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Saçlar "aslan yelesi" daha aklar bile düşmemiş!

#Ünlülerin Eski Halleri#Ünlülerin Geçmiş Yıllardaki Görüntüleri#Ünlüler Yıllar İçinde Nasıl Değişti
Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Sinema dünyasının bazı ünlüleri 1980'li yıllardan beri hayatımızda. Hatta aralarından birkaçı daha da eski. Kimi henüz 20'lerine bile gelmeden kariyerlerine başlayan bu ünlüler o zamandan bu yana da aktif olarak mesleklerini sürdürüyor.

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BİRKAÇ NESLİN ANILARININ DA BİR PARÇASI 
Yani bir başka deyişle milyonlarca kişinin gözleri önünde yaş aldılar. Genç nesiller onların eski hallerini çok hatırlamasa da belli bir yaşın üstündekiler için onlar hatıralarının da bir parçası. Gelin o ünlülerin artık mazide kalan o eski hallerine bir bakalım ve bugünkü halleriyle bir kıyaslayalım.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Kısa bir süre önce 58 yaşına giren Brad Pitt'in 1980'lerden kalan bir fotoğrafı. Pitt, yüzündeki çizgiler dışında çok da fazla değişmemiş.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Pitt'in eski eşi Angelina Jolie'nin 1990'dan gelen bir fotoğrafı. Jolie, bir dönem saçlarını kısacık kestirmişti.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Hollywood'un hiç yaşlanmayan oyuncularından Keanu Reeves'in 1990'lardaki görüntüsü.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Charlize Theron, 199 yılında böyle görünüyordu. Yıldız, dönemin modasına uyarak kaşlarını incecik bir hale getirmişti.

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Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Bugün 55 yaşında olan Brooke Shields, 1980'lerde kariyerinin ve güzelliğinin zirvesindeydi.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

1980'lerin en gözde saç kesimlerinden biri olan "aslan yelesi" modeli ve George Clooney.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Aynı modelin 1990'lardaki uygulamasını Catherine Zeta Jones da denemişti.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

James Bond olarak hafızalara kazınan Daniel Craig, 1990'ların son döneminde. 

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

E.T filmiyle bir çocuk yıldız olarak ünlenen Drew Barrymore, 1980'lerde bir çocuktu.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Halle Berry, 1990'larda ilginç saç modeliyle. 

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Johnny Depp, 1999 yılında daha dolgun yüz hatlarına sahipti.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Katie Holmes, 1999 yılında böyle görünüyordu. Birçok kişi kızı Suri'yi onun gençlik yıllarına benzetiyor.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Eski eşi Tom Cruise'un 1980'lerdeki görünümü. Aradan geçen yıllar içinde Cruise pek az değişti.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Bir dönem Tom Cruise ile aşk yaşayan Penelope Cruz, 1998 yılında böyle görünüyordu.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Nicole Kidman'ın 1992 yılındaki görüntüsü.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Sharon Stone, 1997 yılında.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

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Gwyneth Paltrow'un 1997 yılından gelen bir görüntüsü.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Leonardo DiCaprio, 1994 yılında daha çocuksu görüntüsünü koruyordu.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Kate Winslet, 1990 yılında böyle görünüyordu. O da aradan geçen zaman içinde çok az değişti.

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Michael Douglas, 1977 yılında kendisine ün kazandıran San Francisco Sokakları dizisinde oynarken gencecikti. 

Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemiş

Slyvester Stallone kendisine ün kazandıran Rocky filminden bir karede. Takvimler ise 1979 yılını gösteriyor. 

 

 

 

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#Ünlülerin Eski Halleri#Ünlülerin Geçmiş Yıllardaki Görüntüleri#Ünlüler Yıllar İçinde Nasıl Değişti

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