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Sadakatsiz'in Nil'i sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış!

#Ünlülerin Gerçek Aşkları#Ünlüler Kiminle Evli#Ünlülerin Gerçek Eşleri
Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Sadakatsiz dizisinde Selçuk'un vazgeçemediği aşkı Nil karakterine hayat veren oyuncu, sevgilisi ile görüntülendi.

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Utangaç sevgililer

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de Nil karakterine hayat veren Nazlı Bulum önceki gün birçok sinema filmin kurgusunu yapan sevgilisi Doruk Kaya’yla
görüntülendi.

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış



Çift, İstanbul Film Festivali’ndeki bir filmi izlemek için City’s Nişantaşı’ndaki sinema salonunda yerini aldı. Sevgililerin kameralar karşısında utangaç tavırları dikkat çekti.

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

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İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Aradığı aşkı sette buldu
Nesrin Cavadzade aşkı dizi setinde bulan isimlerden ünlü oyuncu, meslektaşı Gökhan Alkan ile sevgili! Aileleri tanışan çift şu günlerde evlilik hazırlığı yapıyor.

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Düğün bu yaz

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... 14 Şubat'ta nişanşanan çift bu yaz nikah masasına oturacak. 

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış


Aşk tam gaz!

Masumlar Aparmanı dizisiyle adından söz ettiren Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

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Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Eşi de oyuncu

'Terken Hatun' karakteriyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Aşkını dizi setinde buldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Yıldız'ı Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Nikah yakın

Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile nişanlı. Çift bu yaz evlenecek. 

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Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Evli, mutlu, çocuklu

Oyuncu İbrahim Çelikkol , Mihre Çelikkol ile evli. Çiftin Ali adında bir de oğlu var...

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Uyumlu ikili

Çukur dizinin 'Yamaç'ı Aras Bulut İynemli,  Bilge Önal ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Bige Önal verdiği bir röportajda 'Kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.' açıklamasını yaptı.

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

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Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Hekimoğlu'nun İpek'i Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Ruh ikizini buldu

Son olarak Akıncı dizisinde 'Beste' karakterine hayat veren Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

Bebek için geri sayım

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift oğullarına kavuşmak için gün sayıyor. 

Sadakatsizin Nili sevgilisi ile görüntülendi... Meğer meslektaşlarmış

 

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