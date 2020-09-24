Sadakatsiz’in ilk tanıtımı

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı ‘’Sadakatsiz’’de Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen ve Burak Sergen eşlik ediyor.

“Sadakatsiz”, 7 Ekim Çarşamba’dan itibaren her Çarşamba akşamı Kanal D’de…