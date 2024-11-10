Sadece aşkı değil işi de elinden kayıp gitti… Hayranlarından özür diledi… ‘Bilseniz ne çok ağladım’

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Sürekli olarak bu ayrılıkla ilgili yeni haberlerle gündeme gelen yıldız şarkıcı çok izlenen talk şov Graham Norton Show’da samimi bir itirafta da bulundu.

Jennifer Lopez “This is Me... Live” turnesini iptal ettikten aylar sonra bile hâlâ hayranlarından özür dilemekten vazgeçmedi. Ve canlı yayında büyük umutlarla hazırlandığı turnesini iptal ettiği için çok ağladığını, sürekli gözyaşı döktüğünü itiraf etti.

HAYRANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

“Yaz tatilini evde çocuklarla geçirmeye karar verdim ve sanırım bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şeydi. Bunu yapmak hiç bana göre değildi ve bu konu gündeme geldiğinde hayranlarımdan özür dilemek istiyorum çünkü onları hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum” dedi Lopez.

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Şarkıcı daha sonra kendisini görmek için bilet aldığını söyleyen bir hayranıyla ilgili “dokunaklı” bir hikâye de paylaştı. İptal kararı için “çok üzgünüm” dedikten sonra bir hayranın ona “'Üzgünüm deme. Seni seviyoruz” dediğini söyleyen Lopez “Hemen ağlamaya başladım” diye ekledi.





GÖZÜNDEN YAŞ EKSİK OLMADI

Pop yıldızıyla etkileşime giren hayranı da programın çekimleri sırasında izleyiciler arasındaydı. Bunu fark eden Lopez hemen yerinden kalkarak hayranına sarıldı ve kalabalığın tezahürat ve alkışlarına neden oldu.

“Arabaya bindim ve kelimenin tam anlamıyla ağladım. Gerçekten. İptal etmek benim için çok zor. Bunu daha önce hiç yapmamıştım” dedi Lopez hayranına.









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“SÖZ VERİYORUM BUNU TELAFİ EDECEĞİM”

Mayıs ayında turnesinin iptal edildiğini duyuran Lopez, hayranlarına gönderdiği bir bültende bu duyurudan dolayı “tamamen üzgün ve yıkılmış” olduğunu söylemişti.

“Lütfen bilin ki, kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu yapmazdım,” diye devam etti. “Söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve hepimiz yeniden bir arada olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki sefere kadar...”





AYRILIK DAVADAN AYLAR ÖNCE YAŞANMIŞTI… İŞLERİ DE BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU

O dönemde Lopez'in şu anda ayrı yaşadığı kocası Ben Affleck ile ilişki sorunları yaşadığı söyleniyordu. Ancak çift bu söylentilere rağmen kamuoyunun önüne evliliklerinde sanki hiçbir sorun yokmuş gibi çıkmaya devam ediyordu.

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Şarkıcı ağustos ayında Ben Affleck’ten ayrılmak için resmen harekete geçti ve boşanma davası açtı. Ancak Lopez dava dilekçesinde ayrılık tarihini nisan ayı olarak belirtmişti. Yani ünlü çiftin evliliği ağustos ayında çoktan bitmiş, ikili yollarını daha nisan ayından ayırmıştı.





BAŞKA ÇARESİ KALMAYINCA İPTAL GELDİ…

Yani yıldız şarkıcı aslında büyük konser turnesini iptal ettiğini açıkladığında evliliği çoktan bitmiş, yuvası dağılmıştı. Jennifer Lopez tüm bu kâbus gibi günleri yaşarken bir yandan da durumu gizlemeye çalışıyordu. Ve en sonunda da çareyi hazırlığı aylarca süren ve hayranlarının dört gözle beklediği turnesini iptal etmekte bulmuştu…