BÃ¼tÃ¼n sÃ¶ylentiler doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±... Yedi yÄ±llÄ±k evlilik bitiyor

Zaten gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ± da bunun Ã¶rnekleriyle dolu. Hatta bu durum sÄ±k sÄ±k espri konusu bile olur.

Nadir de olsa bÃ¶yle bir adÄ±mÄ± kadÄ±nlar da atar bazen. Kendileri iÃ§in Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±klarÄ±nda sÄ±ra daha da Ã¶nemlisine gelir.

O zamana kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri hayatÄ± deÄŸiÅŸtirirler. SÃ¶z gelimi evliliklerini bitirirler!

AÅžK Ã–YKÃœLERÄ°NE NOKTA KONULDU

TÄ±pkÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu Amy Schumer gibi!

44 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ oyuncu, Ã¶nce kullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larÄ±n da yardÄ±mÄ±yla fazla kilolarÄ±ndan kurtuldu ve incecik oldu. Hemen ardÄ±ndan baÅŸka bir yeni adÄ±m attÄ±...Â 7 yÄ±llÄ±k kocasÄ± Chris Fischer'dan boÅŸanma kararÄ± aldÄ±.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Amy Schumer ile Chris Fischer'Ä±n aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne nokta konuldu!

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Schumer ile Fischer'Ä±n evliliÄŸinin kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸine dair sÃ¶ylentiler epeydir ortalÄ±kta dolaÅŸÄ±yordu.

Sonunda Ã¼nlÃ¼ oyuncu yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla bu sÃ¶ylentilere son noktayÄ± koydu, eÅŸiyle boÅŸanma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Amy Schumer ile Chris Fischer, 2018 yÄ±lÄ±nda Ã§ok da gÃ¶steriÅŸli olmayan bir tÃ¶renle evlendi. Bir yÄ±l sonra oÄŸullarÄ± Gene dÃ¼nyaya geldi. Daha o zamanlarda evlilikleriyle ilgili olumsuz sÃ¶ylentiler Ã§Ä±kmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.





'KOCAM HALA GÃœZEL KIZLARLA BÄ°RLÄ°KTE OLABÄ°LÄ°YOR'

Schumer "Chris ve ben 7 yÄ±llÄ±k evliliÄŸimizi bitirme konusunda zor bir karara vardÄ±k. Birbirimizi Ã§ok seviyoruz ve oÄŸlumuzun yetiÅŸmesine odaklanmaya devam edeceÄŸiz" diye yazdÄ±. Sonra da Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n gizliliÄŸine saygÄ± gÃ¶sterilmesini rica etti.

Schumer, bu paylaÅŸÄ±mÄ±na kocasÄ± Chris Fischer ile metroda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± da ekledi.

BoÅŸanma kararÄ±nÄ± duyuran cÃ¼mlelerin ardÄ±ndan kocasÄ± hakkÄ±nda "BirkaÃ§ kilo verdim ve bir basket atabileceÄŸimi sandÄ±m. Yoksa o yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, sakallÄ±, Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir ÅŸef ve hala gÃ¼zel kÄ±zlarla birlikte olabiliyor diye deÄŸil" diye yazdÄ±.

Dostane bir ÅŸekilde boÅŸanma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ve oÄŸullarÄ±yla birlikte sonsuza kadar bir aile olarak kalacaklarÄ±nÄ± ekledi.





MERAKLI GÃ–ZLERDEN UZAKTA EVLENDÄ°LER

Amy Schumer ile 46 yaÅŸÄ±ndaki Chris Fischer, 2018 yÄ±lÄ±nda meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta gizlice evlendiler. Bir yÄ±l sonra da oÄŸullarÄ± Gene dÃ¼nyaya geldi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa daha o zamandan bu yana evliliklerinde sorunlar yaÅŸadÄ±klarÄ± sÃ¶ylentileri ortada dolaÅŸÄ±yordu.

2021 yÄ±lÄ±nda Schumer'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pastasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde yazÄ±lÄ± olan "Seni terk ediyorum" cÃ¼mlesi de sanki kocasÄ±na verilmiÅŸ bir mesaj olarak algÄ±landÄ±.

2023 yÄ±lÄ±nda Schumer ve Fischer, bÃ¼tÃ¼n bir yazÄ± birbirlerinden ayrÄ± geÃ§irdi. Amy Schumer, Jerry Seinfeld ve karÄ±sÄ±yla Avrupa tatiline Ã§Ä±ktÄ±. YanÄ±nda kocasÄ± Chris Fischer yoktu.

SANKÄ° EVLÄ°LÄ°K YÃœZÃœÄžÃœNÃœ Ã‡IKARDIÄžINI GÃ–STERMEK Ä°STEDÄ°

Amy Schumer, boÅŸanma kararÄ±nÄ± duyurmadan birkaÃ§ hafta Ã¶nce de ne kadar kilo verdiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±. O pozlarÄ±na kadar sayfasÄ±nda yer alan bÃ¼tÃ¼n eski fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da silmiÅŸti.

Bu durum onun geÃ§miÅŸini tamamen sildiÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

Sonra yine sosyal medyada evlilik yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n parmaÄŸÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Sanki bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek ister gibi ellerini de Ã¶n plana Ã§Ä±kardÄ±.





Amy Schumer aslÄ±nda abartÄ±lÄ± olmasa da Hollywood standartlarÄ±na gÃ¶re biraz kiloluydu. Ä°laÃ§ kullanarak incecik oldu.

Sonra da sosyal medya sayfasÄ±ndaki eski fotoÄŸraflarÄ±nÄ± tamamen sildi.