Eskiden olsa aylarca aç gezecekti... O ünlü podyumda ağırlığınca yürüdü

Haberin Devamı

Victoria's Secret defilesinden söz ettiğimizi anladınız büyük olasılıkla... Birkaç yıldır yapılmayan defile bu yıl yaşlısından gencine ünlü modellerin katılımıyla gerçekleşti.

Kimler yoktu ki o podyumda... Altı yıl önce emekli olduğunu açıklayan Adriana Lima'dan artık 50 yaşına gelen Kate Moss'a, Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Barbara Palvin'e kimi ararsanız oradaydı...

Bu yıl ki defilede dikkat çeken birçok ayrıntı vardı kuşkusuz... Ama bu, daha önceki yıllarda olduğu gibi "kanatlı meleklerin" ne kadar da kusursuz olduğuyla ilgili değildi.

ELEŞTİRİLERİ CİDDİYE ALMIŞLAR

Geçmişte podyumunda sadece moda endüstrisinin kalıplarına uygun modellere yer vermekle eleştirilen Victoria's Secret defilesinde bu yıl kötü yapılmış beden makyajları, selülitler ve geçmişte asla kabul edilmeyecek fazla kilolar da dikkat çekti.

Haberin Devamı

Firma, yaptığı en son defilede ayrımcılık uygulamakla suçlanmış hatta bu durum ürünlerin satışına bile yansımıştı.

Altı yıl önce bu podyumdan emekliliğini açıklayan Brezilyalı model Adriana Lima'nın en büyük kozu olduğu defilede onun kadar hatta belki ondan daha çok konuşulan başka biri daha vardı: Ashley Graham.

Moda dünyasının "bedensel olumlama" akımının öncülerinden biri olan ünlü model.





O PODYUMDA TARİH YAZDI

Eski anlayışıyla olsa firmanın podyumunun yanından bile geçemeyecek olan Graham bu kez üzerindeki ürünü hakkını vererek tanıttı. Yıllardır çaba gösterdiği bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi ünlü model: Kadın her bedende güzeldir...

Daha önce de Sports Illustrated'a kapak pozu veren ilk büyük beden model olarak tanınan Ashley Graham bir kez daha moda dünyasına adını kolay kolay silinmeyecek harflerle yazdırdı.

Onun bu defileye katılımı da artık Victoria's Secret'ın geçmişteki "zayıf kadın kusursuzdur" anlayışını tepe taklak ettiğinin bir göstergesi sayıldı.

Haberin Devamı

Üç çocuk annesi Ashley Graham her ne kadar eskiden olsa sadece hayalini kuracağı, belki de kilo vermek zorunda bırakılacağı o podyuma çıktı.

Moda dünyasında kıvrımlı kadınların yok sayılmaması gerektiğini yüksek sesle haykırdı. Ama elbette bu günlere gelmesi, o kemikleşmiş anlayışı kırması hiç kolay olmadı.

Moda dünyasında tarih yazan Graham'ın öyküsünü bir kez daha hatırlayalım istedik.

Günümüzün gözde modellerinden Gigi Hadid, firmanın podyumunun da vazgeçilmez modellerinden.

Haberin Devamı

Bella Hadid ablası ile aynı podyumu paylaştı.

50 yaşındaki Kate Moss defilede podyuma çıktı.

Moda dünyasının yaşayan efsanesi Kate Moss'un kızı Lila da annesiyle aynı podyumdaydı.

'BOYNUNDAN YUKARISI GÜZEL... AMA...' DİYORLARDI

Gösteri dünyası özellikle de moda dünyası, kelimenin tam anlamıyla son derece acımasız bir alan. En çok da kadınlar açısından.

Erkek oyuncular ya da modeller yaş aldıklarında bile 'karizması yüksek' diye nitelendirilip kamera karşısına geçmeyi ya da podyuma çıkmayı sürdürebiliyor. Ama kadın yıldızlar için aynı durum söz konusu değil. En ufak bir kırışıklık ya da aldıkları birkaç kilo kariyerlerini tehlikeye sokabiliyor.

Haberin Devamı

Moda dünyası başta olmak üzere sinemada da 2000'lerin başında baskın olan 'sıfır beden' akımını hatırlarsınız.

