konusu Paris Hilton olunca onun anneliğe geçişi de son derece olaylı oldu.

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Tam da annesi Kathy "Paris çocuk doğurmak için uğraşıyor ama bir türlü çocuğu olmuyor" dedikten kısa bir süre sonra oğlu Phoenix Barron dünyaya geldi.

Bu haber ilk duyulduğunda herkesi şaşırttı. Çünkü kimse Hilton'u hamile görmemişti. Zaten Hilton da bebeğinin taşıyıcı anne aracılığıyla doğduğunu saklamadı.

2023 yılının ocak ayında dünyaya gözlerini açan Phoenix'in ardından daha bir yıl bile geçmeden bu kız kardeşi London dünyaya geldi. Onu da ağabeyi gibi bir taşıyıcı anne dünyaya getirdi.

Her ne kadar Paris Hilton çocuklarını kendisi doğurmasa da onları kollarına aldıktan sonra da herkesi şaşırtarak gerçekten de örnek bir anneye dönüştü.

Paris Hilton, aslında anne olmadan yıllar önce kendi bebeğini doğurmaktan korktuğunu açık açık söylemişti.

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ANNELİĞİ HİSSETMEK İÇİN PROTEZ KARIN KULLANDI

Dünyaya gelecek kızının adını bile çok uzun süre önce belirleyen Hilton, o korkusunu bir türlü yenemedi. Anılarını kaleme aldığı Paris: The Memoir adlı kitabında da bu konuya geniş yer ayırdı Hilton.

Her ne kadar kendisi hamile kalıp bebeklerini dünyaya getirmese de taşıyıcı anne çocuğunu karnında taşırken kendisi de hamileliğin nasıl bir duygu olduğunu anlayabilmek için protez hamile karnı taktığını yazdı.

Paris Hilton bu konudaki fikirlerini şöyle satırlara döktü: "Hamileliğin nasıl bir his olduğunu bilmek istiyordum. Bunun için de protez bir hamile karnı aldım ve evde gün içinde onu taktım."

Hilton kitabının bu bölümünde "Bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyorum. Ama bu yolla da olsa bunun nasıl bir durum olduğunu hissetmek istedim. Karnımdaki ağırlığı hissediyordum. Ellerimi onun üzerine koyup okşuyordum: Önümüzde kocaman bir hayat hissediyordum" diye sürdürdü satırlarını.

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SONRADAN APTALCA BULMUŞ

Fakat Hilton bir süre sonra bunun aptalca bir fikir olduğu kanısına varmış.

Sonradan fikrinin nasıl değiştiğini de şöyle satırlara döktü Paris Hilton: "Birilerinin benim hamile olduğumu görün görmemesi önemli değildi. Benim duygusal hamileliğim gerçekçi ve değerliydi. Bebeğimin tam olması gereken yerde olduğunu her gün daha sıcacık bir hale gelip büyüdüğünü bilmek beni mutlu etti."

AYNI YIL İÇİNDE İKİ BEBEK SAHİBİ OLDULAR

Paris Hilton ile Carter Reum, ilk bebekleri Phoenix'i geçen yılın ocak ayında kucaklarına aldı. Kızları London da yine geçen yılın kasım ayında dünyaya geldi.

Hilton, birçok kişinin bunun bir hata olduğunu düşündüğünü ama başından beri bu durumun planlanmış olduğunu belirtti.

Bu durumu da kitabında şöyle anlattı Paris Hilton: "Hayalimiz bir erkek ve bir kız çocuğa sahip olmaktı. Farklı ama birbirine yakın zamanlarda doğacaklardı. Böylece ikiz gibi büyüyeceklerdi."

Görünüşe göre Paris Hilton ile Carter Reum, bu hayallerini gerçekleştirdiler. Sadece 10 ay arayla önce bir erkek, sonra da bir kız çocuğa sahip oldular.

İKİ BEBEĞİ DE İKİ FARKLI TAŞIYICI ANNE DOĞURDU

Bu arada Hilton ile Reum'un bebeklerinin ikisini de aynı taşıyıcı anne dünyaya getirmedi. Bunun yerine iki farklı taşıyıcı anne kullandı ünlü çift.

Hilton'a göre bu durum bir gerçek hayat mucizesi... Sosyetik güzelin "melek taşıyıcı anneler" diye tanımladığı bu iki kadın da aynı yıl içinde hamile kaldı. Yine aynı yıl içinde bebekler dünyaya geldi.

Her ne kadar kendisi hamile kalıp dünyaya getirmemiş olsa da Paris Hilton, iki çocuğunun doğumundan sonra nefes almaya bile korkar hale geldi kitabında yazdığına göre.

Kendi deyimiyle "gözlerini kafesteki bu iki kuştan ayıramaz oldu." Çünkü yine onun kitabında yer verdiği kelimelerle tanımlamak gerekirse ikisi de "çok kırılgan, çok değerli."