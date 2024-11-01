Bu kadarını gelini bile yapmadı: Anısını yaşatmak istedi ama herkesi kızdırdı: Ne büyük bir saygısızlık!

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O gün, gencecik yaşında aileye gelin giden ve geleceğin kraliçesi olma hayali yerle bir olan Galler Prensesi Diana ile Prens Charles'ın yıkılan evliliğiyle ilgili beklenmedik sözler duyulacak sonra da hiç unutulmayacak bir görüntü hafızalara kazınacaktı.

TARİHE GEÇEN SÖZLER... HAFIZALARA KAZINAN GÖRÜNTÜ

Tarihe geçen o gün, deneyimli bir gazeteci olan Jonathan Dimbley, o sırada henüz prens olan Charles'a, evliyken Diana'yı aldatıp aldatmadığını sordu.

Önce "hayır" dese de Charles sonra da gazetecinin ısrarlı sorusu üzerine "ilişkileri onarılmayacak noktaya gelinceye kadar hiç aldatmadığını" söyledi. Uzun sözün kısası gazetecinin ısrarı karşısında şu anda karısı olan Camilla Parker Bowles ile Diana'yı aldattığını itiraf etti.

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Üstelik o sırada yüz ifadesinde ya da ses tonunda herhangi bir pişmanlık belirtisi bile yoktu.

Yeri yerinden oynatan bu sözlerin duyulduğu günün akşamında, Charles'ın evliliğini bitirdiği eski karısı Diana ise Vogue dergisinin düzenlediği bir partiye gidecekti.

Kocasının o gün TV ekranlarında ne türden açıklamalar yapacağını belki de içgüdüleri ona söylüyordu. Ama yine de Charles'ın sözleri onu ruhsal olarak sarstı.

ASLINDA BAŞKA BİR ELBİSE GİYECEKTİ

Aslında o parti için Valentino tasarımı bir elbise giymeyi planlamıştı Diana. Fakat yaşadığı duygusal sarsıntı yüzünden üç yıldır dolabında asılı duran siyah mini bir elbiseyi giymek istedi.

Bir başka ünlü modacı, Christina Stambolian'ın imzasını taşıyan o siyah elbise bedenini sımsıkı sarıyordu. Görüntüsünü, turkuaz rengi taşlı inci bir kolye ve yine damla şeklindeki inci küpelerle tamamladı. Bileğine de bir bilezik taktı. Ayağında elbiseyle aynı renkte siyah ayakkabıları vardı.

Diana, o gece giydiği o elbiseyle hafızalara kazındı. Milyonlarca kişi Diana'nın üzerindeki kıyafeti Charles'ın o gün yaptığı açıklamanın intikamını almak için giydiğine inandı. Basın da bu durumu daha da körükledi. Bu siyah elbiseyi "asil ve zarif bir intikam silahı" olarak tanımladı.

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Ondan sonra da o siyah mini elbise "intikam elbisesi" olarak tarihe geçti.

AMACI DIANA'YI ANMAKTI AMA ÇOK ELEŞTİRİ ALDI

İşte o elbise giyilmesinden ve Diana'nın ölümünden yıllar sonra bu kez bambaşka bir nedenle ve üstelik de karmaşık duygular yaratır bir şekilde gündeme geldi.

Bunun nedeni de o unutulmaz elbisenin, ünlü bir model tarafından Cadılar Bayramı kostümü olarak değerlendirilmesi.

Milyonlarca insanın çeşitli kılıklara girdiği bu özel kutlamada ünlü İsveçli model Elsa Hosk da Diana'nın intikam elbisesi içindeki görüntüsünü canlandırdı. Başına onun kısa saçlarını andıran bir peruk taktı. Benzer kolyesiyle de Diana'nın 1994 yılındaki o partideki görünümünü taklit etti.

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Sonra da çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Orada yazdığı "Size ikonik bir Cadılar Bayramı diliyorum. Halkın prensesi" notuna bakılırsa amacı Prenses Diana'yı anmaktı.

Ama onun bu iyi niyeti çok da büyük alkış almadı doğrusu. Birçok kişi Elsa Hosk'un bu seçimini "saygısız ve korkunç" olarak nitelendirdi.

DIANA'NIN ANISINA SAYGISIZLIK YAPMAKLA SUÇLANDI

Birçok kullanıcı Elsa Hosk'u Diana'nın anısına saygısızlık yapmakla suçladı Bazıları da "Lütfen sürekli Diana'yı taklit etmeyi bırakabilir miyiz... Ruhu huzur bulsun" sözleriyle görüşünü ifade etti.

Hosk'un bu seçimini daha iyimser olarak değerlendiren bazı kişiler de "Sorgulanabilir bir tercih... Ama Elsa bunu başarıyla taşıyor" yorumunu yaptı.

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Bazı kullanıcılar da "Ben Elsa Hosk'u severim. Ama bu seçim uygun olmamış" diyerek görüşünü belirtti.

Diğer yandan az sayıda da olsa Hosk'un bu tercihini çok beğenenler de oldu. Bu grup da ünlü modeli bu yılın Cadılar Bayramı'nın kraliçesi ilan etti.

Elsa Hosk, Prenses Diana'yı el hareketine kadar taklit etti. Ama Diana hayranlarından da belki de hiç beklemediği kadar eleştiri aldı.





İsveçli Elsa Hosk, dünyanın en gözde ve en çok kazanan modellerinden biri.





İNTİKAM KÜPELERİ ARTIK KATE'İN KULAĞINDA

Bu arada Prenses Diana'nın o gece intikam elbisesini tamamlamak için kullandığı inci küpeleri yıllar sonra hiç göremediği gelini Kate Middleton kullandı. Kate, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde giydiği siyah kıyafeti bu intikam küpeleriyle tamamladı.

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Saçlarını açık bırakan Middleton'ın kulağındaki küpeler yıllar önce Prenses Diana tarafından defalarca kullanıldı. Damla şeklindeki bu beyaz küpeleri Prenses Diana, bazen taçlarıyla bazen de farklı kıyafetlerle takardı.

Middleton'ın bu seçimi, birçok kişinin hafızasında 1994 yılında yaşananları tazeledi.

Diana'nın büyük oğlu William 'ın karısı Galler Prensesi Kate Middleton zaman zaman kayınvalidesinin geçmişte giydiği kıyafetleri anımsatan tercihleriyle dikkat çekiyor. Belli ki bu da bilerek yapılan bir durum. Ama bugüne kadar hiçbir zaman Diana'yı birebir taklit etmedi.