Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk İspanya'da fırtına gibi esti

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in başrol oyuncularından Caner Cindoruk, İspanya’nın Albacete A Mano dergisine kapak oldu. İspanya’da yayınlanmaya başlayan ve fenomen olan “Sadakatsiz” dizisi ve ülkede yayınlanan diğer dizileri ile çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, canlandırdığı Volkan karakteriyle ilgili konuştu: “Volkan aslında bir erkeğin, kadınların hayatını nasıl mahvedebileceğini gösteriyor. Zaafları olan bir karakter. Bu tür duygu yoğunluğu ve dönüşümlerinin olduğu bir karakteri oynamak beni motive ediyor.”

SIKINTI YAŞASAM DA SANATLA İÇ İÇEYDİM



Caner Cindoruk, “Çocukluğunuzdan beri oyuncu olmak istiyor muydunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ekonomik anlamda zor bir çocukluk geçirmeme rağmen sanatla her zaman iç içe olan bir aileydik. Ortaokulda, lisede okul tiyatrolarında oynamıştım. 17 yaşımda ilk yetişkin oyunuma çıktım ve 10 yıl boyunca şehir tiyatrosunda oynadım. 20’li yaşlarımın ilk evrelerinde kesin olarak oyuncu olmak istediğime karar verdim.”

Görkemli başlangıç

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‘Sadakatsiz’ dizisi önceki akşam yayınlanan yeni bölümüyle sezona “merhaba” dedi. Dizi, yayınlanan heyecanlı bölümle reyting rekoru kırarak günün en çok izlenen yapımı oldu.



Yeni sezon ilk bölümüyle ses getiren “Sadakatsiz”de Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen ile başrolleri paylaşıyor.

KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”, önceki gün yayınlanan yeni bölümü ile sezona “merhaba” dedi. Dizi reytinglerde de günün en çok izlenen yapımı oldu. Kantar Medya’nın verilerine göre dizi; AB kategorisinde 9.76 reyting, 26.24 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde; 9.11 reyting ve 22.54 izlenme payı ile Total kategorisinde ise 8.73 reyting, 23.13 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.



SOSYAL MEDYADA ‘SADAKATSİZ’ KONUŞULDU



“Sadakatsiz” sosyal medyada da ilgi gördü. Dizi, #Sadakatsiz etiketiyle gece boyunca hem Türkiye hem de Dünya listesinde 1’inci sırada yer aldı. Ayrıca, “Asya”, “Derin”, “Volkan” ve “Cansu Dere” gibi etiketlerde oldukça yüksek konuşulma rakamlarına ulaştı.