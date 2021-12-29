Saçlar "aslan yelesi" daha aklar bile düşmemiş!

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BİRKAÇ NESLİN ANILARININ DA BİR PARÇASI

Yani bir başka deyişle milyonlarca kişinin gözleri önünde yaş aldılar. Genç nesiller onların eski hallerini çok hatırlamasa da belli bir yaşın üstündekiler için onlar hatıralarının da bir parçası. Gelin o ünlülerin artık mazide kalan o eski hallerine bir bakalım ve bugünkü halleriyle bir kıyaslayalım.

Kısa bir süre önce 58 yaşına giren Brad Pitt'in 1980'lerden kalan bir fotoğrafı. Pitt, yüzündeki çizgiler dışında çok da fazla değişmemiş.

Pitt'in eski eşi Angelina Jolie'nin 1990'dan gelen bir fotoğrafı. Jolie, bir dönem saçlarını kısacık kestirmişti.

Hollywood'un hiç yaşlanmayan oyuncularından Keanu Reeves'in 1990'lardaki görüntüsü.

Charlize Theron, 199 yılında böyle görünüyordu. Yıldız, dönemin modasına uyarak kaşlarını incecik bir hale getirmişti.

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Bugün 55 yaşında olan Brooke Shields, 1980'lerde kariyerinin ve güzelliğinin zirvesindeydi.

1980'lerin en gözde saç kesimlerinden biri olan "aslan yelesi" modeli ve George Clooney.

Aynı modelin 1990'lardaki uygulamasını Catherine Zeta Jones da denemişti.

James Bond olarak hafızalara kazınan Daniel Craig, 1990'ların son döneminde.

E.T filmiyle bir çocuk yıldız olarak ünlenen Drew Barrymore, 1980'lerde bir çocuktu.

Halle Berry, 1990'larda ilginç saç modeliyle.

Johnny Depp, 1999 yılında daha dolgun yüz hatlarına sahipti.

Katie Holmes, 1999 yılında böyle görünüyordu. Birçok kişi kızı Suri'yi onun gençlik yıllarına benzetiyor.

Eski eşi Tom Cruise'un 1980'lerdeki görünümü. Aradan geçen yıllar içinde Cruise pek az değişti.

Bir dönem Tom Cruise ile aşk yaşayan Penelope Cruz, 1998 yılında böyle görünüyordu.

Nicole Kidman'ın 1992 yılındaki görüntüsü.

Sharon Stone, 1997 yılında.

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Gwyneth Paltrow'un 1997 yılından gelen bir görüntüsü.

Leonardo DiCaprio, 1994 yılında daha çocuksu görüntüsünü koruyordu.

Kate Winslet, 1990 yılında böyle görünüyordu. O da aradan geçen zaman içinde çok az değişti.

Michael Douglas, 1977 yılında kendisine ün kazandıran San Francisco Sokakları dizisinde oynarken gencecikti.

Slyvester Stallone kendisine ün kazandıran Rocky filminden bir karede. Takvimler ise 1979 yılını gösteriyor.