O sıralarda açlıktan kırılan, kemikleri sayılan modeller, firmaların gözdesiydi. İşte o dönemlerde bir dolgun bedene sahip bir model çıktı ve uğraşa uğraşa kendi görünümünü kabul ettirdi. Üstelik kendisi görünen genç kızların da bu alanda önünü açtı, onların öncüsü oldu.

BİR AKIMIN ÖNCÜSÜ OLDU

Onun ardından da dolgun bedenleriyle daha fazla kadın podyumlarda boy göstermeye başladı. Bedensel olumlama olarak adlandırılan bu akımın öncüsü Ashley Graham oldu.

O güne kadar dokunsan kırılacak gibi görünen zayıf bedenlerin tam tersine görüntüsüyle ne yaptı, ne etti kendini moda dünyasında kabul ettirdi Graham.

Haberin Devamı

Hatta kıvrımlı modellere kapılarını sıkı sıkıya kapatan ünlü Sports Illustrated dergisine kapak pozu bile verdi.

Bütün bunların sonucunda da Ashley Graham, moda dünyasındaki bir kaleyi de yıkmış oldu.

OKULDA ARKADAŞLARININ ZORBALIĞINA UĞRADI

Ama onun bugünlere kolayca geldiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kariyerinin başında görüntüsü nedeniyle kaç kapı yüzüne kapandı, uğraştı, zayıf meslektaşlarından daha fazla çabaladı sonunda amacına ulaştı.

36 yaşındaki üç çocuk annesi Graham, Time dergisinde yayınlanan makalesinde okul yıllarında da kıvrımlı görüntüsü nedeniyle arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını anlattı.

Graham, her zaman kilolu bir çocuk olduğunu belirterek "Ortaokuldayken bana çocuklar 'kalçaların süzme peynir gibi' diyorlardı" satırlarına yer verdi makalesinde.

Sonra da anlatmayı şöyle sürdürdü: "Başkalarının kabulünü, dış görünüşümün ötesinde onlara neler sunabileceğimi anlayacak bir arkadaş grubunun bana empati duymasını arzuluyordum."

Graham, bütün kadınlar gibi başkasından gelen onaylanma ve beğenilme duygusuna ihtiyaç duyduğunu hiç saklamadı özetle. Bu durum, keşfedilip genç bir model olarak çalışmaya başladığında bile değişmedi.

'MODA DÜNYASININ BENDE NE BULDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIRLARDI'

Makalesinde yazdığına göre 12 yaşındayken bir alışveriş merkezinde bir fotoğrafçının dikkatini çekti Graham.

Kısa süre içinde de fotoğraflarından para kazanmaya başladı. İşte o dönemde yetişkinler de ona görünüşünün değerli olduğunu söylemeye başladı. Ama hepsi değil!

Graham makalesinde ilk gençlik yıllarını "Ben kilolu bir kıza göre çok güzeldim. Daha doğrusu boynumdan yukarısı güzeldi. Her zaman çift etiketim vardı... Güzel ve büyük beden" diyerek satırlara döktü makalesinde.

Her ne kadar modelliğe başladığında bazı çevrelere kendini kabul ettirse de okuldaki öğretmenleri yine de ona olan bakış açılarını değiştirmedi.

Graham makalesinde bu konuda şunları yazdı: "Öğretmenlerim moda endüstrisinin bende ne bulduğunu anlamak için gözlerini kısarak bakarlardı."

ANNESİNİN DESTEĞİ KENDİNE GÜVENİNİ KAZANMASINI SAĞLADI

Ashley Graham, makalesinde okuldaki arkadaşlarının kendisine yönelik zorbalıklarına annesinin bilgeliği sayesinde dayandığını da belirtti.



Ünlü model, annesinin ona biri gün bu dolgun bedeniyle dünyayı değiştireceğini söylediğini yazdı. Onun bu desteği sayesinde de görünümünü önce kendisi kabullendi sonra zor da olsa moda dünyasının kabullenmesini sağladı.

Ardından da kendisi gibi dolgun bedenli başka genç kadınların da moda dünyasına adım atmasının yolunu açtı.