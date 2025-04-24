Saçları birlikte beyazladı ama aşkları hep rengarenk kaldı… Ömür boyu el ele!

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Bu alışılmışın dışında yaşanan aşk hikâyelerinin çoğunun ortak noktası da aslında yukarıda sözünü ettiğimiz tek bir şeye dayanıyor genelde: Gözlerden uzakta yaşanan mutluluklar ve meraklı gözlerden sakınılan bir yuva…

16 YILLIK BÜYÜK MUTLULUK GÖRENİ KISKANDIRIYOR

İşte bunu başaran ve 16 yıldır gözleri birbirlerinden başkasını görmeyen bir çift Jeffrey Dean Morgan ve Hilarie Burton…

Dün 59’uncu yaş gününü kutlayan Hollywood’un karizmatik aktörü Jeffrey Dean Morgan, daha önce bir evlilik yapmış ve geçmişte adı sinema dünyasının güzelleriyle anılmış olsa da hayatının aşkını bulunca deyim yerindeyse köşesine çekilmişti.

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ARKADAŞLARI ÇÖPÇATANLIK YAPMIŞTI… BİR DAHA HİÇ AYRILMADILAR

Jeffrey Dean Morgan ve Hilarie Burton 2009’da ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldıktan sonra gerçekten de birbirlerinden hiç ayrılmadılar.

İki çocuklarıyla taçlanan yuvalarını Hollywood’dan uzağa taşıyan ünlü çift New York’un dışında bir ilçede satın aldıkları çiftliklerinde huzur içinde yaşıyorlar ve evlatlarını da spot ışıklarından uzak tutmaya özen gösteriyorlar.

10 YIL SONRA GELEN EVLİLİK KARARI

Hayatları rol aldıkları film ve dizilerin setlerinde geçen ünlü çift 16 yıl önce yine bir oyuncu arkadaşlarının “çöpçatanlık” yapması sayesinde tanışmış ve adeta yıldırım aşkına tutulunca hemen sevgili olmuştu.

Çiftin ilk çocukları, şimdi 15 yaşında bir delikanlı olan August, tanışmalarından bir yıl sonra doğdu. Tuhaf bir seçim yaparak George adını verdikleri kızları ise artık 7 yaşına bastı.

ACELEDEN DE GÖSTERİŞTEN DE KAÇINDILAR

Birbirlerine çok aşık olmalarına ve uzun yıllardır birlikte olmalarına rağmen evlenmek konusunda aceleci davranmayan çift kızları doğduktan bir yıl sonra, 2019’da nikah masasına oturmuştu.

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Tıpkı hayatları gibi bunu da gösterişsiz şekilde yaptılar ve büyük bir düğün yapmak yerine sadece sevdikleri arkadaşlarını ve ailelerini çağırarak gizlice evlendiler.

HAYRANLARI ONLARA BAYILIYOR… BİRLİKTE YAŞLANMAK NE GÜZEL!

Çok sevilen Jeffrey Dean Morgan ve Hilarie Burton çifti hayranlarının onlar için hazırladığı, yıllar içinde çekilmiş fotoğraflarının bir araya getirilmesiyle yapılmış videolarıyla sosyal medyada da sıkça yer alıyorlar.

Hilarie Burton, birkaç yıl önce verdiği röportajda erkenden ak düşen saçlarını boyamaktan artık vazgeçtiğini, Hollywood’un gençlik ve güzellik baskısına artık boyun eğmeyeceğini açıklamıştı.

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KARISININ GÖNLÜNÜ BÖYLE KAZANMIŞ

Hayranları da onu ve büyük aşkı Jeffrey Dean Morgan’ı hep “Yıllar geçti, saçları birlikte ağardı… Aşkları ise hep rengarenk kaldı” diyerek anıyor…

Hilarie Burton, Jeffrey Dean Morgan’ın kalbini nasıl kazandığını anlatırken "Hayat boyu sevgilim olan kocam kalbime giden yolun en yakın arkadaşlarımı da sevmek ve benimsemek olduğunu fark etti” demiş ve ona “, "Jeff, benim için önemli olan tüm insanları severek beni sevdiğin için teşekkür ederim” diye seslenmişti.





“BEN SANA AŞIK OLMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİM”

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İlerleyen yaşına rağmen yakışıklılığıyla hâlâ kadın hayranlarının deyim yerindeyse kalbini hoplatan Jeffrey Dean Morgan ise karısını anlatırken “O tek kelimeyle mükemmel. En ateşli, en zeki, en düşünceli, en komik… Çocuklarımın sahip olabilecekleri en iyi anne. O her zaman benim en iyi arkadaşım ve ben ona aşık olmaktan hiç vazgeçmeyeceğim” diyor…