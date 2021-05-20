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Haber Giriş: 20.05.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

‘Sadakatsiz’de Burak Sergen sürprizi

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Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı.

 VİDEO YÖNTEMİYLE DİZİYE DÖNDÜ
Sadakatsiz’in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yaptı.

Burak Sergenden haftalar sonra ilk fotoğraf geldi Hayata tutunmak çok güzel
Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi! 'Hayata tutunmak çok güzel'

 

 

 

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