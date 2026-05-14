Sadece dizi deÄŸil Ã§orap reklamlarÄ±nÄ±n da yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±: Evlat hasretiyle geÃ§en yÄ±llar onu yordu: Hayat AÄŸacÄ±nÄ±n yapraklarÄ± dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ

Ekranda ya da sinema perdesinde gencecik halini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, belki kendisine yakÄ±n yaÅŸta birinin zaman iÃ§indeki deÄŸiÅŸimini gÃ¶ren de hemen ayna karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyor bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.

Kendisinin ne kadar deÄŸiÅŸtiÄŸini daha iyi gÃ¶rebilmek iÃ§in.

ROL ALDIÄžI DÄ°ZÄ°LERLE BÄ°R DÃ–NEME DAMGA VURMUÅžTU

Bir zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ dizilerinden biri olan Generations'Ä± hatÄ±rlayacak kadar hayat tecrÃ¼besi olanlar da Kelly Rutherford'Ä± gÃ¶rdÃ¼klerinde bÃ¶yle hissediyor belki.

Ãœlkemizde Hayat AÄŸacÄ± adÄ±yla gÃ¶sterilen dizinin en parlak yÄ±ldÄ±zÄ± olan Kelly Rutherford, bu yÄ±l 79'uncu kez dÃ¼zenlenen Cannes Film Festivali'nin konuÄŸu oldu.

Festivalin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ filmi, The Electric Kiss'in gÃ¶sterimine katÄ±ldÄ± oyuncu.

YÃ¶netmenliÄŸini Pierre Salvadori'nin Ã¼stlendiÄŸi filmin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na gayet sade ama ÅŸÄ±k bir kÄ±yafetle Ã§Ä±ktÄ± Rutherford.

Kelly Rutherford Ã¼lkemizde Hayat AÄŸacÄ± adÄ±yla gÃ¶sterilen Generations dizisinde Sam Whitmore karakterine hayat veriyordu.Â

Onun ardÄ±ndan yine dÃ¶nemine damga vuran Melrose Place dizisinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.





YÄ°NE HER ZAMANKÄ° GÄ°BÄ° ZARÄ°FTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa ÅŸu anda 57 yaÅŸÄ±nda olan Kelly Rutferhord, her zamanki gÃ¼zelliÄŸinden ve zarafetinden bir ÅŸey kaybetmemiÅŸti.

Milyonlarca seyircinin hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±nan gÃ¼lÃ¼msemesi de yerli yerindeydi.

Ama yine de geÃ§en yÄ±llarÄ±n ve bu arada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlat hasretinin onu aslÄ±nda ne kadar deÄŸiÅŸtirdiÄŸi de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Daha Ã¶nceki yÄ±l "ArtÄ±k hayatÄ±n gÃ¼zelliklerine odaklanÄ±yorum" diyen Rutherford, aslÄ±nda Ã¶yle herkesin Ã§ok kolay dayanamayacaÄŸÄ± ÅŸeyler yaÅŸadÄ±.

BOÅžANINCA Ä°KÄ° EVLADININ VELAYETÄ°NÄ° KAYBETTÄ°

Ä°kinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Alman milyarder Daniel Giersch'ten dÃ¼nyaya gelen biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuÄŸunun velayetini boÅŸanÄ±nca kaybetti.

KollarÄ±ndan Ã§ekilip alÄ±nan evlatlarÄ±na kavuÅŸmak iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcadÄ± oyuncu.

Her ne kadar Rutherford ile Griesch, 2010 yÄ±lÄ±nda boÅŸansa da velayet davasÄ± beÅŸ yÄ±l daha sÃ¼rdÃ¼. Sadece New York'ta deÄŸil Monako'da da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Bu, uluslararasÄ± bir davaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ sonuÃ§ olarak. Rutherford, Monako'daki davada da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayetini alamadÄ±, yasalar Ã§ocuklarÄ± zengin babalarÄ±nÄ±n gÃ¶zetimine verdi.

O DA Ã‡OCUKLARININ YAKININA TAÅžINMAK ZORUNDA KALDI

YÄ±llar sÃ¼ren bu mÃ¼cadelenin sonunda Kelly Rutherford, Ã§ocuklarÄ±n velayetini kaybetse de hayata yeniden tutundu. OnlarÄ±n annesi olmak iÃ§in velayete gereksinim duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.

Hatta artÄ±k Monako'da bir evi var. BÃ¶ylece iki evladÄ±nÄ± istediÄŸi gibi rahatÃ§a gÃ¶rebiliyor. Bu arada Hollywood'dan uzaklaÅŸsa bile Fransa'da mesleÄŸiyle ilgili bazÄ± adÄ±mlar atabiliyor.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n velayetini alabilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir maddi kayÄ±p da yaÅŸayan Kelly Rutherford, sonunda her ÅŸeyi olduÄŸu gibi kabullendi kÄ±sacasÄ±.

Bu arada Ã§ocuklarÄ± da bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ã–nceki yÄ±l verdiÄŸi bir rÃ¶portajda artÄ±k hayatÄ±n gÃ¼zel yanlarÄ±na odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Rutherford "ArtÄ±k Ã§ocuklarÄ±m da bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Sanki bana gidip kendi hayatÄ±mÄ± yaÅŸamam ve artÄ±k Ã¼zÃ¼lmemem gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlar" diye anlattÄ± durumu.

Rutherford'un sorunlu boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± Daniel Giersch ile evliliÄŸinden biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor. BÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Hermes ÅŸu anda 18 yaÅŸÄ±nda. KÄ±zÄ± Helena ise 16 yaÅŸÄ±na geldi. Rutherford kocasÄ±ndan boÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kÄ±zÄ±na hamileydi.





BÄ°R TÃœRK Ã‡ORAP MARKASININ REKLAM YÃœZÃœ OLMUÅžTU:Â Â Rutherford, Hayat AÄŸacÄ±'yla elde ettiÄŸi ÅŸÃ¶hretinin en parlak dÃ¶neminde bir TÃ¼rk Ã§orap markasÄ±nÄ±n reklam yÃ¼zÃ¼ de olmuÅŸtu. O dÃ¶nemde sarf ettiÄŸi "BacaklarÄ±mÄ±n uzun, biÃ§imli ve kusursuz olduÄŸunu biliyorum" sÃ¶zleri de bÃ¼yÃ¼k yankÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±.





BOÅžANMASI ZORLU GEÃ‡TÄ°: Kelly Rutherford, ilk evliliÄŸini 2001 ile 2002 arasÄ±nda VenezuelalÄ± banker Carlos Tarajona ile yaptÄ±. Ondan boÅŸandÄ±ktan sonra Alman iÅŸ insanÄ± Daniel Giersch ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ama iki Ã§ocuklu bu evliliÄŸinin bitmesinden sonra yaÅŸadÄ±klarÄ± onun iÃ§in Ã§ok yÄ±pratÄ±cÄ± oldu.

