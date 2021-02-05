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Haber Giriş: 05.02.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

"Saçının röflesi olayım" Melek Baykal'e masajlı taciz

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
"Saçının röflesi olayım" Melek Baykal'e masajlı taciz
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SANATÇI Melek Baykal, telefonuna mesajlar atarak kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Elif C.’den şikâyetçi oldu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede Elif C.’nin Baykal’ın telefonuna taciz mesaları attığı ve Baykal’ın rahatsız olduğu halde mesaj göndermeye devam ettiği ifade edildi. Ayrıca dilekçede, Elif C.’nin sosyal medyada da Baykal’ı rahatsız ettiği belirtildi: “Davalı son olarak 24 Aralık 2020’de Melek Baykal’ın saçlarına röfle yaptırdığı anın videosunu ve ‘Saçının röflesi olayım, aktıkça sürüneyim o lepiska saçının tellerine’ yazısını paylaşmıştır. Davalının Melek Baykal’ın adresine gelerek rahatsız etmesi ihtimali vardır. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz.” Mahkeme, Melek Baykal’ın tedbir talebini reddetti. Baykal, mahkemenin ret kararına itiraz etti. 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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