Sadece babasının onayı yetmiyor... Yuva kurmasında parlamentonun bile söz hakkı var: Kalbine söz dinlemeyi öğret güzel kız!

Ama bir noktaya kadar...

Çünkü hele bir de insan aile içinde yüksek bir konumdaysa, gelecekte de önemli bir rol üstlenecekse uyması gereken protokol kuralları da ona göre işler. Yani dümdüz söylersek epey ağırdır.

Buna gönül ilişkileri de dahil. Yani insanın en söz geçiremediği aşk konusu da...





EVLİLİK KONUSUNDA DA BAZI KURALLARA UYMASI GEREK

İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor da bu kuralın dışında değil.

Gelecekte tahtı babası Kral Felipe'den devralacak olan 21 yaşındaki Leonor, bu görevine daha küçücük yaşından itibaren hazırlanıyor. Son iki yıldır aksatmadan sürdürdüğü askeri eğitimi de bunun bir parçası.

Prenses Leonor, son birkaç yıldır dünyanın en gözde bekar genç kızı unvanını taşıyor. Bu da nedensiz değil. Çünkü hem çok güzel hem de geleceği parlak.

Peki ya Leonor günün birinde birine aşık olursa ne olacak? Aşık olduğu herkesle evlenmesi mümkün mü? Ya da daha kötü olasılık eğer aşık olduğu kişiye onay çıkmazsa ne olur?

SADECE BABASININ ONAYI YETMEZ

Tabii ki İspanya'nın gelecekteki kraliçesi olarak Leonor, eş seçimini de dikkatli ve kurallara uygun şekilde yapmak zorunda. Bir başka deyişle kalbine söz geçirmesi gerek Leonor'un.

Ülkesinde geçerli kurala göre Leonor'un evleneceği adamın ailesinden özellikle de babası Kral Felipe'den onay alması gerekli.

Ama bu kadar değil.

Aynı şekilde damat adayına Cortes yani İspanya Parlamentosu'nun da onay vermesi gerek.

Aslına bakılırsa Parlamento, eğer gelecekte tahta çıkacak veliahdın evleneceği kişi siyasi açıdan bir olumsuzluk teşkil etmiyorsa genellikle bu tür isteklere onay veriyor.





Eğer bu onay çıkmazsa Leonor'un önünde iki seçenek var. Ya bu karara boyun eğip sevdiği adamı bırakacak. Ya da onunla evlenip bu sefer de geleceğini yani tahtını bırakacak. İşte öyle bir durumda Leonor'un yerine geçecek olan kişi ise kardeşi Sofia.





ANNESİ DE BAŞLARDA İSTENMEYEN GELİNDİ

Diğer yandan İspanyol kraliyet ailesi daha önce de buna benzer bir sorun yaşadı.

O sıralarda veliaht prens olan Felipe, şu anki karısı Letizia ile evlenmek istediğinde babası Kral Juan Carlos ile annesi Kraliçe Sofia buna karşı çıktı.

Tek sorun Letizia'nın sıradan bir aileden gelmesi de değildi üstelik. Daha önce evlenip boşanmıştı. Bu yüzden de Juan Carlos ile Sofia, Letizia'yı gelin olarak istemedi.

Fakat Felipe aşkının, tahtı bile feda edecek kadar büyük olduğunu kanıtlayınca anne ve babası da boyun eğmek zorunda kaldı.

Böylece Felipe'nin tahtı ve tacı bırakıp bir tür skandal yaşanmasının da önü kesilmiş oldu.





HERKES ONA UYGUN EŞ ADAYI PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu arada hatırlatalım ki Leonor'un şu anda bilinen bir sevgilisi yok. Gerçi deniz kuvvetlerindeyken adı aşk söylentilerine karışmıştı. Bir ara da futbol yıldızı Gavi ile.

Ama bunların hiçbirinden bir sonuç çıkmadı.

Yine de daha 18 yaşına girdiği dönemden itibaren Leonor için soylu damat adayları da ortaya çıkmıyor değil.

Bunlardan biri tam da Leonor'un dengi biri. Danimarka'nın gelecekteki kralı Prens Christian.

AMA ONUN SEVGİLİSİ VAR: Diğeri de onun kuzeni yani amcasının oğlu Nikolai. Yakışıklılığıyla dikkat çeken genç adam model olarak kariyer yapıyor. Ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak biliniyor, defilelerde podyuma çıkıyor. Ama Nikolai'yi Leonor'a yakıştıranlara kötü haber. Çünkü onun bir süredir bir sevgilisi var.





SAKİN PRENSİN DE ADI GEÇTİ

Sosyal medyada konuşulanlara göre hayranlarının Leonor için düşündüğü bir başka isim ise Belçika Prensi Gabriel.

Kral Philippe ile Kraliçe Mathilde'nin küçük oğlu Gabriel henüz 20 yaşında. Onun da ileride kral olmak gibi bir durumu yok. Çünkü ülkesinin yasalarına göre tahtın ilk sıradaki varisi ablası Prenses Elisabeth...

Prenses Leonor, son iki buçuk yıldır askeri eğitim görüyor. Kara ve deniz kuvvetlerindeki eğitimini tamamlayan Leonor, şimdi hava kuvvetlerinde eğitim alıyor. Üstelik İspanyol kraliyet ailesinde ilk solo uçuşu gerçekleştiren kadın pilot olarak tarihe geçti.