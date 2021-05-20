‘Sadakatsiz’de Burak Sergen sürprizi

VİDEO YÖNTEMİYLE DİZİYE DÖNDÜ

‘Sadakatsiz’in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yaptı.

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