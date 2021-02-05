"Saçının röflesi olayım" Melek Baykal'e masajlı taciz

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede Elif C.’nin Baykal’ın telefonuna taciz mesaları attığı ve Baykal’ın rahatsız olduğu halde mesaj göndermeye devam ettiği ifade edildi. Ayrıca dilekçede, Elif C.’nin sosyal medyada da Baykal’ı rahatsız ettiği belirtildi: “Davalı son olarak 24 Aralık 2020’de Melek Baykal’ın saçlarına röfle yaptırdığı anın videosunu ve ‘Saçının röflesi olayım, aktıkça sürüneyim o lepiska saçının tellerine’ yazısını paylaşmıştır. Davalının Melek Baykal’ın adresine gelerek rahatsız etmesi ihtimali vardır. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz.” Mahkeme, Melek Baykal’ın tedbir talebini reddetti. Baykal, mahkemenin ret kararına itiraz etti.