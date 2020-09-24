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Haber Giriş: 24.09.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz’in ilk tanıtımı

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Kanal D’nin iddialı dizisi 7 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici ile buluşuyor… İşte dizinin ilk tanıtımı…

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı ‘’Sadakatsiz’’de Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen ve Burak Sergen eşlik ediyor.

 “Sadakatsiz”, 7 Ekim Çarşamba’dan itibaren her Çarşamba akşamı Kanal D’de…

 

 

 

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